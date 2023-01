Krypto-Investment: Jetzt oder nie! Warten Sie nicht bis die Bullen den Markt übernehmen!

Wenn die Kurse tief nach unten fallen, sind Anleger besorgt! Oder etwa nicht? Bei Kursverlusten zeigen sich die sogenannten Nachkaufchancen, von denen nicht nur professionelle Investoren Profit ziehen, sondern auch Privatanleger profitieren können. Außerdem sind gerade die jüngsten US-Inflationszahlen veröffentlicht worden und die sinken, ähnlich wie im Euro-Raum, unerwartet stark.

Der Finanzmarkt erholt sich langsam wieder, der DAX bewegt sich leicht aufwärts. Wer jetzt nicht in den Kryptomarkt investiert, wird zusehen müssen, wenn die Bullen wieder den Markt übernehmen und angreifen!

Das Wichtigste im Überblick:

DAX: 0,74 % im Plus bei 15.058,30 Punkten

USA: Inflation sinkt von 7,1 % (Nov 22) auf 6,5 % (Dez. 22)

JPMorgen: S&P500-Index bei bis zu 1,5 % Gewinnchance

FTX: Insolvenzverwalter finden 5 Mrd. USD, Summe reicht nicht aus

Hierzulande gilt der DAX als wesentlicher Orientierungswert anderer Vermögenswerte und der zeigt sich derzeit in guter Laune. Das liegt auch an den stärker sinkenden Inflationszahlen aus den USA, die sich erwartungsgemäß auch auf die US-Verbraucherpreise auswirken dürfte. Ist damit die Rezession vorbei? Sind das die langersehnten Anzeichen einer Verbesserung, nach dem die Zentralbanken die Zinsen angehoben haben?

Krypto-Investment jetzt oder nie!

Als der Bitcoin bei seinem bisherigen ATH von über 68.000 € lag, haben viele interessierte Anleger gesagt, sie würden gerne einsteigen, aber nicht zu einem so hohen Preis. Nun ist der Preis von BTC deutlich gesunken, liegt derzeit nur bei rund 16.000 € und schon wollen Kritiker das Ende des Krypto-Booms sehen. Wo sind die Investoren, die bei niedrigeren Preisen in den Bitcoin investieren wollten?

Natürlich haben genau diese Anleger längst zugeschlagen und sich ihren Bestand an Coins von einer oder gleich mehreren Kryptowährungen gesichert. Denn wer ernsthaft an Krypto-Trading interessiert ist, erkennt auch die großartigen Chancen hinter den derzeit niedrigen Kursen. Sinn des Vermögensaufbaus ist es, sich bei niedrigen Kursen einzudecken und bei hohen Kursen zu verkaufen. Anders wäre ja auch kein Gewinn möglich.

Wer bei hohen Kursen einsteigt, kann immer noch auf eine Rendite hoffen. Die dürfte aber in den meisten Fällen deutlich geringer ausfallen, als bei Investoren der ersten Stunde oder bei cleveren Trading-Strategien, die beispielsweise auf Krypto Pre-Sales setzen. Wer von atemberaubenden Gewinnen träumt, wird kaum in Zeiten hoher Kurse in den Finanzmarkt einsteigen.

Gold oder Bitcoin, oder doch Öl?

Der US-Dollar zeigt sich schwach, obwohl die Inflationszahlen gut aussehen und endlich nachgeben. Der Goldpreis zeigt sich gestern erneut mit steigender Tendenz, was an den veröffentlichen Zahlen aus den USA liegt, meinen Experten. Im Vergleich zu gestern stieg der Preis für eine Unze um 0,31 % auf 1.760 €. Vergleicht man den laufenden Monat mit Dezember, dann stieg der Preis für eine Feinunze Gold um 3,1 %. Da die Ressourcen von Gold genauso limitiert sind, wie die von Bitcoin, wird der Ur-Coin häufig als digitales Gold bezeichnet.

Anleger sollten aber bedenken, dass zur Diversifizierung ein breites Spektrum an Vermögenswerten ins Depot gehören. Ob Gold oder Bitcoin das bessere Investment ist, lässt sich nicht so einfach beantworten. Beide Assets sind aber interessante Anlageformen mit mehrjährigen, historischen Daten, die sich gut vergleichen lassen.

An den Rohstoffmärkten gibt es erste positive Zeichen aus China, die Anleger aufhorchen lassen. Die starken Nachfrageimpulse, bedingt durch die „Golden Week“, dem chinesischen Neujahrsfest, wirkten sich positiv auf den Ölpreis aus. Zeitgleich gab die US-Energiebehörde EIA einen Anstieg der Lagerreserven um fast 19 Millionen Barrel Rohöl bekannt, prognostiziert war jedoch ein Rückgang um mehr als 2 Millionen Barrel.

