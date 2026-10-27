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27.10.2026 02:09:00
JPMorgan Predicts Bitcoin Will Outpace Stocks, Bonds, and Gold Over the Next Decade. Is Bitcoin Now a Screaming Buy?
JPMorgan Chase's (NYSE: JPM) asset management division recently released the 2027 Long-Term Capital Market Assumptions report, an annual research report that includes 10- to 15-year return projections. For the first time, it has a returns forecast for Bitcoin (CRYPTO: BTC), and expects the top cryptocurrency to outperform the major asset classes.
It's another sign of the growing acceptance of cryptocurrency. CEO Jamie Dimon previously called Bitcoin a fraud, and as recently as 2025, he said he didn't see its value. However, a positive forecast doesn't necessarily mean Bitcoin is a slam-dunk investment.
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