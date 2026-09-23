|
23.09.2026 12:02:31
Kalshi Rejects Wash Trading Claims as Report Flags Unusual Activity in Ethereum Perpetuals Market
This article Kalshi Rejects Wash Trading Claims as Report Flags Unusual Activity in Ethereum Perpetuals Market originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1391
|
-0,0061
|
|
-0,53
|Japanischer Yen
|
180,3775
|
0,1875
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,8595
|
0,0014
|
|
0,16
|Schweizer Franken
|
0,9398
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
8,9348
|
-0,0449
|
|
-0,50
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.