Klimafreundliches Krypto-Projekt C+Charge verkündet BitMart Listing für den 31. März – Presale nimmt Fahrt auf und steigt auf 2,5 Millionen Dollar

Dienstag 7. März 2023 – C+Charge – die Lösung für das unkomplizierte Laden von Elektrofahrzeugen – hat heute bekanntgegeben, dass der CCHG-Token am 31. März auf der Kryptobörse BitMart gelistet wird. Dies ist die erste Ankündigung einer Börsennotierung durch die nachhaltige Kryptoplattform, die es den Fahrern von Elektrofahrzeugen ermöglicht, Emissionsgutschriften zu verdienen, wenn sie über die kommende Smartphone-App der Plattform laden.

BitMart wurde im März 2018 ins Leben gerufen und wird von der führenden Krypto-Datenseite Coinmarketcap.com auf Platz 29 und den größten Kryptobörsen der Welt geführt. Die Börse hat ihren Hauptsitz auf den Kaimaninseln und setzt rund um die Uhr ein Handelsvolumen von mehr als 500 Millionen US-Dollar am Tag um. Der Börsendienst von BitMart ist in 180 Ländern verfügbar und bietet mehr als 700 Handelsmöglichkeiten, zu denen ab 31. März auch CCHG/USDT gehören wird.

C+Charge hat 2,45 Millionen Dollar von Investoren erhalten, die sich für das Ziel der Demokratisierung des Emissionshandels eingesetzt haben. Das Projekt nähert sich dem Ende der fünften von acht Stufen des Vorverkaufs. Der Preis für einen $CCHG wird in Phase 6 von 0,01800 $ auf 0,01900 $ steigen. Am 29. März endet der Vorverkauf mit dem Abschluss der 8. Phase, in der der Preis des Tokens bei 0,02350 $ liegen wird.

Diejenigen, die in der ersten Phase Token gekauft haben, als der CCHG-Preis bei 0,01300 $ lag, können am Ende des Vorverkaufs einen Buchgewinn von 80 % auf ihre Investition verzeichnen, noch bevor der Token auf BitMart in den Handel kommt. Allerdings nimmt der Vorverkauf nun täglich Fahrt auf und schreitet immer schneller voran, weshalb Investoren sich beeilen sollten, um die niedrigen Vorverkaufspreise noch zu handeln. In jeder Stufe steht nur eine begrenzte Menge an Coins zur Verfügung. Phase 5 endet in einem Tag.

C+Charge beginnt mit dem wöchentlichen Burning der aus den Vorverkaufsphasen übrig gebliebenen Token

C+Charge hat seit letzter Woche damit begonnen, alle Token zu burnen, die in einer Vorverkaufsphase nicht verkauft wurden – jede Stufe des Presales dauert eine Woche oder bis zum Ausverkauf des Kontingents für die jeweilige Stufe, falls dieses früher ausgeschöpft ist.

Das erste Burning fand am 22. Februar statt, wobei 35.658.291 Token aus Stufe 2 aus dem Verkehr gezogen wurden. Die Transaktion kann hier eingesehen werden. Das zweite Burning – von 35.815.716 CCHG-Token aus Stufe 3 – fand am 28. Februar statt und kann hier eingesehen werden. Das Burning nicht verkaufter Token hat den Effekt, dass der Wert der verbleibenden Token steigt, was den bestehenden Inhabern von CCHG zugute kommt. Als der Vorverkauf Anfang Februar begann, verfügte der CCHG noch über ein Gesamtangebot von einer Milliarde Token.

Zusätzlich zu dem neuen Burning-Programm haben potenzielle Token-Inhaber nun die Möglichkeit, ETH als Zahlungsmethode für den Erwerb der Token zu verwenden. Der Tether-Stablecoin (USDT) ist ebenfalls eine akzeptierte Zahlungsmethode und umfasst seine BEP-20- und ERC-20-Versionen. Wenn Käufer nicht über BNB oder ETH in ihrer Krypto-Wallet verfügen, können sie auch Fiat-Währungen zum Kauf verwenden.

Der Anwendungsfall von C+Charge als Instrument zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels durch die Ausweitung der Reichweite von Emissionsgutschriften auf Fahrer von Elektrofahrzeugen bedeutet, dass der CCHG schon bald sehr gefragt sein kann, da die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weiter zunimmt und die Märkte um die E-Mobilität, sowie um den Emissionshandel noch lange wachsen werden.

