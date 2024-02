Krypto News: 2,45 Milliarden Dollar an Zuflüssen für Krypto-Assets in der letzten Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der vergangenen Woche erlebte der Kryptomarkt eine beeindruckende Welle an Kapitalzuflüssen. Die Dynamik katapultierte das Volumen der Krypto-Assets auf den höchsten Stand seit 2021 und signalisiert ein robustes Vertrauen der Investoren. Auch die Kurse von Bitcoin und Co konnten natürlich von den Zuflüssen profitieren, weshalb der Kryptomarkt aktuell sehr stark dasteht.

Milliardenschwere Zuflüsse für Krypto-Assets in der letzten Woche

Letzte Woche erreichten die wöchentlichen Investitionen in digitale Anlageprodukte laut einem Bericht von CoinShares ein historisch hohes Niveau von 2,45 Milliarden US-Dollar, was die Gesamtinvestitionen in Krypto-Assets im laufenden Jahr auf 5,2 Milliarden US-Dollar anhebt. Die beeindruckende Summe führte zu einem Anstieg des Gesamtvermögens unter Verwaltung (AuM) auf 67 Milliarden US-Dollar, den höchsten Wert seit Dezember 2021.

Der Bericht von James Butterfill zeigt, dass der Großteil der Zuflüsse, nämlich 99 Prozent oder 2,4 Milliarden US-Dollar, aus den Vereinigten Staaten stammte, was das gesteigerte Interesse an Spot-ETFs und eine deutliche Zunahme der Nettozuflüsse unterstreicht. Die Verringerung von Abflüssen bei etablierten Marktteilnehmern wie Greyscale und die Verteilung der Zuflüsse auf eine breitere Palette von Anbietern wie BlackRock und Co signalisieren eine aktuelle Beschleunigung des Marktwachstums.

Während der vorletzten Woche beliefen sich die Zuflüsse noch auf lediglich knapp über 1 Milliarde US-Dollar. Davor lagen sie bei nur 700 Millionen US-Dollar und in der Woche davor gab es sogar noch einen Nettoabfluss von 500 Millionen US-Dollar. Die Zahlen verdeutlichen den rasanten Anstieg der Zuflüsse, der sich in der jüngsten Erhebung mit einer Verdopplung auf 2,45 Milliarden US-Dollar mehr als bemerkbar macht.

Quelle: CoinShares

Bitcoin steht dabei im Mittelpunkt des Anlegerinteresses und verzeichnet CoinShares zufolge über 99 Prozent der gesamten Zuflüsse. Einige Anleger nutzten jedoch die Chance, ihre Positionen in Short-Bitcoin zu erhöhen, was zu einem Zustrom von 5,8 Millionen US-Dollar führte. Ethereum sah ebenfalls positive Bewegungen mit Zuflüssen von 21 Millionen US-Dollar. Andererseits führte ein kürzlicher Netzwerkausfall bei Solana zu einer gedämpften Stimmung für den Altcoin und geringeren Zuflüssen von lediglich 1,6 Millionen US-Dollar. Weitere geringe Zuflüsse wurden bei Avalanche, Chainlink und Polygon beobachtet, die jeweils 1 Million US-Dollar, 0,9 Millionen US-Dollar bzw. 0,9 Millionen US-Dollar an Zuflüssen verbuchten.

Die letzte Woche sah auch eine Trendwende bei Investitionen in Blockchain-Aktien-ETFs. Anleger beschlossen hier offenbar, Gewinne zu realisieren, was zu Gesamtabflüssen von 167 Millionen US-Dollar führte. Die neuesten Daten und Erkenntnisse von Coinshares offenbaren, das sich der Hype um Bitcoin-Spot-ETFs nicht wie von vielen Analysten erwartet abkühlt. Ganz im Gegenteil scheinen diese neuen Anlageprodukte immer mehr an Fahrt aufzunehmen. Mehr und mehr institutionelle Investoren scheinen einsteigen zu wollen, was einen größeren Bull Run auf Kryptos in 2024 auslösen könnte.

