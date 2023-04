Krypto News: 10 Tage vor dem Listing an einer Top 5 Krypto-Börse steigt Tamadoge (TAMA) weiterhin stark an – Kursexplosion voraus?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt ist zum Wochenstart hin rückläufig und aktuell liegt der Gesamtwert aller Kryptowährungen mit 1,253 Billionen Dollar 1,46 % tiefer als noch vor 24 Stunden. Vor allem der Bitcoin als klare Nummer eins muss Verluste wegstecken und notiert mit einem Minus von mehr als 3 % wieder deutlich unter der 30.000 Dollar Marke. Einige Altcoins widersetzen sich aber dem Druck, darunter auch Solana (SOL) mit einem Plus von mehr als 3 %. Die Nachrichten rund um das Saga Phone beflügeln hier den Kurs und auch Tamadoge (TAMA) kann sich aufgrund positiver Nachrichten über Gewinne freuen.

Nachdem bekannt wurde, dass der Meme- Play 2 Earn-Coin Tamadoge (TAMA) an einer Top 5 Kryptobörse gelistet wird, hat der Kurs einen deutlichen Sprung von mehr als 20 % hingelegt. Einige haben vermutet, dass es sich dabei nur um einen kurzfristigen Pump handelt, allerdings notiert der TAMA Tage später noch immer weit über der 0,014 Dollar Marke, die noch bis vor kurzem als nicht erreichbar gegolten hat. Auch heute steigt der TAMA-Kurs wieder um mehr als 1 % und wenn man bedenkt, dass der Rückgang vom BTC-Kurs meist den Großteil der Altcoins mit nach unten zieht, wird schnell klar, dass das bevorstehende Börsenlisting den Preis anstreibt.

Die Details sind zwar noch nicht bekannt und es wird erst am 24. April bekanntgegeben, um welche Exchange es sich handelt. Sicher ist aber, dass der Meme-Coin ab dem 27. April an einer weiteren Kryptobörse gehandelt werden kann. Auch wenn der Token schon an 15 Kryptobörsen erhältlich ist, folgt nun die mit Abstand Größte und das dürfte auch der Grund sein, warum der Kurs in den letzten Tagen so stark gestiegen ist und in den nächsten Tagen wohl noch weiter deutlich steigen könnte.

Das Listing an einer großen Exchange steigert die Bekanntheit des ohnehin schon beliebten Meme-Coins nochmal deutlich. Damit kommt man auch dem Plan nach, der angekündigt wurde, dass man nun nach der Fertigstellung aller 5 Arcade-Spiele im Tamaverse den Fokus auf das Wachstum und die Steigerung der Bekanntheit legen werde. Für Investoren könnte sich der Einstieg in den kommenden Tagen noch lohnen, da davon auszugehen ist, dass der 20 % Kurssprung in den letzten Tagen noch nicht alles war. Wenn die Details am 24. April bekannt gegeben werden und in weiterer Folge am 27. April der Handel des TAMA-Tokens für weitere Millionen Nutzer zugänglich gemacht wird, dürften Kurs und Handelsvolumen nochmal entsprechend reagieren.

Weitere Coins mit Potenzial vor Kryptobörsen-Listing

Der TAMA-Token ist schon an zahlreichen Kryptobörsen handelbar und notiert aktuell zwar weit unter seinem Allzeithoch, hat es aber schon kurz nach dem Handelsstart an den ersten Exchanges auf einen Anstieg auf das 10-fache geschafft. Gewinne von 1.000 % und mehr sind auch keine Seltenheit, wenn neue Coins an Kryptobörsen gelistet werden und der Kurs unmittelbar danach oft sprunghaft steigt, wenn es sich um vielversprechende Projekte handelt.

Mit Ecoterra und DeeLance kommen zwei weitere innovative Krypto-Projekte in Kürze auf den Markt, die ebenfalls kurz nach dem Listing an den Exchanges stark ansteigen könnten. Bei DeeLance handelt es sich um eine Web3-basierte Rekrutierungsplattform, auf der Auftraggeber und Freelancer zusammenfinden. Durch die dezentrale Peer 2 Peer Struktur entfällt eine kostspielige dritte Partei und so ermöglicht DeeLance seinen Kunden Gebühren, die deutlich geringer als bei Fiverr, Upwork oder ähnlichen Portalen sind.

Der $DLANCE-Token hat im Vorverkauf schon weit mehr als 240.000 Dollar zur Finanzierung des Projekts umgesetzt und wird Tag für Tag von Investoren nachgekauft. Neben der Erfolgsaussicht nach dem Launch haben Anleger hier auch noch den besonderen Vorteil, dass der $DLANCE aktuell noch für 0,025 USDT erhältlich ist. In weiteren Phasen des Presales steigt der Preis immer weiter an, bis er schließlich für 0,053 USDT an den Kryptobörsen gelistet wird. Daraus ergibt sich bereits ein Buchgewinn von mehr als 100 % vor dem Handelsstart.

Ecoterra ist der Name der neuen Plattform, auf der Unternehmen und Privatpersonen fürs Recycling bezahlt werden. Recycle 2 Earn heißt das neue Konzept und erfreut sich schon jetzt größter Beliebtheit. Neben der ordnungsgemäßen Entsorgung von Verpackungen werden auch Ansätze wie die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien und weiteres nachhaltiges Verhalten mit $ECOTERRA-Token belohnt.

Der Coin hat schon in kurzer Zeit mehr als 1,4 Millionen Dollar im Vorverkauf umgesetzt, wodurch schnell deutlich wird, dass Investoren von dem Konzept überzeugt sind. Auch hier ergibt sich die Möglichkeit, noch einen hohen Buchgewinn vor dem Handelsstart zu erreichen, da d er $ECOTERRA aktuell noch für 0,0055 USDT erhältlich ist und zu einem Startpreis von 0,01 USDT an den Kryptobörsen gelistet werden soll. Nach dem Handelsstart kann der Gewinn noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden.