Die Akteure an den Ölmärkten profitieren daher vom steigenden Ölpreis mit einem Plus von 0,58 USD und einem Kurs von 78,29 USD für die nächst fälligen WTI-Futures. Solche Optionen auf Rohstoffe wie Rohöl können Sie bei LBank oder eToro traden. Neben Gold, Bitcoin und Rohstoffen sind auch Pre-Sales als echte Investmentchance am Markt erhältlich.

Krypto-Investments: Neue Token für Anleger

Um bestens vorbereitet in einen neuen Vermögenswert zu investieren, ist es wichtig, sich im Vorfeld genauestens über das Projekt zu informieren. Die neuen Krypto Pre-Sales haben gegenüber frühen ICO und unbekannten Plattformen viele Vorteile, denn die Technologie hat sich ständig weiterentwickelt. Während bis vor wenigen Monaten neue Coins ohne jegliche Sicherheit oder Überprüfung an den Markt gingen, müssen Entwickler heutzutage erst Audits durchlaufen und aussagekräftige Whitepapers erstellen, um Anleger von sich zu überzeugen.

Krypto Pre-Sales, die als seriös bezeichnet werden können, bietet zumeist einen Utility-Token statt eines Coins, der darüber hinaus in vielen Fällen auch an einen Stablecoin gebunden ist. Im Falle von Meta Masters Guild und C+Charge ist das der USDT. Dieser von Tether ausgegebene Stablecoin deckt seine Reserven im Verhältnis 1:1 durch den US-Dollar. Vorteil dieser Bindung ist die Stabilität, die sich unbeeindruckt von der für Kryptowährungen typischen Volatilität zeigt.

Utility-Token $MEMAG für nur 0,007 USDT

Man kann nur schwer den aktuellen Entwicklungen folgen, den der Anteil, der verkauften Token im Pre-Sales von Meta Masters Guild geht so schnell, dass sich die Zahlen fast stündlich ändern. Derzeit sind bereits über 89.146 USDT eingenommen worden. Damit ist bereits knapp 1/5 des gesamten Tokenbestandes der ersten Vorverkaufsphase an Anleger aus dem Privatsektor gegangen.

Meta Masters Guild ist ein Multiplayer Racing Game, das auf der Blockchain basiert und einen auf der Ethereum-Blockchain entwickelten Token für das Ökosystem nutzt.

Noch 6 Tage bis Phase 2 des Vorverkaufs beginnt und der Preis des Token steigt. Steigen Sie jetzt ein und erleben Sie grandiosen Racing-Spaß der neuesten Generation.

Jetzt $MEMAG im Pre-Sales kaufen!

Utility-Token $CCHG für nur 0,013 USDT

Wer sich für den Klimaschutz interessiert und ein E-Auto besitzt oder anschaffen möchte, sollte einen Blick auf diesen Krypto Pre-Sales werfen. C+Charge ist innovativ, ökologisch nachhaltig und zu einem besonders günstigen Preis im Pre-Sales erhältlich. Das Projekt basiert ebenfalls auf einer Blockchain und standardisiert die Bezahlung an Ladesäulen des öffentlichen Raums in Deutschland.

Über die C+Charge App ist es möglich, nicht nur zu sehen, welche Säulen sich in der Nähe befinden und ob diese frei sind, sondern auch, wie lange die Belegung noch dauert. Das erleichtert genauso wie das Blockchain-basierte Peer-to-Peer Bezahlsystem die Aufladung und Verwendung von E-Autos. Damit leistet C+Charge einen innovativen Beitrag zur dringend benötigten Verkehrswende. Aber das ist noch nicht alles!

Mit C+Charge erhalten Teilnehmer Belohnungen bei jeder Aufladung in Form von Punkten, die anschließend in Emissionszertifikate getauscht werden können. Diese sind bisher nur den Herstellern und Anbietern vorbehalten, doch C+Charge ermöglicht nun auch die Partizipation der Autofahrer und Verbraucher.

Nehmen Sie den Klimaschutz jetzt ernst und steigen Sie im Pre-Sales von C+Charge ein!

Fazit: Die Bullen sind los! Das gilt ganz sicher für die hier vorgestellten Krypto Pre-Sales, denn die rege Teilnahme der Privatanleger an den Pre-Sales zeigt deutlich, dass der Kryptomarkt noch lange nicht am Ende ist. Krypto-Investment ist interessant und werden es auch in der Zukunft bleiben. Niedrige Preise eröffnen zudem neue Chancen für Anfänger und Privatanleger, sich dem Krypto-Trading mit geringen Beträgen zu widmen. Steigen Sie in die Pre-Sales ein und wagen Sie den ersten Schritt zum Krypto-Investor!

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.