Potenzielle Käufer des CCHG-Tokens sollten sich beeilen, um vor dem nächsten Preisanstieg am 8. März zu investieren und von diesem bereits zu profitieren. Diejenigen, die CCHG heute noch in Stufe 5 kaufen, können mit einer nominalen Rendite von fast 28 % rechnen, bis der Vorverkauf am 29. März endet. Es gibt keine Sperrfrist nach dem Erhalt der Coins.

C+Charge wird ein nahtloses Zahlungssystem für Ladestationen von E-Autos anbieten

Durch die Partnerschaft mit Flowcarbon können Besitzer von Elektrofahrzeugen bei jedem Ladevorgang Emissionsgutschriften in Form des Goodness Native Token (GNT) erwerben. Ein Carbon Credit erlaubt die Emission von einer Tonne eines Treibhausgases. Der GNT-Token ist ein verifizierter freiwilliger CO2-Credit, der von den großen Risikokapitalfirmen a16z Crypto und Samsung Next sowie dem Fondsmanager Invesco gestützt wird.

Darüber hinaus bietet C+Charge ein universelles, leicht zugängliches Zahlungssystem, bei dem die Betreiber von Ladestationen keine teuren Verkaufsstellen einrichten müssen – die Fahrer zahlen einfach mit dem CCHG-Token per App. C+Charge bietet Fahrern von E-Fahrzeugen auch die Möglichkeit, zuverlässig Ladestationen zu finden, die funktionieren und den Betreibern die Möglichkeit, Probleme mit bestimmten Stationen zu überwachen und in einigen Fällen aus der Ferne zu beheben.

Ein weiteres Problem der derzeitigen Lade-Infrastruktur ist die Tatsache, dass jeder Anbieter von Ladestationen die Zahlungen auf unterschiedliche Weise ermöglicht – C+Charge beseitigt auch dieses Problem. Das Herzstück des C+Charge-Ökosystems ist eine leistungsstarke Smartphone-App.

Die App trackt die angesammelten Emissionsgutschriten der Nutzer, bietet Zahlungsoptionen, findet die nächstgelegenen Ladestationen, berechnet die Wartezeiten, ermöglicht das Sammeln von CCHG-Prämien für Einkäufe über die App und erleichtert die Umwandlung von CO2-Gutschriften in handelbare NFTs.

C+Charge treibt die Einführung von Elektrofahrzeugen und Ladestationen voran

Die Art und Weise, in der Emissionsgutschriften für Großunternehmen verwendet werden, behindert die Einführung von Elektrofahrzeugen und die Verbreitung von Ladeinfrastruktur. Emissionsgutschriften werden von großen Unternehmen oft als Steuer genutzt, die sie für die Verschmutzung der Umwelt zu zahlen bereit sind. Die Gewinner des derzeitigen Systems der Emissionsgutschriften sind diejenigen, die Güter herstellen oder verwenden, die weniger CO2 ausstoßen – aber die Fahrer von Elektrofahrzeugen sind davon bisher ungerechterweise ausgeschlossen.

Die Branche rund um den Emissionshandel hatte im Jahr 2021 einen Wert von 760 Milliarden Dollar und wird Schätzungen zufolge bis 2027 auf über 2,4 Billionen Dollar anwachsen. Die Demokratisierung der Branche wird Verbrauchern, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen zugute kommen. Derzeit profitieren nur große Unternehmen von den Vorteilen, während Verbraucher und kleine bis mittlere Unternehmen weitgehend ausgeschlossen sind.

C+Charge nutzt die Kraft der Blockchain-Technologie, um Peer-to-Peer-Zahlungen einfach und sicher zu machen. Die Verbraucher erhalten Belohnungen, und die Besitzer und Verwalter von Ladestationen können ihren Betrieb effizienter gestalten. Mit dem Kauf von CCHG im Presale investiert man in eine nachhaltigere Zukunft und in die CO2-neutrale Mobilität. Um den Start des Vorverkaufs und die schnell wachsende Gemeinschaft zu feiern, veranstaltet C+Charge ein Gewinnspiel über 50.000 $. Details zur Teilnahme findet man hier. Das Gewinnspiel endet in 24 Tagen.

Hier gibt es die Möglichkeit, den CCHG im Presale vor der nächsten Preiserhöhung zu kaufen.





