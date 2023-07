Ist der Meme-Coin 4CHAN ein Scam? Hier sind 3 Alternativen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Meme Coin-Saison ist im vollen Gange und Tag für Tag kommen neue Token auf den Markt. Einige halten sich für wenige Stunden, andere für ein paar Tage über Wasser. $4CHAN ist einer der wenigen, dem es gelungen ist, Monate nach dem Launch noch immer in den Trends diverser Datenseiten aufzutauchen. Das Handelsvolumen beträgt auch heute noch mehr als 200.000 Dollar in den letzten 24 Stunden. Allerdings kommt beim Blick auf den Smart Contract dahinter die Frage auf, ob es sich dabei um Scam handelt. Außerdem zeigen wir 3 Alternativen für diejenigen, die trotzdem gerne auf Meme-Coins setzen.

Bereits im Mai dieses Jahres ist der Meme-Coin 4CHAN auf den Markt gekommen und hält sich seitdem immer wieder in den Trends der meistgehandelten Meme-Coins auf Datenseiten wie Dextools. Für Meme-Coins ist das schon eine halbe Ewigkeit. Seit seinem Bestehen hat $4CHAN einigen Anlegern Renditen von mehreren tausend Prozent bringen können, während andere fast alles verloren haben. Vom Allzeithoch ist der Meme-Coin inzwischen wieder weit entfernt.

Sieht man sich die Funktionen des Meme-Coins allerdings genauer an, was Dextools bereits integriert hat, wird klar, dass der Smart Contract dahinter auch seine Tücken hat. Ob absichtlich oder wegen mangelnder Kenntnis ist dabei natürlich nicht zu beantworten.

So sind zum Beispiel die Taxes (Kauf- und Verkaufgebühren) jederzeit beliebig veränderbar, was zwar häufig vorkommt, aber zu Problemen führen kann, wenn sich die Herausgeber dazu entscheiden, dass sie für jeden Kauf und Verkauf plötzlich 10 oder 20 % Steuern erhalten wollen. Auch weitere Funktionen wie die Blacklist und die Unlimited Number of Transactions könnten Anlegern zum Verhängnis werden.

Die Tatsache, dass diese bisher noch nicht zum Verhängnis der Trader wurden, deutet aber darauf hin, dass die Funktionen eher aus Unwissenheit übernommen wurden und 4CHAN nicht mit der Absicht zu scammen auf den Markt gekommen ist. Dennoch scheint der Hype langsam aber sicher abzuflachen und es kann nicht schaden, sich langsam um Alternativen umzusehen. Mit Mr. Hankey ($HANKEY), Thug Life ($THUG) und Wall Street Memes ($WSM) komme 3 Alternativen auf den Markt, die ihre besten Tage erst noch vor sich haben.

Mr. Hankey Coin ($HANKEY)

Der Mr. Hankey Coin wurde heute in zahlreichen Medien und Kryptomagazinen angekündigt und ist noch nicht käuflich. Allerdings soll in dieser Woche am Donnerstag der Presale starten, der laut Einschätzung der Experten nicht lange dauern dürfte, da er nur auf 500.000 Dollar beschränkt ist.

Mit einer Marktkapitalisierung von 500.000 Dollar hat Mr. Hankey dann beim Listing an den dezentralen Börsen (DEX) gute Voraussetzungen, um denen, die von Anfang an dabei sind, hohe Gewinne einzubringen.

Seitdem der Shitcoin in zahlreichen Berichten und Videos erwähnt wurde, hat der Twitter-Account bereits mehr als 2.000 Follower aufgebaut – in wenigen Stunden. Bis zum Handelsstart dürfte die Community noch deutlich wachsen, sodass es direkt nach der Bereitstellung des Liquidity-Pools zu einer Kursexplosion kommen kann.

Thug Life Token ($THUG)

Der Thug Life Token dominiert seit knapp 2 Wochen die Medien und der Presale läuft nur noch wenige Tage. Erst heute wurde die Hürde von einer Million Dollar überschritten und wer noch im Vorverkauf einsteigen will, sollte sich beeilen. Thug Life ($THUG) wird Berichten zufolge vom selben Team eingeführt, das erst kürzlich mit dem SpongeBob Token ($SPONGE) für viel Aufsehen gesorgt hat – der Meme-Coin hat innerhalb kürzester Zeit eine Marktkapitalisierung von knapp 100 Millionen Dollar erreicht.

Gelingt bei $THUG derselbe Erfolg, würde das für diejenigen, die im Presale einsteigen, einen Anstieg um mehr als das 30-fache bedeuten. Analysten gehen aber schon jetzt davon aus, dass $THUG deutlich höher als $SPONGE steigen kann, da ein erheblicher Anteil der Token für Marketingzwecke reserviert ist und zahlreiche Influencer den Coin beim Launch posten dürften.

Wall Street Memes ($WSM)

Wall Street Memes ($WSM) ist der Meme-Coin, der tatsächlich das Potenzial hat, als Nächstes eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar zu erreichen, wie das erst kürzlich bei PEPE der Fall war. Der Grund dafür ist, dass die Herausgeber des Meme-Coins schon vor dem Launch mehr als eine Million Follower in den sozialen Medien haben. Schon 2021 hat das Team hinter Wall Street Memes ($WSM) den NFT-Markt mit der Wall Street Bulls Kollektion aufgemischt. Die 10.000 Stück waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft und haben Millionen eingebracht. Dieser Erfolg soll nun getoppt werden.

Bis jetzt deutet alles darauf hin, dass Wall Street Memes ($WSM) wie eine Bombe einschlagen wird, wenn der Vorverkauf beendet ist. Bis jetzt wurden schon Token für mehr als 14 Millionen Dollar verkauft. Diese Bewertung erreichen die meisten Meme-Coins in ihrer gesamten Laufbahn nicht. Durch regelmäßige Preissteigerungen im Presale profitieren frühe Investoren bereits von einem hohen Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.