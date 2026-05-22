22.05.2026 18:15:00

Is Zcash Really Like Having a Swiss Bank in Your Pocket?

The argument that a cryptocurrency is like having a "Swiss bank account in your pocket" has been kicking around crypto for more than a decade now, first as a pitch for Bitcoin, and more recently, as a pitch for Zcash (CRYPTO: ZEC). It's certainly a catchy phrase, alluding to the supposedly higher standards of privacy afforded to individuals who use notoriously tight-lipped Swiss banks for wealth management.At its core, Zcash has much of the same supply policy as Bitcoin, and an additional set of optional privacy features. So does that mean it really could deliver on the concept of being a private bank at investors' fingertips?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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