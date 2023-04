Kann Ethereum die 2000 Dollar Marke halten, nachdem der Shapella-Hype verebbt ist?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die erfolgreiche Implementierung des Shapella-Upgrades stellt einen bedeutenden Schritt im Wachstum von Ethereum (ETH) dar. Dadurch konnten die Staker ihre eingesetzten ETH abheben und den Prozess des Proof-of-Stake-Übergangs (PoS) abschließen, der bis zum Merge im letzten Jahr unvollständig geblieben war. Anders als beim Merge, der von einem signifikanten Preisrückgang begleitet wurde, konnte Shapella mögliche Sorgen vor einem massiven Verkauf abwenden. Seit dem Upgrade ist der ETH-Preis laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Kaiko um mehr als 9 % gestiegen.

Infolge des Shapella-Upgrades verzeichnet der ETH-Derivatemarkt eine rege Aktivität. Kaiko berichtet von einem starken Anstieg des Handelsvolumens auf dem Optionsmarkt, wobei das Call-Volumen das Put-Volumen deutlich übertrifft. Anleger erwerben Calls in Erwartung eines Anstiegs des ETH-Preises. Die Futures-Börsen verzeichnen ebenfalls eine gestiegene Nachfrage, wobei das Open Interest (OI) nur einen Tag nach dem Upgrade auf ein Mehrjahreshoch von über 6 Milliarden USD kletterte.

Darüber hinaus zeigt die Datenanalyse von Coinalyze, dass die Funding-Rate für ETH auf den meisten Börsen positiv ist, was bedeutet, dass sowohl bullische Long- als auch bearische Short-Positionen gehalten werden können. Dies unterstützt den Aufwärtstrend von ETH weiter. Laut Kaikos Analyse zeigte das ETH-USD-Paar auf Coinbase mehr Verkaufs- als Kaufaufträge, was darauf hindeutet, dass Nutzer ihre eingelösten ETH auszahlen ließen.

Des Weiteren zeigt eine Auswertung von Dune, dass mehr als 50 % der gestaketen ETH zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts im Gewinn lagen. Bei einer weiteren Erhöhung des ETH-Preises würden immer mehr eingesetzte ETH profitabel, was einen Massenverkauf auslösen könnte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts betrug die Stakingquote von ETH laut Nansen 14,5 %, gegenüber 15 % zum Zeitpunkt des Upgrades. In den letzten 24 Stunden wurden mehr als 57.000 ETH eingezahlt, während über 37.000 ETH abgehoben wurden.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Korrelation zwischen Ethereum und Bitcoin (BTC), die nach dem Upgrade auf ein Dreimonatstief gesunken ist. Im letzten Jahr lag die Korrelation meist bei fast 90 %, was darauf hindeutet, dass ETH nun als ein grundlegend anderer Vermögenswert betrachtet wird und möglicherweise in der Zukunft weniger anfällig für die Volatilität von Bitcoin sein könnte.

Ethereum Beacon Chain: ETH im Wert von über 2 Milliarden Dollar in vier Tagen abgezogen

Die Ethereum Beacon Chain hat in den ersten vier Tagen nach der Shapella-Hardfork für Aufsehen gesorgt, da über 1 Million ETH im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar von der Chain abgezogen wurden. Dies führte dazu, dass der Ether-Preis zum ersten Mal seit 11 Monaten die Marke von 2.100 US-Dollar überschritt. Den Daten von beaconcha.in zufolge resultierten die Abhebungen aus 473.700 Abhebungsanträgen, wobei der 15. April mit 392.800 ETH den Tag mit den meisten Abhebungen markierte. Momentan können ungefähr 87 % der 540.000 aktiven Validatoren ihre eingesetzten Ether-Tokens entnehmen.

Experten zufolge fließt ein Großteil der in den letzten Tagen abgezogenen Stakes wieder in die Beacon Chain, da Validatoren versuchen, ihre Renditen zu erhöhen. Der Nettoeinsatz steigt derzeit sogar, was bedeutet, dass die abgezogenen Stakes in die Beacon Chain reinvestiert werden, um Zinsen zu generieren, anstatt auf dem Markt verkauft zu werden.

Das aktuelle makroökonomische Umfeld hat ebenfalls einen Einfluss auf die Abhebungen. Viele Frühinvestoren wollten ihre Anteile verkaufen, nachdem sie fast 30 Monate gewartet hatten. Die Abhebungen ermöglichten es ihnen, endlich die Erträge ihrer Investitionen zu realisieren. Die Reinvestition der abgezogenen Stakes in die Beacon Chain zeigt auch das Vertrauen der Investoren in die Zukunft der Plattform und das Streben nach langfristigen Renditen.

Die Beacon Chain ist ein entscheidender Teil des Übergangs von Ethereum zu einem Proof-of-Stake-(PoS)-Konsensalgorithmus. Sie läuft momentan parallel zur bestehenden Proof-of-Work-(PoW)-Kette und soll diese später ersetzen. Der PoS-Algorithmus soll den Energieverbrauch, der für das Mining notwendig ist, reduzieren und die Effizienz des Netzwerks erhöhen. Angesichts des erfolgreichen Abhebens von der Beacon Chain erscheint der Übergang zu PoS vielversprechender denn je.

Die wichtige 2000 Dollar Marke könnte in den kommenden Tagen verloren gehen

Der jüngste Zustrom an Liquidität hat zu einem enormen Anstieg des Handelsvolumens geführt. Dennoch erwarten Experten eine Korrektur des ETH-Preises, bevor er sich wieder erholt und weiter steigt. Zusätzlich üben Miner und Mining-Pools, die regelmäßig ETH abheben, Verkaufsdruck auf den Ethereum-Preis aus. In dieser Woche schwankt der ETH-Preis zwischen 2.000 und 2.150 US-Dollar.

