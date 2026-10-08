|Weiter unter Druck,
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08.10.2026 21:30:00
Kampf um die 1,12-Dollar-Marke: Euro legt etwas zu
Zuletzt kostete ein Euro 1,1210 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1186 (Mittwoch: 1,1177) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8939 (0,8946) Euro gekostet.
Der Euro war jüngst wegen der angespannten Lage am französischen Anleihemarkt unter Druck geraten. Sorgen um die Schuldentragfähigkeit und die politische Stabilität wirkten sich auch auf die anderen Eurostaaten aus. Am Donnerstag entspannte sich die Lage etwas. Stabilisiert wurde der Euro auch durch den Abstimmungserfolg der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie hat das umstrittene neue Wahlrecht erfolgreich durch das Parlament gebracht und damit die Zukunft ihrer Regierung gesichert. Durch das neue Wahlrecht soll die Bildung stabiler Regierungen erleichtert werden.
NEW YORK (dpa-AFX)
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