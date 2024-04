Japan warnt erneut vor einem zu schwachen Yen

"Ich kann mich nicht speziell zu den jüngsten Währungsschwankungen äußern. Aber es ist wichtig, dass sich die Wechselkurse stabil bewegen und die Fundamentaldaten widerspiegeln. Übermäßige Kursschwankungen sind nicht wünschenswert", sagte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki am Freitag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Auch die Faktoren, die diese Bewegungen auslösten, werden genau beobachtet. "Wenn es zu übermäßigen Bewegungen kommt, werden wir angemessen reagieren, ohne irgendwelche Optionen auszuschließen", sagte er.

Die schwindenden Erwartungen einer kurzfristigen US- Zinssenkung haben den Anstieg des Dollars beschleunigt. Dieser hatte über Nacht ein neues 34-Jahres-Hoch von 153,32 Yen erreicht, lag am Freitag in Asien bei 153,18 Yen. Die Talfahrt des Yen gegenüber dem Dollar hat die Befürchtungen vor Interventionen wieder aufleben lassen.

(Bericht von Leika Kihara und Satoshi Sugiyama, geschrieben von Bettina Cosima Larrarte. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)