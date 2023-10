Krpyto News: TG.Casino kündigt Cashback an und steigt auf über 800.000 Dollar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das neue Krypto-Casino, das auf der Telegram-App basiert, TG.Casino, schlägt seit dem Start des $TGC-Vorverkaufs seit 2 Wochen hohe Wellen im GambleFi-Bereich. Nun sorgt eine neue Ankündigung dafür, dass der Vorverkauf schnell enden dürfte und die Nachfrage nach dem $TGC-Token explodieren dürfte. Sowohl bei Anlegern, als auch bei Spielern.

$TGC ist jetzt spielbar und vollständig in TG.Casino integriert, und Benutzer, die mit dem Token wetten, erhalten 25 % Cashback auf alle Verluste, wobei die Rückerstattung wöchentlich ausgezahlt wird.

TGC is now playable & fully integrated into https://t.co/1CivTnIx4Z.



𝟮𝟱% 𝗰𝗮𝘀𝗵𝗯𝗮𝗰𝗸 on losses when wagering with $TGC.



Join our Telegram for more info, details in bio. pic.twitter.com/qRESdVJyBP — TG Casino (@TGCasino_) October 11, 2023

TG.Casino führt den Vorverkauf des $TGC-Tokens durch, um Geld für die Entwicklung der Plattform zu beschaffen und schon jetzt wurden Token im Wert von 800.000 Dollar verkauft. Damit dürfte der Presale, der auf 5 Millionen Dollar begrenzt ist, schon bald enden.

Angesichts der Tatsache, dass Investoren ihre $TGC-Token nun im TG.Casino einsetzen können und eine 25 prozentige Cashback-Erstattung für Verluste erhalten, wird erwartet, dass der Vorverkauf schnell an Fahrt aufnehmen könnte, da der Token nun nicht nur für Anleger interessant ist, sondern auch für Spieler im Casino der günstigste Weg ist, um zu spielen.

Investoren sollten daher schnell handeln, um sich ihre Token zu sichern, bevor das Ziel von 5 Millionen Dollar erreicht ist. Im Presale kann $TGC noch zum Fixpreis gekauft werden. Wird der Token an den Kryptobörsen gelistet, kann es schnell zu erhöhter Volatilität kommen, bei der der Preis auch um ein Vielfaches steigen kann.

Frühe $TGC-Käufer können 630 % jährliche Rendite durch Staking verdienen

Wie auf der offiziellen TG.Casino-Website zu lesen ist, profitieren diejenigen, die $TGC im Presale kaufen, derzeit von einer APY jährliche prozentuale Rendite) von bis zu 633 %, wenn sie ihre Token staken. Wer sich fragt, wie es möglich ist, auf seriöse Weise eine so hohe Rendite anbieten zu können, sollte einen Blick in die Tokenomics und das Rückkaufprogramm werfen.

TG.Casino bietet $TGC-Hodlern einen Teil aller Gewinne der Plattform an, wobei diejenigen, die sich am Staking Pool beteiligen, am meisten profitieren. TG.Casino führt ein Rückkaufprogramm durch, bei dem ein Teil der Einnahmen für den Kauf von $TGC genutzt wird und 40 % der zurückgekauften Token geburnt werden und die restlichen 60 % an die Staker verteilt werden. Zudem sind laut Tokenomics 20 % des Gesamtangebots der Token für Staking-Prämien reserviert.

Rückkaufprogramme von Krypto-Casinos wie das von TG.Casino haben sich bereits in der Vergangenheit als profitabel für Investoren erwiesen. Der native Token $RLB der Krypto Glücksspiel-Website Rollbit ist Anfang August innerhalb eines Tages um 60 % gestiegen, als das Unternehmen ein Token-Rückkaufprogramm ankündigte. Auf seinem Höchststand, der kurz nach der Ankündigung des Token-Rückkaufs erreicht wurde, hat $RLB eine Bewertung von rund 700 Millionen Dollar erreicht.

TG.Casino hebt sich durch Telegram-Integration vom Rest ab

Dank der Transparenz, Sicherheit und Anonymität, die Blockchain-basierte Web3-Apps im Vergleich zu ihren zentralisierten Web2-Gegenstücken bieten, haben Krypto-Casinos im Jahr 2023 ein enormes Nutzerwachstum verzeichnet.

