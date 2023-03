Krypto News: 2 weitere Kryptobörsen listen Dash 2 Trade – 35 Tage bis zur neuen Produktvorstellung – D2T Preis explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Montag, 6. März 2023 – Dash 2 Trade steht nur noch fünf Wochen vor dem Start seines hochmodernen KI-gestützten Dashboards am 11. April und das Interesse an seinen Krypto-Trading-Bots und Analysediensten wächst rasant. Allein in der vergangenen Woche haben zwei weitere Börsen den D2T-Token gelistet, so dass nun insgesamt acht Handelsplätze Handelspaare anbieten. Das 24-Stunden-Handelsvolumen hat 2,2 Millionen Dollar überschritten, was einem Anstieg von 53 % in den letzten 24 Stunden entspricht.

XT.com und HitBTC listen D2T-Token – Preis steigt um 230 % in 14 Tagen

Der Preis von D2T ist in den letzten 14 Tagen um fast 230 % gestiegen, wie aus den Daten von CoinGecko hervorgeht. Die neuesten Börsen, die den D2T listen, sind XT.com und HitBTC. Dadurch, dass ständig neue Exchanges den Coin listen, steigt das Vertrauen der Investoren stark an und immer mehr Anleger sind davon überzeugt, dass Dash 2 Trade Potenzial für die Zukunft hat. Inzwischen liegen D2T-Token in 15.393 verschiedenen Wallets, die Zahl der D2T-Besitzer unter Berücksichtigung der zentralen Börsen dürfte noch deutlich höher liegen.

XT.com wurde 2018 gegründet und hat ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 633 Millionen US-Dollar, während das Volumen von HitBTC laut Coinmarketcap-Daten 268 Millionen US-Dollar übersteigt.

Dies sind die Krypto-Börsen, an denen D2T gekauft werden kann:

Uniswap

Gate

LBank

BitMart

HitBTC

Changelly Pro

XT

Bilaxy

Dash 2 Trade ist in Kontakt mit mehreren Top 10 Kryptobörsen

Dash 2 Trade hat verkündet, dass die Gespräche mit einer Reihe von Top-10-Börsen weitergehen. Eine Telegram-Nachricht, die das HitBTC-Listing kommentierte, von dem das Team zunächst nichts wusste, begrüßte den unerwarteten Anstieg der Bekanntheit und die Aussicht auf weitere bevorstehende Listings:

„Dieses Listing kann D2T eine größere Aufmerksamkeit bei potenziellen Käufern und Händlern verschaffen. Darüber hinaus möchten wir unsere Community darüber informieren, dass wir mit mehreren Top-10-Kryptowährungsbörsen in Kontakt stehen, um ein Listing für $D2T zu prüfen. Wir sind bestrebt, die besten Möglichkeiten für unser Projekt zu finden und werden die Community weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald wir Fortschritte machen.“

Ab dem 11. April werden Händler in der Lage sein, Smart-Contract-basierte Abonnements für die Krypto-Analyseplattform zu erwerben. Längerfristige Investoren werden durch die beeindruckenden bisherigen Erfolge des Projekts und der Tatsache, dass Dash 2 Trade von Tradern für Trader entwickelt wurde, stark ermutigt. Dash 2 Trade arbeitet mit Learn2Trade zusammen – eine Plattform, die innerhalb von drei Jahren eine Gemeinschaft von mehr als 70.000 Tradern aufgebaut hat.

Der D2T-Preis liegt jetzt wieder über dem Vorverkaufspreis der Stufe 1 von 0,0476 $, nachdem er bei 0,0096 $ einen Boden gefunden hat. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird D2T bei $0,050 gehandelt, was einem Anstieg von 9 % entspricht, da die Bullen versuchen, den Coin über ihr Anfang Januar erreichtes Allzeithoch von $0,060 zu pushen.

35 Tage bis zur Markteinführung und die Preisprognosen für D2T liegen zwischen 0,1929 und 1,00 Dollar – 2.000 % Rendite möglich

Kurzfristig betrachtet, sind es nur noch 35 Tage bis zum Start des Dashboards. Nimmt man einen konservativen Verlauf der aktuellen Preistrendlinie als Richtschnur, ist ein Ziel von 0,1929 $ gerechtfertigt – das sind 300 % Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau und dem ersten Vorverkaufspreis.

