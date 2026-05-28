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28.05.2026 10:51:00
Is the ‘debasement trade’ dead? Outflows from gold and bitcoin ETFs suggest investors are moving on.
The so-called debasement trade has fallen out of favor as both a discussion point and an investment concept.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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