Krypto-Expertin warnt ⚠️ vor Wash Trading bei NFTs! Kippt die Stimmung am Markt wegen der Betrügereien?

Rund 20 % aller NFT-Transaktionen sind von Wash Trading beeinflusst. Die Branche blickt mit Unsicherheiten in die Zukunft. Nicht nur ausgelöst durch die schwierigen Marktbedingungen, sondern auch durch Betrügereien und immer clevere Methoden von unseriösen Anbietern oder Hackern, den Benutzern überteuerte NFTs zu verkaufen. Wir erklären, wie Wash Trading bei NFTs funktionieren und welche Lösungen der Markt bietet.

Beim Wash Trading treiben Betrüger die Preise für NFTs künstlich in die Höhe

Mit Künstlicher Intelligenz werden die falschen Kunden aufgespürt und geblockt

National Bureau of Economic Research beschäftigt sich ebenfalls mit Wash Trading

Anormale Verhaltungsmuster verursachen Schäden von mehrere Millionen US-Dollar

Ohne NFTs in Krypto Trading einsteigen: Love Hate Inu

Wie funktioniert Wash Trading?

Es ist extrem schwierig, Wash Trading zu erkennen, weshalb Anbieter wie bitscrunch.com auf die Hilfe von mathematischen Algorithmen und Künstlicher Intelligenz zurückgreifen. Nur mit der Transaktionshistorie alleine, sind die Machenschaften nicht erkennbar. Generell gibt es bei NFTs viele Möglichkeiten für Betrüger, unentdeckt und unerkannt, vor allem unerfahrenen Benutzern überteuerte NFTs zu verkaufen.

Der Vorgang dahinter ist eigentlich einfach. Ein Benutzer erstellt das NFT auf einer Plattform und bietet es dort zum Kauf an. Doch er ist nicht alleine und hat Partner, die entweder ihre bestehenden Kundenkonten nutzen oder neue Konten anlegen und nun diskret auf das zum Verkauf stehende NFT bieten und ihre Preise einreichen. Dies ist zunächst nicht mehr als eine Momentaufnahme.

Die Betrüger gehen dabei äußerst geschickt vor und in letzter Zeit kommt es auch häufig zum Einsatz von Bots, die die Preise automatisch abgeben und dies nicht mehr manuell gemacht werden muss. Über eine gewisse Zeit entsteht so der Eindruck, dass es eine riesige Nachfrage nach dem angebotenen NFT gibt und das sorgt für Aufmerksamkeit unter potenziellen Käufern. Die Begierde ist geweckt, noch mehr Beobachter kommen hinzu und es kommt vereinzelt zur Abgabe von „echten“ Geboten.

https://support.opensea.io

Nun ist der Prozess so richtig am Laufen und der Kreislauf ist kaum noch zu stoppen. Viele Angebote auf ein bestimmtes NFT vermitteln den Benutzern den Eindruck, es gibt hier ein begehrtes Objekt zu ersteigern, dessen Preis durch seine Begehrtheit weiter steigen könnte. Schon sind die ersten Profis dabei, die ein dickes Geschäft wittern. Der Preis steigt weiter, angetrieben von dem ein oder anderen „falschen“ Gebot, was abgegeben wird.

Im Endergebnis kauft ein Benutzer das NFT für einen hohen Preis und erhält im Grunde ein völlig wertlosen digitalen Vermögenswert. Da er diesen nur unter normalen Bedingungen weiterverkaufen kann, bleibt er meist auf dem investierten Geld sitzen. Das Wash Trading hat aber den Betrügern eine Menge Geld eingebracht. Die so zu erreichenden Einnahmen sind nicht zu unterschätzen, so hat bitscrunch in einer Untersuchung im Januar folgende Wash Trade Aktivitäten gefunden.

Innerhalb von nur 90 Tagen wurden durch bitscrunch.com Wash Trades im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar vom Algorithmus erkannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Besitzer dieser NFTs keine Ahnung haben, auf was sie da rein gefallen sind.

Was hat Wash Trading für Auswirkungen am Markt?

Die künstliche Verzerrung von Preisen ist bei NFTs eine beliebte und äußerst erfolgreiche Masche geworden. Immer mehr Plattformen wappnen sich mit neuen Tools und Software gegen die digitalen Betrügereien, die zu hohen Schäden am Markt und Vertrauensverlust der Benutzer führen.

Gerade bei NFTs gibt es wenig Vergleichsmöglichkeiten, um festzustellen, ob der Preis, der für ein Bild aufgerufen wird, gerechtfertigt oder marktüblich ist. Natürlich ist dies am Ende auch immer die persönliche Meinung des Käufers, doch gerade Anfänger tappen in die Falle von Betrügereien mit Wash Trading.

Laut einem Arbeitspapier des National Bureau of Economic Research New York von Lin William Cong und anderen Wissenschaftlern aus dem Jahr 2022, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wash-Trading-Volumen und den wöchentlichen Renditen auf 29 untersuchten NFT-Marktplätzen.

Es gibt signifikante Zusammenhänge, die nahelegen, dass bei hohen Krypto-Kursen die Aktivitäten im Zusammenhang mit Wash Trading zunehmen. Diese Schlussfolgerung ergibt Sinn, denn für die Betrüger lohnt sich das Wash Trading eben bei höheren Kryptokursen mehr als bei niedrigen Preisen. Allerdings wurde auch festgestellt, dass der Effekt von Wash Trading auf die hohen Kurse von Kryptowährungen nur sehr kurzfristig ist.

Das bedeutet, die NFTs werden wahrscheinlich schnell bei hohen Krypto Kursen verkauft und bleiben dann erstmal in der Wallet der neuen Besitzer. Die sind in den meisten Fällen völlig ahnungslos, dass sie ein eigentlich wertloses NFT ersteigert oder erworben haben und meistens auf den Kosten sitzen bleiben. Ein Weiterverkauf ist unter diesen Umständen in der Regel nicht möglich, da andere User von den hohen Preisen nicht zu überzeugen sind.

Krypto Trading ohne NFTs für Anfänger besser geeignet

Fazit: Wash Trading ist kein Kavaliersdelikt und eine Straftat. Es handelt sich um Betrug, leider sind die Täter nur schwer zu ermitteln. Problematisch ist auch, dass die Käufer der NFTs nichts von den dahinter versteckten Aktivitäten wissen. Erst wenn sie versuchen, das NFT weiterzuverkaufen, kann es sein, sie haben einen Verdacht.

