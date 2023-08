Komplette Bestände verkauft?: SpaceX-Berichte schicken Bitcoin auf Talfahrt

Mitte Juli klettert der Bitcoin noch auf 32.000 Dollar . Höhere Zinsen an den Anleihemärkten setzen der ältesten und nach Marktwert größten Kryptowährung aber in den Folgemonaten zu. Ein Medienbericht über den Verkauf der SpaceX-Bestände an Bitcoin sorgt nun für einen weiteren Dämpfer. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel