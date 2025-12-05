05.12.2025 10:00:00

Is Ethereum the Best Cryptocurrency to Buy Under $4,000?

Today Ethereum (CRYPTO: ETH) is priced at about $3,100 per coin, well below its highs of about $4,800 from earlier this year. That price comes just as the network was poised to ship its Fusaka upgrade earlier this week, and as spot Ethereum exchange-traded funds (ETFs) in the U.S. continue to pull in institutional capital.Do those strengths, among others, make Ethereum the single best cryptocurrency to buy while it's under $4,000 today, or is there a better option?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