Bei noch optimistischeren Prognosen könnte D2T seinen derzeitigen Aufwärtstrend beibehalten und die 1-Dollar-Marke um die Zeit der Einführung des Dashboards oder in der Zeit unmittelbar danach erreichen – das würde eine Rendite von 2.000 % gegenüber dem ersten Vorverkaufspreis von 0,0476 $ bedeuten.

Anleger, die zum Tiefstpreis von 0,0096 $ gekauft haben, können sich heute über einen Gewinn von 420 % freuen.Der Vorverkauf wurde in fünf Stufen aufgeteilt, wobei der Preis der fünften Stufe bei 0,0556 $ lag. Es ist zu erwarten, dass sich um dieses Niveau herum ein gewisser Widerstand bilden wird, obwohl nach dem Volumenprofil-Indikator zu urteilen (siehe Diagramm unten) ein großer Teil der Kurzzeittrader aus dem Vorverkauf zu niedrigeren Preisen ausgestiegen ist (rote Linie unten), um die Buchgewinne des Presales zu realisieren. Das bedeutet, dass der Weg nun für neue Käufer frei ist, die langfristig orientiert sind.

Viele Vorverkaufsinvestoren haben auf Dollar-Cost-Averaging (Durchschnittskosteneffekt) gesetzt, um ihren durchschnittlichen Einstiegspreis zu senken, und werden wahrscheinlich ebenfalls mit erheblichen Gewinnen rechnen können. Die Kaufdynamik wird durch die bevorstehende Produkteinführung und die laufenden neuen Börsen-Notierungen angetrieben. .

Die Community kann Dash 2 Trade ab dem 11. April nutzen

(Die Bilder oben zeigen Ansichten des Dash 2 Trade Strategy Builder Backtesters. Bilder mit Genehmigung von Dash 2 Trade)

Obwohl das Dashboard offiziell erst am 11. April startet, befindet sich der Presale-Bereich derzeit im offenen Beta-Test durch die Community – hier muss man lediglich die Mailadresse angeben, um sich das Presale-Dashboard anzusehen. Presales sind ein wichtiger Bereich des Krypto-Marktes, der hohe Renditen verspricht, aber auch mit höheren Risiken verbunden ist. Der Dash Score, der in die Analyse und andere Daten im Presale-Bereich integriert ist, wie z. B. soziale Metriken, ermöglicht es den Nutzern, sich schnell einen Überblick über die Trends auf dem Markt zu verschaffen und die Token-Profile zu analysieren, um noch umfangreichere Daten zu erhalten.

Diese Dash 2 Trade-Funktionen werden ab dem 11. April für Abonnenten verfügbar sein

Presale-Bereich: Aktuelles Beta-Angebot plus Verfolgung der in Echtzeit aufgebrachten Beträge der neuesten Krypto-Vorverkaufsprojekte. Dies bedeutet, dass die Nutzer einen genauen Einblick in das Marktgeschehen haben werden.

Event Stream: Automatische Signale und „Events“ für Coins, die mindestens täglich aktualisiert werden

Strategy Builder: Die erste Version des Backtesters wird veröffentlicht. Nutzer können ihre Strategien testen und mit anderen teilen. Im Wesentlichen werden die Nutzer in der Lage sein, die Signale zu erstellen und zu finden, die ihren Interessen und ihrem Risikoprofil entsprechen. Die Funktion zum Austausch von Informationen bedeutet, dass die Nutzer voneinander lernen können.

Die Vollversion des Dashboards wird eine KI-gestützte Analyse sozialer Metriken, Social Trading, eine Auto-Trading-API, Copy Trading, technische Indikatoren, eine Learn-to-Earn-Akademie, kuratierte Signale, Bots, Charting und vieles mehr umfassen. Obwohl die Plattform nicht im April startet, ist ein weiteres spannendes Feature, das im Laufe des Jahres kommen wird, der Trading-Wettbewerb der Plattform, sagt das Team. Der Smart-Contract-Code von Dash 2 Trade wird von SolidProof vollständig geprüft und das Team wird von Coinsniper verifiziert.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.