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25.05.2026 07:15:00
Is Litecoin a Better Buy Than Bitcoin Right Now?
When Litecoin (CRYPTO: LTC) launched in 2011 as a fork of Bitcoin's (CRYPTO: BTC) code, it was pitched as digital silver to Bitcoin's digital gold, with faster block times, lower fees, and a leaner chain designed for everyday payments. For a while, that earned it a loyal following and a spot among the most recognized cryptoassets in the world.Today, outside of their bones, these two coins don't seem like they're very alike whatsoever. Let's evaluate Litecoin's investment thesis and determine whether it can outperform its older and bigger brother.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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