Krypto News: $SPONGE pumpt wieder nach Meme-Coin Crash – Poloniex Listing gestartet – weitere folgen

Montag, 8. Mai 2023 – Der meistgehandelte Uniswap-Meme-Coin $SPONGE startet heute um 11:00 UTC an der Poloniex Centralized Exchange (CEX). Einzahlungen starten um 10:00 UTC.

Die Nachricht von der Poloniex-Notierung bedeutet, dass $SPONGE nun an vier CEXs (zentralen Kryptobörsen) gehandelt werden kann. Gestern wurde $SPONGE bereits auf LBank. gelistet, CoinW (Platz 23 der Kryptobörsen) und Toobit (auf Platz 32 der größten Kryptobörsen) haben beide $SPONGE schon am Samstag gelistet. Weitere Notierungen an weiteren Exchanges werden folgen, möglicherweise schon im Laufe des heutigen Tages.

$SPONGE-Käufer nutzen den Dip – plus 90% in 24 Stunden

Während die Token im gesamten Krypto-Space nach einem Absturz, der durch lokale Probleme mit Bitcoin-Abhebungen bei der Top-Börse Binance ausgelöst wurde, zurückgehen, sind die $SPONGE-Händler jetzt wieder im Kaufmodus. $SPONGE hat sich innerhalb weniger Tage an der Spitze einer neuen Welle von Meme-Coins positioniert. Das Interesse an Token wie Pepe und $SPONGE explodiert.

$SPONGE steht erst am Anfang und die aktuelle Marktlage bietet eine große Chance, den Kursrückgang gewinnbringend zu nutzen. Erfahrene Investoren wissen, dass Retracements Chancen bieten und ein gutes Zeichen dafür sind, dass sich die Märkte in eine gesunde Richtung mit nachhaltiger Preisbildung entwickeln. Der aktuelle Preis von 0,001338 $ ist ein Hinweis auf dieses Phänomen, da er von seinem kurzfristigen Tiefpunkt bei 0,000,8541 $ stark abprallt.

Die Daten von Coinmarketcap zeigen, dass $SPONGE auf 24-Stunden-Sicht um 90 % gestiegen ist, obwohl er von seinem Allzeithoch, das gestern bei $0,002402 erreicht wurde, weit entfernt ist. Im Gegensatz dazu hat Pepe Coin mit Verlusten von 15 % zu kämpfen. $SPONGE hat jetzt eine Marktkapitalisierung von $53 Millionen bei volatilem Handel. Am wichtigsten für Bullen ist, dass $SPONGE seine 4-Stunden-Trendlinie nicht unterschritten hat:

$SPONGE hat den viertbesten Kurs aller Meme-Coins auf 24-Stunden-Basis, wie aus den untenstehenden Coinmarketcap-Daten hervorgeht:

Der Coin, der PEPE überholt, ist laut Coinmarketcap-Daten auf 7-Tage-Basis um 1.561% gestiegen.

$SPONGE ist der meistgehandelte Coin auf Uniswap – der Sprung auf 100 Millionen Dollar Marktkapitalisierung beginnt erneut

Der phänomenale Erfolg von $SPONGE hat sogar die Performance von Pepe in den Schatten gestellt. Während Pepe drei Wochen brauchte, um an seiner ersten zentralisierten Börse (CEXs) zu starten, schaffte $SPONGE diesen Schritt in zwei Tagen. Am Sonntag kam $SPONGE in greifbare Nähe, um die Marktkapitalisierung von $100 Millionen zu überschreiten. Ein erneuter Test dieses Niveaus ist absehbar, da die aktuellen Preise ein äußerst attraktives Einstiegsniveau für neue Käufer und solche, die die zuvor festgelegten Einstiegskosten senken wollen, darstellen.

Die Kryptobörsen (CEXs) stehen Schlange, um $SPONGE-Liquidität auf ihre Plattformen zu bringen. Sie haben zweifelsohne gemeinsam das boomende Handelsvolumen auf der dezentralen Börse Uniswap V3 zur Kenntnis genommen. Wenn man die Wrapped Coins ausklammert, liegt Pepe mit 83 Millionen Dollar an zweiter Stelle, während der vier Tage alte Coin $SPONGE mit einem Handelsvolumen von 103 Millionen Dollar (Stand 09:10 UTC) an der Spitze liegt.

Mit dieser erstaunlichen Leistung verfügt $SPONGE nun über ein Achtel der gesamten Liquidität auf der größten dezentralen Kryptobörse. Ein weiterer Pluspunkt für $SPONGE ist die Tatsache, dass die auf Uniswap gesperrte Liquidität für $SPONGE doppelt so hoch ist wie für Pepe, dessen Marktkapitalisierung etwa 20 Mal größer ist. Die gesperrte Liquidität von $SPONGE beträgt $10,8 Millionen gegenüber $11,9 Millionen bei Pepe.

$SPONGE Nr. 1 der Trendmünzen auf Dextools – $SPONGE-Community wächst extrem schnell

Die $SPONGE-Community wächst rasant und untermauert das steigende Handelsvolumen und den Aufwärtstrend des Preises. Nicht einmal vier Tage alt und $SPONGE hat mehr als 8.500 Holder und eine extrem aktive Telegram-Gruppe mit 17.000 Mitgliedern. Auch auf Twitter gibt es mittlerweile mehr als 27.000 Follower des Projekts. Darunter ist auch der Influencer Matt Wallace mit fast einer Million Followern, der auch ein guter Freund von Elon Musk ist.

$SPONGE ist weiterhin die Nr. 1 auf der führenden DEX-Seite Dextools.

Gerüchte, dass die Leute hinter $SPONGE eine Verbindung zum Shiba Inu Team haben, lassen noch mehr FOMO aufkommen. Auch die Tatsache, dass die größte Wallet für zwei Jahre gesperrt ist, ermutigt die Community und die Token-Inhaber, sich zu beteiligen. Die Nr. 1 Wallet hält 29% des Angebots.

Vielleicht noch bedeutender ist die Tatsache, dass heute Chinas Top-Krypto-Nachrichten-Website BlockBeats $SPONGE erwähnt hat:

“BlockBeats Nachrichten, am 8. Mai hat nach Dextools Daten der Meme Coin SPONGE $ 0,0009 durchbrochen und der aktuelle Preis liegt bei $ 0,000985, eine 24-Stunden-Zunahme von 48%. Es gibt mehr als 8.000 Token-Inhaber, und das 24-Stunden-Handelsvolumen steht vorübergehend an erster Stelle auf der Dextools-Plattform.”

https://www.theblockbeats.info/flash/137304 (Google Translate)

Zu guter Letzt veranstaltet das $SPONGE-Team einen Meme-Wettbewerb, bei dem 50 x 100 Dollar für die besten $SPONGE-Memes verlost werden.

Jetzt $SPONGE kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.