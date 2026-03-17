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17.03.2026 06:41:00
Is It Too Late to Buy Ethereum in 2026?
Ethereum (CRYPTO: ETH) reached a new all-time high of $4,954 last August, as Ethereum exchange-traded fund (ETF) inflows picked up and companies started buying it for their treasuries. But since then, the second-largest cryptocurrency has declined 58% (as of March 15).Are Ethereum's best days behind it? I wouldn't be too quick to write it off, and the current dip could actually be a good buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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