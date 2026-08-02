02.08.2026 14:32:00

Is the Quantum Threat to Bitcoin Real or Not? Galaxy Digital Just Pledged $5 Million to Boost Bitcoin's Quantum Resistance.

On July 21, asset manager Galaxy Digital pledged to spend up to $5 million to defend Bitcoin (CRYPTO: BTC) against a future quantum computer that could crack the cryptography guarding everyone's coins. No such computer exists yet, and there probably won't be one for at least five years at the earliest. Even so, the quantum threat to Bitcoin already appears as a disclosure in the risk filings of BlackRock's iShares Bitcoin ETF.So is the quantum threat to Bitcoin real, or is it an academic issue that's become overblown?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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