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11.04.2026 15:22:00
Is This 1 Existential Risk to Bitcoin a Reason to Buy Zcash Right Now?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has a security problem that isn't going away, and it just got harder to dismiss.On March 31, Google's Quantum AI research team published a white paper showing that future quantum computers could crack the cryptography protecting Bitcoin's wallets using far fewer resources than previously thought -- and that such machines may arrive sooner than the market has priced in. No quantum computer capable of this exists yet, but if it did, it'd represent an existential threat to Bitcoin. And that's worth thinking about.Meanwhile, another coin, Zcash (CRYPTO: ZEC), which shares most of Bitcoin's supply policies, is meaningfully further along in preparing for this threat. Is that a reason to buy it right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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