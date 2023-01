Kommt der SWIFT-Code für Krypto-Token? Verband plant Anpassung für digitale Assets!

SWIFT will 2023 Krypto- und Blockchain-Funktionen implementieren

SWIFT steht für Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication und bedeutet auf Deutsch ungefähr „Verband der weltweiten Telekommunikation zwischen Banken im Finanzsektor“. Der Zusammenschluss aus internationalen Geldinstituten wurde 1973 in Belgien als Genossenschaft gegründet und standardisiert den Nachrichtenaustausch zwischen Banken. Dabei geht es aber nicht um die Transaktionen an sich, sondern lediglich um die IT-Infrastruktur im Hintergrund, die für die internationalen Zahlungen benötigt wird.

Einheitliches Nachrichtenformat für Zahlungsinformationen

SWIFT ist weltweit etabliert und hat Fokus auf extrem hohe Sicherheit

Grundlegende Technik ist der SWIFT-Code zur Identifizierung jeder Bank

Das Swift-System soll zur Identifizierung digitaler Assets verbessert werden

Der klassische Finanzsektor ist in Teilen noch immer traditionell gebunden und gewohnt langsam bei der Einführung neuer Technologie. Das ist auch mit der Digitalisierung so, denn oftmals ist das Online-Banking die modernste Errungenschaft, die sich bei Banken finden lässt. Wir alle nutzen bereits das SWIFT-System, und zwar in Form des SWIFT-Codes, der auch als BIC-Code bezeichnet wird. Nun soll es erweitert werden, um digitale Assets eindeutig zu identifizieren.

Wie könnte eine Krypto-Lösung beim SWIFT-Code aussehen?

Der Code identifiziert jedes direkt oder indirekt am internationalen Finanzmarkt teilnehmende Kreditinstitut weltweit und ermöglicht die Zuordnung von Finanztransaktionen. Die Ziffernfolge identifiziert das Kreditinstitut, an das die Überweisung gehen soll. Alle Arten von internationalen Devisengeschäften werden über diese Codes standardisiert abgewickelt.

https://www.iban.de/swift-code.html

Ein SWIFT-Code setzt sich bisher aus acht oder elf alphanumerischen Zeichen zusammen und ist in vier Teile aufgeteilt, wie die Grafik zeigt. Um digitale Assets identifizieren zu können, wäre das Anpassen der Nummern für den Bankcode denkbar. Bisher sind allerdings nur wenig Details bekannt, wie die Neuordnung oder Erweiterung des SWIFT-Codes für digitale Assets aussehen könnte.

In einer Mitteilung aus dem vergangenen Sommer geht hervor, dass sich die Genossenschaft des SWIFT-Systems mit digitalen Token beschäftigt und verschiedene Vorschläge zur Darstellung in Arbeitsgruppen erarbeiten will. Dabei ist unter anderem die Möglichkeit diskutiert worden, das

„die Digital Token Unit Usage Rule nur für Finanzinstrumente verwendet werden soll, die als digitale Token klassifiziert sind.“

Im alten Text war die Digital Token Unit Usage Rule, die auf der ISO 24165-2:2021 basiert, für Finanzinstrumente vorgesehen, die durch einen Digital Token Identifier kategorisiert wurden UND das dazugehörige Konto eine Blockchain- oder Wallet-Adresse als eindeutige Kennung aufwies. Dieser Passus wurde gestrichen und man konzentriert sich allein auf die Identifizierung des digitalen Assets, unabhängig davon, ob die Transaktion dieses Assets von einer Wallet aus gesendet wird oder nicht.

Kommt der SWIFT-Code für Coins?

Digitale Assets sind hier auch Kryptowährungen, was möglicherweise bedeuten würde, jede Transaktion, die beispielsweise FIAT gegen Krypto tauscht, wäre mit einem speziellen SWIFT-Code gekennzeichnet. Auch der Kauf von tokenisierten Aktien wäre dann sofort anhand des Codes identifizierbar. Dieser Code könnte gemäß der ISO 20022, die in 2023 vom SWIFT-Verbund eingeführt werden soll, auch CBDCs, also digitales Zentralbankengeld wie den E-Euro, umfassen.

Die Deutsche Bundesbank und die Banque de France hatten bereits an einem Pilotprojekt teilgenommen, bei dem insgesamt 14 Kreditinstitute CBDCs in den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr integriert hatten. Dies ist bald, so die aktuellen News, auch für digitale Assets, also Token, möglich. Denkbar ist dann die Integration der Coin-Namen wie ETH in den SWIFT-Code.

