Devisen im Blick 06.07.2026 21:06:00

Konjunktur im Fokus: Euro macht Verluste zum US-Dollar wett

Konjunktur im Fokus: Euro macht Verluste zum US-Dollar wett

Der Euro hat am Montag im späten US-Devisenhandel Verluste aufgeholt.

Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte zuletzt mit 1,1443 US-Dollar ein Tageshoch. Im späten europäischen Handel hatte der Euro mit 1,1416 Dollar niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1415 (Freitag: 1,1448) Dollar festgesetzt.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Juni etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel um 0,5 Punkte auf 54,0 Zähler. Volkswirte hatten im Schnitt diesen Rückgang erwartet. Damit signalisiert der Indikator aber weiterhin eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem für die US-Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Zwei Schwergewichte, ein Kursziel: Wo Bitcoin laut Experten seine Talsohle finden könnte
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: istockphoto / Fotogaby,Maryna Pleshkun / Shutterstock.com,PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1448
0,0004
0,03
Japanischer Yen
185,55
0,0400
0,02
Britische Pfund
0,8548
-0,0003
-0,03
Schweizer Franken
0,9213
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
8,9774
0,0018
0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street letztlich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street machte am Montag Gewinne. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen