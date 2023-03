Kann der Bitcoin seinen bullischen Trend vom Jahresbeginn fortsetzen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Gestern hat der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, vor dem Bankenausschuss des US-Senats seine vorbereiteten Ausführungen präsentiert und dabei vor einem höheren als erwarteten Inflationsdruck gewarnt. Trotz besser als erwarteter Wirtschaftszahlen im Januar hat Powell betont, dass der Prozess der Rückkehr der Inflation zum Fed-Ziel von 2 % noch lange nicht abgeschlossen sei und wahrscheinlich holprig verlaufen werde.

Die Äußerungen von Powell haben auch Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt gehabt. So fiel der Bitcoin-Kurs unmittelbar nach der Veröffentlichung um 1,6 % auf unter 22.000 $. Der Kurs hat sich danach zwar etwas erholt und notierte kurzzeitig wieder bei 22.900 $, aber bis heute fiel er wieder auf die 22.000 $ Marke zurück und es zeigt sich, dass die Kryptowährungen weiterhin anfällig für wirtschaftliche Entwicklungen sind.

Powells Ausführungen verdeutlichen die aktuelle Unsicherheit und Volatilität auf den Finanzmärkten. Die Nachwirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie, sowie die aktuellen geopolitischen Spannungen und die Auswirkungen des Ukrainekonflikts auf die globalen Märkte sind enorm und werden voraussichtlich noch lange anhalten. Seit Beginn der Pandemie und nun des Krieges haben viele Unternehmen und Branchen erhebliche wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen, was zu einem erheblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit und einer allgemeinen Verunsicherung geführt hat. Der Kryptowährungsmarkt bleibt dabei ebenfalls anfällig für wirtschaftliche Entwicklungen und wird weiterhin von Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungen beeinflusst.

Wie steht es aktuell um den Bitcoin Preis?

In der vergangenen Woche hat der globale Kryptowährungsmarkt einiges an Boden verloren und ist von einem Wert von 1,11 Billionen Dollar auf 1,03 Billionen Dollar gefallen. Bitcoin, die weltweit bekannteste und erste Kryptowährung, konnte den Rückgang nicht verhindern und fiel unter die wichtige Marke von 23.000 US-Dollar.

Auch andere beliebte Kryptowährungen wie Dogecoin, Litecoin, Ripple und andere haben Verluste hinnehmen müssen. Die Anleger sind derzeit vorsichtig bei Investitionen in risikoreichere Vermögenswerte, da der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell in Kürze vor dem Kongress aussagen wird.

Viele Anleger sind verständlicherweise besorgt über Powells Aussagen und die möglichen Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt. Einige befürchten, dass seine Aussagen zur Inflation und den Wirtschaftsdaten negative Auswirkungen auf den Markt haben könnten. Andere argumentieren, dass der Markt nur eine Korrektur durchläuft und dass die Kryptowährungen langfristig natürlich immer noch eine vielversprechende Anlageklasse ist.

Aktuell liegt der Preis von Bitcoin bei 21.980 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 24,4 Milliarden $. Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um 2 % gefallen. Mit einer Marktkapitalisierung von 424 Mrd. $ bleibt Bitcoin der Marktführer in der Kryptowährungsbranche.

Die technische Analyse zeigt, dass sich der Bitcoin-Markt derzeit in einer Konsolidierungsphase befindet, in der der Handel in einer engen Spanne zwischen 21.500 und 23.500 $ stattfindet. Eine bedeutende Preisbewegung könnte eintreten, wenn es zu einem Ausbruch aus dieser Spanne kommt, sei es nach oben oder nach unten.

Über Nacht hat das BTC/USD-Paar die 22.500 $-Marke nach unten durchbrochen, was zu einem weiteren Rückgang und zu einer erhöhten Volatilität auf dem Markt führen könnte. Sollte sich der Preis wider Erwarten rasch erholen, könnte dies jedoch auch zu einem Aufwärtsdurchbruch führen und den Bitcoin-Preis in Richtung der 22.800 $- oder 23.250 $-Marke treiben.

Bitcoin-Analyst Steve Courtney ist sich sicher, dass der nächste Bull Run ansteht

Steve Courtney, der Gründer der CryptoCrewUniversity, hat eine Bildungsplattform geschaffen, um den Abonnenten dabei zu helfen, den Kryptomarkt besser zu verstehen. Sein Ziel ist es, den Nutzern seiner Plattform dabei zu helfen, den aktuellen Stand des Kryptozyklus zu erkennen und Vorhersagen über die künftige Entwicklung des Marktes zu treffen.

In Courtneys wöchentlichem Newsletter wirft er einen Blick auf die bisherigen Bullen- und Bärenmärkte für Bitcoin. Seine Analyse zeigt, dass sich Bitcoin in 3- bis 4-Jahres-Zyklen bewegt, wobei die Halvenings einen wichtigen Einfluss auf den Trend haben. Courtney ist der Ansicht, dass sich Bitcoin derzeit in einer Akkumulationsphase befindet und dass der Bullenmarkt beginnt, sobald der Preis aus dieser Akkumulationsphase nach oben klettert. Er prognostiziert, dass der nächste Bullenmarkt gegen Ende des ersten Quartals dieses Jahres beginnen wird.

Courtney zeigt auch, wie sich die Gesamtmarktkapitalisierung ohne Bitcoin entwickelt hat. So ist der Gesamtwert der Alts (ohne Bitcoin) von 1,7 Billionen Dollar im November 2022 auf den aktuellen Wert von 440 Milliarden Dollar gefallen, was einem Wertverlust von 75 % entspricht. Sein Diagramm zeigt, wie die gesamte Marktkapitalisierung den langfristigen Trend respektiert und die Unterstützung bei 480 Milliarden Dollar hält. Ein Verlust der Unterstützung würde den Kryptomarkt auf etwa 220 Mrd. $ zurückwerfen. Courtney markiert auch die Widerstände, die während des kommenden Bullenmarktes überwunden werden müssen, bei 700 Mrd. $, 1,2 Billionen $ und 1,5 Billionen $.

Die Überschneidungen in Courtneys Charts vermitteln eine gute Vorstellung davon, wohin sich der Kryptomarkt in den nächsten Monaten entwickeln wird und geben Anlegern in Zeiten der Unsicherheit mit einer schwierigen Wirtschaftlichen Lage Grund zur Hoffnung.

