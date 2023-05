Kommt hier der Pepe-Killer? SpongeBob Token (SPONGE) hängt Pepe Coin gleich am ersten Tag ab

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier



Verrückte Zeiten am Kryptomarkt. Während die gestrige Zinsanpassung der US-Notenbank Federal Reserve die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung untypischerweise ansteigen lassen hat, kommt es heute zu leichten Verlusten bei den Top-Coins. Beim Meme-Coin $PEPE will man davon nichts wissen. Erneut steigt der Coin um 85 % und erreicht damit ein neues Allzeithoch. Dennoch wird der SpongeBob Token schon am ersten Tag als Pepe-Killer angepriesen. Gerade aus dem Boden gestampft liefert $SPONGE bereits einen Wertzuwachs von mehr als 150 %.

Es scheint die Saison der Meme-Coins zu sein. Während PEPE mit der Mission gekommen ist, die Hundecoins abzulösen und dabei auch einen beeindruckenden Start hingelegt hat, kommt nun SpongeBob (SPONGE) und löst den Frosch direkt wieder ab. Der Hype beim PEPE hält zwar noch an, erst in den letzten Stunden wurde ein neues Allzeithoch gebildet und die Gewinne in einer Woche steigen auf weit mehr als 600 %, allerdings sieht es so aus, als könnte $SPONGE das innerhalb eines Tages schaffen. Zumindest den heutigen Anstieg bei PEPE von 85 % stellt man leicht in den Schatten.

Aktuell liegt der SpongeBob Token (SPONGE) schon mit knapp 160 % im Plus und ist erst wenige Stunden alt. Im Stundentakt steigt hier der Kurs deutlich an und wie die Beispiele vom $TURBO, $PEPE und $TAMA und zahlreiche weitere gezeigt haben, dürfte das erst die Spitze des Eisbergs sein. Es sieht so aus, als wäre das diesmal die Gelegenheit für alle, die den Hype um SHIB, DOGE, PEPE und Co. verschlafen haben, diesmal von Anfang an dabei zu sein, wenn die nächste Kursexplosion ansteht, die Geschichte schreiben könnte in der Meme-Welt.

Nachdem der Frosch den Hunden den Kampf angesagt hat, kommt der Schwamm und stellt sämtliche Meme-Coins, die in den letzten Tagen abgehoben sind, in den Schatten. Bei den Token, die in den letzten Tagen und Wochen um weit mehr als 1.000 % gestiegen sind, steigt natürlich das Risiko immer weiter, dass man erst am Peak dazukommt und der Hype dann schnell wieder abflacht. $SPONGE ist erst ein paar Stunden alt und hat die besten Tage offensichtlich noch vor sich. Für Schnellentschlossene, die sich aktuell nach heißen Meme-Coins umsehen, könnte das eine einmalige Gelegenheit sein.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

