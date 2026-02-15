|
15.02.2026 10:00:00
Is the World's Largest Corporate Holder of Bitcoin a Buy, Sell, or Hold in 2026?
When the price of Bitcoin (CRYPTO: BTC) was skyrocketing to $126,000 last year, the demand for Bitcoin treasury companies appeared to be insatiable. New Bitcoin treasury companies were launching seemingly every week.Companies such as Strategy (NASDAQ: MSTR), the largest corporate holder of Bitcoin in the world, were leveraged bets on the future of Bitcoin, and their future looked very rosy indeed.But what about now, when the price of Bitcoin is down 45% during the past four months? Should investors still be putting their money into Bitcoin treasury companies such as Strategy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
