Kann dieser nachhaltige Coin in wenigen Wochen um 1.500 % steigen?

Die Bullen haben den Kryptomarkt übernommen. Der Bitcoin liegt mit mehr als 50 % in diesem Jahr im Plus und notiert bei 26.000 Dollar, der Gesamtwert aller Kryptowährungen steigt auf 1,123 Billionen Dollar und inzwischen haben immer mehr Coins ihren Wert seit dem Tief beim Jahreswechsel verdoppelt. Einige sind sogar schon um 200 und 300 % gestiegen. Und derzeit sieht es noch nicht so aus, als wäre das schon der Höhepunkt für dieses Jahr, auch wenn das Umfeld zur Zeit schwierig und die Situation angespannt ist. Die guten Zahlen sind der optimale Nährboden für weitere innovative Kryptoprojekte, die jetzt auch vermehrt auf den Markt kommen. Dabei hat dieser Coin das Potenzial, schon bald um rund 1.500 % anzusteigen.

C+Charge – Die Zukunft des Ladens?

C+Charge hat es sich zur Aufgabe gemacht, das aktuell eher ineffiziente Ladenetz für Elektroautos auf Vordermann zu bringen. Genauer gesagt soll mit C+Charge die Zahlung an bestehenden Ladesäulen vereinheitlicht werden. Mit der C+Charge App sollen User bequem mit dem CCHG-Token für die Ladung der Stromer bezahlen können.

Die C+Charge App liefert noch zahlreiche weitere Vorteile. So übertragen die Ladestationen der teilnehmenden Partner Daten in Echtzeit, wodurch keine E-Tankstellen mehr umsonst angefahren werden, die sich am Ende als defekt erweisen. User würden direkt in der App sehen, dass eine Störung vorliegt und die Station gar nicht erst anfahren. Außerdem wird durch die Echtzeit-Datenübertragung das Errechnen der Wartezeit möglich. So kann man das Laden wesentlich effizienter gestalten, wenn man von vornherein weiss, wo die Ladezeit am kürzesten ist, wenn man mehrere Stationen im Umfeld hat.

Auch für die Betreiber der E-Tankstellen bringt C+Charge viele Vorteile. Die App liefert natürlich auch an die Anbieter Daten in Echtzeit und so können sie Störungen leicht feststellen und teilweise sogar aus der Ferne beheben. Außerdem ist ein teures PoS-Zahlungssystem damit nicht mehr nötig.

Zugang zum Emissionshandel durch C+Charge und Flowcarbon

Einer der großen Vorteile der Blockchain ist die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit einzelner Transaktionen. So wird es durch C+Charge und Flowcarbon möglich, Fahrer von Elektroautos für das Laden der Stromer GNT-Token auszustellen, die eine Emissionsgutschrift darstellen. Emissionsgutschriften können in Form von Token frei gehandelt werden, wodurch C+Charge User schon bald einen Teil ihrer Kosten für jede Ladung wieder zurückerhalten könnten, wenn sie am Emissionshandel teilnehmen.

The energy transition from fossil fuels to electricity is quickly migrating in private vehicles and public transports



Parking lots integrated with solar energy chargers are also evolving



Join the $CCHG #presale today and be part of the transition https://t.co/ixe18bPqzI pic.twitter.com/2kVKD4AFMF — C+Charge (@C_Charge_Token) March 10, 2023

Der Emissionshandel ist bisher ein mächtiges Werkzeug, um die Klimaziele zu erreichen, allerdings wird dieser zur Zeit nur zwischen Unternehmen betrieben und Verbraucher sind ausgenommen. Während Fahrzeughersteller wie Tesla Millionen beim Emissionshandel verdient haben, weil sie in einer Branche, die für hohen CO2-Ausstoß steht, als erste auf Nachhaltigkeit und CO2-Neutrales fahren gesetzt haben, haben Endkunden nichts dafür bekommen, wenn sie sich entschieden haben, CO2-neutral zu reisen.

Mit C+Charge dürfte damit bald Schluss sein. Wer per App mit dem CCHG-Token an der E-Tankstelle bezahlt, kann Emissionsgutschriften erhalten und diese handeln. Damit dürfte es wohl auch nicht lange dauern, bis der $CCHG sich als Zahlungsmittel durchsetzt. So setzt C+Charge auf einen Markt, der die nächsten Jahre noch von starkem Wachstum geprägt sein wird und liefert hier gleichzeitig eine starke Lösung für ein reales Problem. Das sind die besten Voraussetzungen, um auf eine Kursexplosion nach dem Launch zuzusteuern.

Starker Vorverkauf

Der Vorverkauf des CCHG-Tokens hat inzwischen schon knapp 3 Millionen Dollar eingebracht, um das Projekt zu finanzieren. Hier haben Investoren noch für ein paar Tage die Möglichkeit, vor dem Listing an den Kryptobörsen zu einem günstigen Fixpreis zu investieren. Der CCHG ist in der aktuellen 7. Vorverkaufsphase für 0,020 USDT erhältlich und wird ab dem 31. März an den ersten Kryptobörsen für 0,0235 USDT gelistet. Daraus ergibt sich bereits ein Buchgewinn, der nach dem Handelsstart noch deutlich höher ausfallen kann.

Außerdem werden die CCHG-Token von jeder Vorverkaufsphase, die nicht verkauft wurden, geburnt. Das dürfte den Wert der restlichen Token auch deutlich steigern. Damit könnte der $CCHG von C+Charge schon bald nach dem Launch um ein Vielfaches ansteigen und Investoren, die bereits im Vorverkauf einsteigen, innerhalb kürzester Zeit extrem hohe Renditen einbringen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