Tom Zschach, Chief Innovation Officer bei SWIFT, sagte laut cityam.com: Die Tokenisierung hat großes Potenzial, wenn es darum geht, die Liquidität auf den Märkten zu stärken und den Zugang zu Anlagemöglichkeiten zu verbessern. Die bestehende Infrastruktur von SWIFT kann sicherstellen, dass diese Vorteile zum frühestmöglichen Zeitpunkt von so vielen Menschen wie möglich genutzt werden können.

In einem separaten Experiment mit einer anderen Gruppe von Teilnehmern, so businesswire, hat SWIFT in ähnlicher Weise gezeigt, dass seine Infrastruktur als Verbindungsglied zwischen mehreren Tokenisierungsplattformen und verschiedenen Arten von Barzahlungen dienen kann. Dafür wurden 70 Szenarien durchgespielt, bei denen tokenisierte Anleihen, Aktien und Bargeld simuliert wurden. Heraus kam dabei, dass der SWIFT-Code und seine Infrastruktur geeignet sind, um Token erstellen, übertragen und einlösen zu können sowie für das Aktualisieren von Guthaben zwischen mehreren Kunden-Wallets verwendet werden kann.

https://www.businesswire.com

Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass der noch junge Markt der Tokenisierung bis 2027 auf 24 Billionen USD anwachsen wird. Zu den potenziellen Vorteilen gehören eine größere Marktliquidität und Fraktionierung. Beides verbessert den Zugang von Privatanlegern für die Anlagemärkte. Institutionelle Anleger könnten zudem ihre Portfolios stärker ausbauen.

Krypto Pre-Sales kaufen, ehe SWIFT-Code für Token kommt

Schnell sein lohnt sich für Privatanleger aufgrund der neuesten Nachrichten der SWIFT-Organisation gleich mehrfach. Nicht nur, dass diese zu sehr günstigen Preisen im Vorverkauf erhältlich sind, sie können auch noch zu den bekannten Rahmenbedingungen gekauft werden. Dabei ist der Kauf mit Fiat gegen Krypto sowie Kreditkarte, PayPal oder Krypto gegen Krypto berücksichtigt.

Der beste Krypto Pre-Sales

C+Charge widmet sich dem Klimaschutz und konzentriert sich auf die Fahrer von Elektrofahrzeugen. Diese müssen ihre Fahrzeuge an Ladestationen aufladen und sind an die verfügbaren Anbieter gebunden. Beim Bezahlen greifen sie zu den herkömmlichen Bezahlmethoden. C+Charge basiert auf der Blockchain und stellt die Infrastruktur für ein Peer-2-Peer-Zahlungssystem im Bereich Elektro-Mobilität bereit. Aber damit nicht genug, denn die Fahrer der E-Autos werden für das Aufladen an Partner-Ladesäulen mit Coins und NFT belohnt, die CO₂-Emissionszertifikate darstellen.

C+Charge ist im Pre-Sales verfügbar: Jetzt schnell einsteigen!

Der beste NFT Krypto Pre-Sales

Calvaria ist ein NFT-Game, das die Blockchain nutzt und Spielern NFT bietet. Mit dem Utility-Token $RIA erhalten Sie Zugang zum strategischen Kartenspiel im Metaverse und die Möglichkeit auf ein passives Einkommen. Das Spiel ist hochwertig gestaltet, hat einen spannenden Gameplay und zeichnet sich durch Figuren aus der spanischen Mythologie aus, die in Unterwelten um die Ewigkeit kämpfen. Das P2E-Game vereint alle Aspekte für spannende Unterhalten, Krypto-Trading für Anfänger und NFT als Wertspeicher.

Sind Sie ein Stratege? Dann ist Calvaria genau das Richtige: Jetzt im Pre-Sales erhältlich!

Fazit: Bei den verschiedenen Möglichkeiten und den begrenzt der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden Unterlagen kann derzeit in weiten Teilen nur spekuliert werden, wie die finale Lösung aussieht. Denkbar ist auch ein spezieller Market Identifier Code (MIC), der bisher als genormter Identifikator für Börsen und andere Handelsplätze dient. Hier sind weitere Informationen zum Marktidentifikationscode.

Die vorgestellten Krypto Pre-Sales bekommen mit dieser Nachricht im Hintergrund noch einen weiteren Vorteil, denn noch kaufen Sie diese Coins zu den bekannten Rahmenbedingungen und ohne SWIFT-Code für Token.

Fest steht aber, dass sich das klassische Finanzsystem verändert und den digitalen Entwicklungen rund um Kryptowährungen und Zentralbankgeld anpasst. Am Ende bedeutet dies aber wohl auch eine strengere Einmischung der dritten Instanz, die Satoshi Nakamoto mit seinem Entwurf von Bitcoin eigentlich ausschalten wollte.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.