Die kumulativen Nutzer von Ethereum-basierten GambleFi-Plattofrmen sind Laut Dune bis Mitte September auf knapp 50.000 explodiert um das 10-fache gestiegen. Anfang des Jahres waren es noch rund 5.000 User. Tendenz weiterhin stark steigend.

Bisherige Krypto-Casinos machen vor allem denen, die nichts mit Kryptowährungen am Hut haben, den Einstieg schwer. Viele User, die die Besonderheiten des Web3, wie den Umgang mit Krypto-Wallets und -Börsen, nicht verstehen, werden dadurch schnell abgeschreckt und spielen deshalb lieber in herkömmlichen Online-Casinos. Hier kommt die innovative Lösung von TG.Casino ins Spiel.

TG.Casino basiert auf der weltweit am schnellsten wachsenden privaten Messenger-App Telegram und wurde so Benutzer- und Einsteigerfreundlich wie möglich entwickelt. So wie Unibot ausgefeilte Krypto-Handelsstrategien vereinfacht und in die Hände der 700 Millionen monatlichen Telegram-Nutzer gelegt hat, vereinfacht und erweitert TG.Casino den Zugang zu Krypto-Glücksspielen.

Wer mit einem Messenger und einem Smartphone umgehen kann, kann auch auf Telegram in das TG.Casino einsteigen. Eine Kontoeinrichtung oder KYC-Prüfung ist nicht nötig. Wenn Rollbit eine Marktkapitalisierung von 700 Millionen Dollar erreicht, kann man sich vorstellen, wie hoch der TG.Casino-Token $TGC steigen könnte.

Kommt es zur Kursexplosion nach dem Presale?

Bei einem Preis von 0,125 Dollar pro Token, für den man $TGC im Vorverkauf aktuell erhält, könnte jetzt der ideale Zeitpunkt sein, um zu investieren. Durch den niedrigen Vorverkaufspreis wird das Casino gerade einmal mit 12,5 Millionen Dollar bewertet.

Wie auf der TG.Casino-Website beschrieben, stehen Web3-Casinos erst ganz am Anfang, sodass der Markt aktuell auf nur 250 Millionen Dollar geschätzt wird, während der gesamte Casino- und Online-Glücksspielmarkt laut Statista auf 263 Milliarden Dollar geschätzt wird. Das explosive Wachstum, das es heuer zu sehen gegeben hat, könnte sich also noch lange fortsetzen.

“Krypto-Casinos gewinnen aufgrund ihres einfachen Zugangs, der fehlenden KYC-Prüfung (Know your Customer) und der Möglichkeit, Transaktionen von Kontoauszügen fernzuhalten, schnell Marktanteile von Web2-Online-Casinos”, heißt es auf der TG.Casino-Website. Hinzugefügt wird, dass “derzeit 80 % der Online-Casinospiele auf mobilen Geräten gespielt werden, wobei die große Mehrheit der Krypto-Casinos speziell für mobile Geräte entwickelt wurde”.

Vor diesem Hintergrund gehen einige davon aus, dass der Sektor in den kommenden Jahren zu einem Markt von mehreren Milliarden wachsen kann, und dank der Integration auf Telegram und der Benutzerfreundlichkeit scheint das TG.Casino ideal positioniert zu sein, um von dieser Entwicklung profitieren zu können.

Sollte $TGC ein ähnliches Allzeithoch wie Rollbit im Bereich um 700 Millionen Dollar erreichen, würde das für diejenigen, die im Presale einsteigen, einen Anstieg um mehr als das 50-fache bedeuten. So könnten aus 1.000 Dollar schnell 50.000 Dollar werden.

40 % der Token sind im Presale erhältlich. 20 % sind reserviert, um Liquidität an einer dezetralen Kryptobörse (DEX) bereitzustellen, 20 % für Staking-Rewards, 10 % für die Belohnungen der Spieler, 5 % für das Marketing und nur 5 % für die Partner des Projekts.

$TGC kann mit ETH oder BNB und USDT (ERC-20 und BEP-20) gekauft werden und läuft auf der Ethereum-Blockchain. Wer mit ETH kauft, kann schon während des Presales mit dem Staking beginnen. Wer mit BNB kauft, kann seine Token staken, sobald der Preslae endet. Der Smart Contract von $TGC wurde von der Krypto-Sicherheitsfirma Coinsult geprüft, wobei keine bedenklichen Code-Zeilen oder Funktionen gefunden wurden, sodass eine nachträgliche Manipulation nicht möglich ist und $TGC als absolut sicher eingestuft wurde.

