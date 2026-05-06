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06.05.2026 10:10:13
Kanton Nummer 7 wird Mitglied der Swiss Blockchain Federation
Neu macht auch der Kanton Luzern bei der Swiss Blockchain Federation mit. Das stärkt die Stellung des Verbands, der sich für gute Rahmenbedingungen für den Kryptostandort Schweiz einsetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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