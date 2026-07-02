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02.07.2026 18:35:29
Is This the Bitcoin Bottom at $61,000? Wait Until October for Confirmation, Cantor Fitzgerald Writes
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Devisenkurse
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