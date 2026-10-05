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05.10.2026 21:30:33
Is Strategy's Bitcoin Machine Broken? Peter Schiff Says It Is
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1222
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-0,0001
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-0,01
|Japanischer Yen
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177,4265
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0,2265
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0,13
|Britische Pfund
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0,8484
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-0,0004
|
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-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9334
|
0,0007
|
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0,08
|Hongkong-Dollar
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8,8061
|
-0,0008
|
|
-0,01