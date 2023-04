Kommt hier der nächste Dogecoin? Love Hate Inu erreicht 5 Millionen Dollar – Nächste Preiserhöhung steht bevor

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Freitag, 21. April 2023 – Der brandaktuelle Meme-Coin Love Hate Inu hat im Presale mehr als 5 Millionen Dollar mit dem $LHINU-Token umgesetzt. Die Mitwirkenden des Blockchain-gestützten Vote 2 Earn-Projekts sind von der Genialität und Einfachheit des Love Hate Inu-Geschäftsmodells begeistert. Love Hate Inu ist weit davon entfernt, ein weiterer nichtssagender Meme-Coin zu sein, und hat eine Formel gefunden, die für jeden leicht verständlich ist: Man stimmt über Menschen und Dinge ab, die man liebt oder hasst.

FOMO kommt auf – mit einem Vorverkaufspreis von $0,000115 nähert sich $LHINU schnell dem Preis der Stufe 6 von $0,000125, 8% über dem aktuellen Preis. Der Love Hate Inu Startpreis an den Kryptobörsen liegt bei 0,000145, was für Investoren, die heute einsteigen, einen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Exchanges von 26 % bedeutet. Für alle, die bereits in Stufe 1 eingestiegen sind, fällt der Nominalgewinn bis zum Handelsstart mit 70 % sogar noch deutlich höher aus.

Love Hate Inu könnte sich unter den heißesten Meme-Coins einreihen

Die Rendite von Love Hate Inu wird wahrscheinlich noch viel höher ausfallen, als es die anfänglichen Vorverkaufszahlen vermuten lassen. Der eigentliche Referenzpreis für einen Meme-Coin wie $LHINU, der einen so verlockenden Anwendungsfall hat, ist Shiba Inu oder Dogecoin.

Shiba Inu ist der zweitgrößte Meme-Coin. Er wurde im August 2020 eingeführt und hat seitdem einen unglaublichen Wertzuwachs auf das 722.900-fache erfahren. Sowohl SHIB als auch DOGE hatten nur einen geringen Nutzen, aber sie wurden beide zu viralen Sensationen.

Love Hate Inu kombiniert die Viralität der Top-Inu-Meme-Coins mit der Anziehungskraft eines Abstimmungssystems, das das Potenzial hat, die traditionelle Umfrageindustrie umzukrempeln. Kein Wunder, dass sich die Investoren überschlagen, um $LHINU zu kaufen.

Carl Dawkins, CEO von Love Hate Inu: „Was ich an Love Hate Inu liebe, ist, dass es die Viralität verkörpert“

Das Projekt wächst weiterhin rasant, was nicht zuletzt auf die Ernennung von CEO Carl Dawkins zurückzuführen ist. Dawkins, ein Berater der UK All Party Parliamentary Group on Crypto and Digital Assets, hat einen anderen kürzlich gestarteten Meme-Coin, Tamadoge, aus dem Nichts zum drittplatzierten Meme-Coin nach Handelsvolumen gemacht. In der Tat ist dieser Coin in den letzten 24 Stunden um 82 % gestiegen. Jetzt wendet Dawkins seine Aufmerksamkeit darauf, Love Hate Inu zum Erfolg zu verhelfen.

„Was ich an Love Hate Inu liebe, ist die Tatsache, dass es die Viralität verkörpert. Wir haben schon jetzt so viel Spaß damit“, erklärt Dawkins. „Schauen Sie sich unsere Demo-Abstimmung über Andrew Tate an. Bislang haben 7.654 Menschen daran teilgenommen. Stellen Sie sich vor, wie das abläuft, wenn wir mit der Vermarktung beginnen und wenn eine der Persönlichkeiten sich beteiligt und in den sozialen Medien interagiert.

„Wir glauben wirklich, dass wir hier ein Projekt haben, das die Kluft zwischen Krypto und dem Mainstream überbrücken kann, was die Akzeptanz angeht. „Und es ist nicht nur eine Spielerei, die wir aufbauen. Love Hate Inu baut eine Plattform auf, die nicht nur mit den etablierten Akteuren in der Umfrage- und Meinungsforschungsbranche konkurrieren kann, sondern weit darüber hinaus geht.“

„Love Hate Inu ist die Art von Projekt, für die Krypto geschaffen wurde.

schwärmte Dawkins: „Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Love Hate Inu die Art von Projekt ist, für die Krypto gemacht wurde. Es ist ein sicheres Online-Abstimmungssystem, dessen Ergebnissen man vertrauen kann, und es ist auch vor Bots geschützt – es hat eine Menge für sich.

