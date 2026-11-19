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19.11.2026 10:00:02
Is Ethereum a Buy Right Now?
Ethereum (CRYPTO:ETH) is now down 40% for the year. And it's down a heart-stopping 64% from its August 2025 high. No wonder many crypto investors have abandoned Ethereum.
For Ethereum investors, the dip has become a crash. However, that also means Ethereum is extremely undervalued right now, and I'm loading up on it.
Although Ethereum is showing signs of slippage, it is still the preeminent smart contract blockchain platform in the world. No other blockchain even comes close. Right now, Ethereum has a market cap of $215 billion. The next closest competitor -- Solana (CRYPTO:SOL) -- has a market cap of just $43 billion.
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