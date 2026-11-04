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04.11.2026 08:40:16
Jack Dorsey-Led Block's Stock Has Popped Over 16% This Year; Now the CEO Sees AI Agent Opportunities Amid Sinking Bitcoin Ecosystem Profits
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