„Wir sind jetzt in Gesprächen, um die Angebote für ein VIP-KYC-Onboarding für Unternehmen zusammenzustellen, die uns für ernsthafte Umfragen und Erhebungen als Teil ihrer Marktforschungs- und Markenbindungsstrategien nutzen wollen. „Wenn man bedenkt, wie schnell wir die 5 Millionen Dollar erreicht haben, bin ich nicht der Einzige, der von Love Hate Inu begeistert ist.“

Um an der Abstimmung teilzunehmen, gehen Sie auf die Love Hate Inu-Homepage und klicken Sie unterhalb des Vorverkaufsinformationsbereichs auf die Schaltfläche „Jetzt abstimmen, um zu gewinnen“. Als Nächstes müsst ihr nur noch auf die Schaltfläche ‚Vote Love‘ oder ‚Vote Hate‘ klicken. Sobald Sie Ihre Stimme abgegeben haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie sie. Die Wähler können dann in ihren sozialen Netzwerken mitteilen, wie sie abgestimmt haben. Die fortlaufende Echtzeit-Tabelle der Umfrage zeigt im Moment eine 50:50-Aufteilung. Zuvor lagen die Tate-Liebhaber mit einigem Vorsprung in Führung.

Erhalten Sie Belohnungen für Ihre Stimmabgabe – und je mehr Sie abstimmen, desto mehr verdienen Sie

Sobald die Plattform live ist, können die Nutzer von Love Hate Inu zu aktuellen Themen Stellung nehmen, kritische Fragen ansprechen und zur Schaffung der neuesten Meme-Sensationen beitragen, während sie gleichzeitig wertvolle Token verdienen. Durch den Einsatz von $LHINU-Token können die Nutzer an den neuesten Umfragen teilnehmen und Token für die Abstimmung verdienen. Mit der Zeit wird die Community entscheiden, welche Umfragen sie erstellen möchte.

Da der Staking-Mechanismus durch Smart Contracts abgesichert ist, werden Spam und Manipulationen verhindert, und der Abstimmungsprozess ist sowohl nachprüfbar als auch anonym. Vielleicht sollte Elon Musk einen Blick auf Love Hate Inu werfen, angesichts der Tausenden von Bots, die immer noch auf Twitter unterwegs sind, und seiner Liebe zu allem, was mit Shiba Inu zu tun hat?

Die Nutzer werden sich freuen zu hören, dass die Wirtschaft des Love Hate Inu-Ökosystems so gestaltet ist, dass man umso mehr verdient, je mehr man abstimmt. Und nicht nur das: 90 Prozent der $LHINU-Token werden nach dem Ende des Vorverkaufs in den Händen der Käufer sein. Schließlich ist es erwähnenswert, dass das Abstimmungssystem für die eigenen Governance-Zwecke der Plattform verwendet werden kann. In einem kürzlichen AMA mit Community-Mitgliedern betonte Dawkins, dass es bei der Abstimmung nicht nur um aktuelle Themen und Persönlichkeiten gehen wird.

Er erklärte, dass es auch Umfragen zu Fragen der Projektverwaltung geben kann. So könnte die Community beispielsweise in die Entscheidungsfindung über die Art der zu verwendenden Design-Features und so weiter einbezogen werden, oder sogar über Dinge wie die Verwendung des Marketing-Budgets. Anstelle komplizierter dezentraler autonomer Organisationsstrukturen (DAO), die den größten Interessengruppen zugute kommen, wäre Love Hate Inu ein faires System.

Wie man Love Hate Inu – den nächsten Shiba Inu – kaufen kann

Der Vorverkauf von Love Hate Inu ist bisher einer der beliebtesten des Jahres – Analysten bezeichnen Love Hate Inu als eine der besten Kryptowährungen, die man heute kaufen kann. Love Hate Inu ist auch ein fairer Vorverkauf, da 90 % des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token der Öffentlichkeit angeboten werden. Die großzügige Zuteilung bedeutet, dass man sich keine Sorgen über die Möglichkeit machen muss, dass betrügerische Entwickler oder Teammitglieder mit dem Großteil der Token weg sind.

Anleger können Love Hate Inu mit ETH, BNB oder USDT (Tether-Stablecoin) kaufen. Es gibt auch keine Sperrfrist für den $LHINU-Token, was bedeutet, dass Käufer 100% ihres Kaufs vor der öffentlichen Notierung erhalten. Wenn Sie auf der Suche nach einem Altcoin sind, der das Potenzial hat, einen extremen Kursanstieg zu erleben, ist Love Hate Inu im Moment einer der heißesten Kandidaten.

Jetzt $LHINU im Presale kaufen.







