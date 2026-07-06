|Devisen im Blick
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06.07.2026 21:06:00
Konjunktur im Fokus: Euro macht Verluste zum US-Dollar wett
Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte zuletzt mit 1,1443 US-Dollar ein Tageshoch. Im späten europäischen Handel hatte der Euro mit 1,1416 Dollar niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1415 (Freitag: 1,1448) Dollar festgesetzt.
Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Juni etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel um 0,5 Punkte auf 54,0 Zähler. Volkswirte hatten im Schnitt diesen Rückgang erwartet. Damit signalisiert der Indikator aber weiterhin eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem für die US-Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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