Der Markt bleibt bullisch und bereitet sich auf weitere Hochs vor

Der Kryptomarkt zeigt sich in Anbetracht der beeindruckenden Kapitalzuflüsse weiterhin von seiner bullischen Seite, was durch die anhaltend hohen Kurswerte führender Kryptowährungen untermauert wird. Insbesondere Bitcoin hat mit einem aktuellen Kurs von 52.200 Dollar eine beachtliche Stärke bewiesen. Parallel dazu nähert sich Ethereum der bedeutsamen Marke von 3.000 Dollar und steht derzeit bei 2.920 Dollar. Die positive Entwicklung ist nicht allein auf die beiden Marktführer beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf eine Vielzahl von Altcoins. So beeindrucken etwa Solana mit einem Kurs von 110 Dollar, Avalanche mit 39 Dollar und Chainlink bei 19,50 Dollar durch ihre aktuell robusten Werte. Die meisten Coins konnten in den vergangenen 30 Tagen einen deutlichen zweistelligen Wertzuwachs verbuchen.

Die Dynamik spiegelt sich auch in der Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptosektors wider, die mit einem aktuellen Stand von nahezu 1,97 Billionen Dollar kurz vor dem Durchbruch der 2-Billionen-Dollar-Marke steht. 2 Billionen Dollar gelten als psychologisch bedeutsame Schwelle und eine Überschreitung könnte weitere positive Impulse für den Markt liefern. Trotz eines leichten Rückgangs bleibt die Dominanz von Bitcoin mit 51,7 Prozent ein klares Zeichen für die nach wie vor starke Position der leitenden Kryptowährung. Gleichzeitig deutet das Erstarken der Altcoins auf eine Diversifizierung des Marktes hin, die den bullischen Gesamtmarkt weiter festigt.

Der Fear and Greed Index weist aktuell einen Wert von 74 auf. Er signalisiert somit, dass das Markt-Sentiment eindeutig bullisch ist, ohne jedoch in eine Phase der Überschwänglichkeit überzugehen. Das lässt darauf schließen, dass der Markt noch weiteres Potenzial für Wachstum und eine Fortsetzung der Rallye bietet, bevor eine Korrektur wahrscheinlich wird. Die Kombination aus signifikanten Kapitalzuflüssen, starken Kurswerten führender Währungen und einem optimistischen Markt-Sentiment zeichnet ein Bild eines Kryptomarktes, der sich auf eine anhaltend positive Entwicklung einstellt.

Während Bitcoin und Co also von den Zuflüssen in den Kryptomarkt profitieren, sind es vor allem auch die kleinen Altocin-Projekte, die in den kommenden Wochen maßgeblich profitieren könnten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sie meist in noch größerer Amplitude von einem Bull Run profitieren können. Eines der interessantesten dieser Altcoin-Projekte ist aktuell Sponge V2.

Kleinere Altcoins könnten noch stärker vom Aufschwung profitieren als Bitcoin

In einer Zeit, in der das Interesse und die Zuflüsse in den Kryptomarkt zunehmen, bieten Projekte wie Sponge V2, die innovative Ansätze wie Staking-Modelle und Play-to-Earn-Spiele integrieren, eine attraktive Alternative für Investoren, die nach hohen Renditechancen suchen.

Sponge V2 baut auf den Erfolgen seines Vorgängers Sponge V1 auf und zielt darauf ab, das Ökosystem durch innovative Funktionen und Mechanismen weiterzuentwickeln. Ein zentrales Merkmal von Sponge V2 ist das Staking-System, das Anlegern ermöglicht, ihre Tokens zu staken und dadurch neue V2-Tokens zu verdienen. Dies schafft einen direkten Anreiz für langfristiges Halten und Unterstützung des Projekts, was wiederum zur Stabilität und Wachstum des Token-Werts beitragen kann. Aktuell können Anleger hier eine jährliche Rendite von 190 Prozent verdienen.

Zudem integriert Sponge V2 ein Play-to-Earn-Spielkonzept, das die Interaktion der Nutzer mit dem Ökosystem belohnt. Durch diese Gamification-Elemente bietet Sponge V2 nicht nur eine Investitionsmöglichkeit, sondern auch Unterhaltung und Engagement für die Community. Das könnte besonders in einem bullischen Markt, der durch die jüngsten Kapitalzuflüsse beflügelt wird, das Interesse an Sponge V2 steigern.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.