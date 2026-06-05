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05.06.2026 19:05:00
Is Ethereum Falling Below $1,600 a Red Flag or a Green Signal to Buy?
Ether (CRYPTO: ETH), the native token of the Ethereum blockchain, reached its all-time high of $4,946 on Aug. 22, 2025. But as of this writing, it trades below $1,600. Does that pullback represent a buying opportunity for long-term investors, or will it sink even lower this year?Ether was originally a proof-of-work (PoW) cryptocurrency like Bitcoin (CRYPTO: BTC), which could be mined with powerful computer chips. But in 2022, Ethereum transitioned into a proof-of-stake (PoS) blockchain, which no longer supported mining. However, it added support for smart contracts, which allowed developers to create decentralized apps on its blockchain, and staking, which enabled investors to lock up their Ether to earn interest-like rewards.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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