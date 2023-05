Krypto News: „Mehr Vertrauen für Blockchain-Transaktionen“ – Mastercard mit großen Krypto-Ambitionen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mastercard geht den nächsten Schritt und veröffentlicht mit dem Projekt „Crypto Credential“ eine Web3-Lösung, die die Adoption von Kryptos vorantreiben könnte. Denn man verfolgt das erklärte Ziel, die existente Kluft zwischen traditioneller Finanzbranche und innovativem Kryptomarkt zu überwinden. Diese Lücke zwischen Kryptowährungen und der traditionellen Finanzbranche (TradFi) besteht hauptsächlich aufgrund unterschiedlicher Regulierungsstandards, Liquiditätsproblemen und fehlender Integration von Krypto in die bestehenden Finanzsysteme. Diese Hindernisse müssen überwunden werden, um die Integration von Krypto in TradFi zu erleichtern und den Massenmarkt zu erschließen. Dafür scheinen etablierte Unternehmen wie Mastercard von hoher Bedeutung.

„In den letzten Jahren haben Krypto und Blockchain bedeutende Innovationen erfahren, die zu skalierbareren und widerstandsfähigeren Systemen beigetragen haben. Gleichzeitig hat ein Mangel an angemessenen Schutzmaßnahmen zu Schwachstellen bei der Sicherheit und der Einhaltung von Vorschriften geführt, wodurch das Vertrauen von Verbrauchern, Unternehmen und Regierungen untergraben wurde (…) Um diese Regeln jedoch vollständig umzusetzen und skalierbare Anwendungsfälle zu schaffen, brauchen wir eine Möglichkeit für vertrauenswürdige, konforme und überprüfbare Interaktionen in öffentlichen Blockchain-Netzwerken.“

Ergo möchte man in Zukunft die Nutzer-Verifizierung im Web3-Sektor revolutionieren. Sichere Transaktionen zwischen den Benutzern sind die Vision von Mastercard, um sich auf Basis festgelegter Standards zu identifizieren. Beispielsweise würde Mastercard schauen, ob Adressen als bedenklich oder unbedenklich eingestuft werden. Dezentralität sieht zwar anders aus, zentralisierte Unternehmen wie Mastercard behalten in diesem Fall enorme Macht. Doch der Krypto-Adoption dürfte das Projekt zugutekommen.

Das soll das Web3-Projekt „Crypto Credential“ erreichen

„Mastercard Crypto Credential wird eine Reihe gemeinsamer Standards und Infrastrukturen schaffen, die helfen, vertrauenswürdige Interaktionen zwischen Verbrauchern und Unternehmen über Blockchain-Netzwerke zu bestätigen. Es gibt mehrere Anwendungsfälle, die Mastercard Crypto Credential freischalten kann, da die Verifizierungsbedürfnisse von Verbrauchern und Unternehmen je nach Markt und Compliance-Anforderungen sehr unterschiedlich sind.“

Mit dem Mastercard Crypto Credential sollen definierte Standards und Verifizierungsstufen für die Interaktion in Web3-Umgebungen geschaffen werden. Die Technologie soll es Nutzern somit erleichtern, Wallet-Adressen auszutauschen und das Fehlerpotenzial zu verringern. Zudem sollen Metadaten bereitgestellt werden, um die Attribute einer Wallet zu definieren und Transaktionen wie vom Nutzer gewünscht durchzuführen. Ciphertrace wird als Service genutzt, um Adressen zu verifizieren und die Einhaltung bei grenzüberschreitenden Transaktionen zu unterstützen. Das Ziel ist klar – manm öchte mehr Anwendungsfälle schaffen und die User Experience optimieren.

Natürlich arbeitet Mastercard erneut mit etablierten Krypto-Unternehmen zusammen, beispielsweise Polygon Labs.

Mastercard zielt auf Krypto-Adoption: Gigantisches Netzwerk als Chance

Mastercard ist ein führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen weltweit. Das Unternehmen verfügt über ein enormes Netzwerk von Partnern in mehr als 210 Ländern. Mastercard bietet sowohl Karten- als auch digitale Zahlungslösungen an, die eine schnelle, sichere und bequeme Abwicklung von Transaktionen ermöglichen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in die Entwicklung innovativer Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain, um den Zahlungsverkehr noch sicherer und effizienter zu machen. Dank seiner führenden Rolle im Zahlungsverkehr wird Mastercard auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Finanzsektor spielen, den Netzwerkeffekten sei Dank.

