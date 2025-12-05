|
05.12.2025 07:15:00
Is This New Catalyst a New Reason to Buy Ethereum With $1,000?
Ethereum's (CRYPTO: ETH) latest renovation is the Fusaka upgrade, introduced earlier this week and aimed at cutting costs, among other things.If you have $1,000 to allocate and you are wondering whether Fusaka is your cue to finally buy Ethereum (ETH), it's worth understanding this update's actual investment impact, so let's dig into how much it really changes the network.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,164
|
-0,0006
|
|
-0,05
|Japanischer Yen
|
180,7395
|
0,1895
|
|
0,11
|Britische Pfund
|
0,8735
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,937
|
0,0014
|
|
0,15
|Hongkong-Dollar
|
9,0607
|
-0,0016
|
|
-0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.