Die Wallet-Adresse, die mit Chun Wang, Mitbegründer des F2Pool-Mining-Pools (satofishi.eth), in Verbindung steht, hat seit dem Shapella-Upgrade (auch als Shanghai-Upgrade bekannt) eine erhebliche Menge ETH abgehoben. Bisher wurden über 15.886,72 ETH im Wert von mehr als 33 Millionen US-Dollar in 3.500 Transaktionen abgezogen. Gemäß den Informationen von Etherscan hat Wang heute 1.420 ETH, die mehr als 3 Millionen US-Dollar wert sind, an Binance transferiert. Die ETH-Zuflüsse zu Kryptobörsen nehmen seit dem Shapella-Upgrade zu.

Auch große Investoren, sogenannte Wale, verkaufen Ethereum (ETH) an Kryptobörsen. Ein Wal mit der Adresse „0x2E5f“ hat heute beschlossen, alle eingezahlten 25.855 ETH abzuheben und 22.000 ETH für 13,26 Millionen USDT an Binance zu übertragen, wie Lookonchain feststellte. Whale Alert-Daten berichteten zudem über 17.284 ETH, die von einer unbekannten Wallet an Coinbase gesendet wurden.

Seit Freitag stagniert der ETH-Preis und liegt derzeit bei 2.102 US-Dollar. Das 24-Stunden-Tief und -Hoch beträgt 2.057 bzw. 2.104 US-Dollar. Auch das Handelsvolumen ist nach dem Anstieg in den letzten Tagen wieder abgeflacht. Ein Rückgang unter 2.000 US-Dollar könnte eintreten, wenn der Monat mit einem geringen Handelsvolumen und steigenden ETH-Abhebungen endet.

So steht es aktuell um den Kurs von ETH:

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, wird derzeit bei einem Preis von 2.105 US-Dollar gehandelt. Das 24-Stunden-Handelsvolumen beläuft sich auf 9,2 Milliarden US-Dollar, und der Kurs hat in den letzten Stunden um weniger als 0,50 % zugelegt. Aktuell befindet sich Ethereum in einem deutlichen Aufwärtstrend, nachdem der Preis die Widerstandsgrenze von 2.075 US-Dollar überschritten hat und nun auf 2.150 US-Dollar zusteuert. Falls Ethereum in der Lage ist, über der Marke von 2.150 US-Dollar zu schließen, könnte dies einen weiteren Aufwärtstrend auslösen, der möglicherweise zu einem Höchststand von 2.250 oder 2.300 US-Dollar führt.

Sollte es Ethereum jedoch nicht gelingen, über der Schwelle von 2.160 US-Dollar zu schließen, könnte der Preis auf 2.075 US-Dollar oder sogar 2.000 US-Dollar zurückfallen. Es ist wichtig, die Entwicklung um die 2.160-US-Dollar-Marke genau zu beobachten, um fundierte Entscheidungen darüber treffen zu können, ob man heute Kauf- oder Verkaufstransaktionen in Betracht ziehen sollte.

Dieses neue auf Ethereum basierende Kryptoprojekt könnte 2023 zu den Top-Performern gehören

In der sich kontinuierlich entwickelnden Welt der Kryptowährungen suchen Investoren stets nach Projekten, die auf einer soliden Grundlage aufbauen und attraktive Renditechancen bieten. DeeLance, ein aufstrebendes Krypto-Unternehmen, hat das Potenzial, den Freelancer-Sektor nachhaltig zu prägen und dabei eine beeindruckende Wachstumsdynamik aufzuweisen.

DeeLance ist eine dezentralisierte Plattform, die auf der Ethereum-Blockchain basiert und darauf abzielt, Freelancer und Kunden in einer sicheren Umgebung miteinander zu verbinden. Durch den Verzicht auf Vermittler und die Schaffung von Vertrauen mithilfe der Blockchain-Technologie bietet die Plattform den Nutzern eine direkte und effektive Art der Zusammenarbeit.

Hinter DeeLance steht ein Team aus Experten für Blockchain und Freelancing, die die aktuellen Herausforderungen des Marktes verstehen und zukunftsorientierte Lösungen entwickeln. Einige der beeindruckenden Merkmale von DeeLance sind die unkomplizierte Anmeldung, ausgeprägte Transparenz, zügige Bezahlungen, umfassende Eigentumsrechte mittels NFTs und niedrigere Kosten im Vergleich zu konventionellen Plattformen.

Aktuell findet der PreSale der Plattform in drei Phasen statt, wobei verschiedene Token-Angebote erhältlich sind. Die Nachfrage nach DeeLance-Token wächst kontinuierlich, und es wird erwartet, dass ihr Wert in der Zukunft deutlich ansteigen wird. Das Projekt hat bereits beträchtliche finanzielle Ressourcen gesammelt und wird von angesehenen Krypto-Influencern und Investoren unterstützt.

Das Projekt bietet die Möglichkeit, die Art und Weise, wie Freelancer und Kunden zusammenarbeiten, grundlegend zu verändern und die Freelancer-Industrie auf ein neues Niveau zu heben. Durch die Kombination von Blockchain-Technologie, innovativen Konzepten und einem kompetenten Team könnte DeeLance bis 2023 zu einem der erfolgreichsten Krypto-Unternehmen im Markt avancieren.