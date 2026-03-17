17.03.2026 06:41:00

Is It Too Late to Buy Ethereum in 2026?

Ethereum (CRYPTO: ETH) reached a new all-time high of $4,954 last August, as Ethereum exchange-traded fund (ETF) inflows picked up and companies started buying it for their treasuries. But since then, the second-largest cryptocurrency has declined 58% (as of March 15).Are Ethereum's best days behind it? I wouldn't be too quick to write it off, and the current dip could actually be a good buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX dürfte abwartend in den Handel starten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird sich zum Auftakt zunächst kaum aus der Deckung wagen. Beim DAX zeichnet sich zum Auftakt ein überschaubares Minus ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.
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