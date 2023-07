Krypto News: 3 Presales, die Anleger jetzt auf dem Schirm haben sollten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach einem langen und harten Kryptowinter zeigt sich der Markt heuer wieder von seiner bullischen Seite. Ein Bitcoin-Kurs von 50.000 Dollar und mehr scheint wieder möglich, zahlreiche Altcoins haben heuer schon ordentlich zugelegt und alles in allem gibt es nicht viele Coins, die man heuer kaufen hätte können, ohne dabei Gewinne zu erzielen. Zumindest wenn man beim Jahreswechsel eingestiegen ist. In diesem bullischen Umfeld kommen natürlich auch wieder zahlreiche neue Coins auf den Markt, von denen einige einen genaueren Blick Wert sind.

Egal ob Krypto-Startup, das sich über den Vorverkauf seiner Token (Initial Coin Offering – ICO) finanzieren will, oder Meme-Coin, der vor dem Launch einen kurzen Presale startet um Stimmung zu erzeugen: Die Vergangenheit hat bereits mehrfach gezeigt, dass sich solche Gelegenheiten für Investoren als äußerst lukrativ erweisen können. Immerhin wurde auch ETH im Jahr 2014 in einem ICO für 0,311 Dollar angeboten – heute liegt der Preis bei knapp 2.000 Dollar.

Natürlich ist bei einem Investment in ein so junges Projekt in einer frühen Phase das Risiko eines Totalverlustes immer gegeben und man sollte nur investieren, was man auch bereit ist zu verlieren, die Renditen können dafür aber auch unverschämt hoch sein, wie seit ETH auch schon hunderte andere Coins gezeigt haben. Grund genug, sich 3 Projekte anzuschauen, die heuer schon mit starken Zahlen überzeugen und schon bald durch die Decke gehen könnten.

BTC20 – Bitcoin auf Ethereum

Mit BTC20 kommt ein Token, der an Bitcoin aus dem Jahr 2011 erinnert. Damals gab es erst 6,05 Millionen BTC – der Rest musste erst “geschürft” werden – und der Preis hat in diesem Jahr zum ersten Mal die 1 Dollar Marke erreicht. Zahlen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Inzwischen liegt der Bitcoin-Preis bei rund 30.000 Dollar und mehr als 19 Millionen BTC sind schon im Umlauf.

BTC20 dreht die Zeit nochmal zurück und ermöglicht es Investoren, $BTC20-Token nochmal für 1 Dollar zu kaufen. Und zwar genau 6,05 Millionen Stück. Als Token, der auf der Ethereum-Blockchain läuft, kann BTC20 auch gestaket werden und so ein passives Einkommen generieren. Der Staking-Prozess ist dabei auch komplett an das Bitcoin-Mining angelehnt.

Alle 10 Minuten, also immer dann, wenn auf der Bitcoin-Blockchain ein neuer Block bestätigt wird, werden neue BTC20-Token an diejenigen ausgegeben, die sich am Staking-Pool beteiligen. Auch bei BTC20 werden alle vier Jahre die Staking-Rewards halbiert, sodass es auch hier 120 Jahre dauern wird, bis der letzte BTC20-Token ausgegeben wird.

Alles in allem ist die Hommage an die Erfolgsstory von Bitcoin gelungen und die Community reißt sich um $BTC20. Der Vorverkauf läuft noch keine 2 Wochen und doch sind die 6,05 Millionen Token wahrscheinlich schon nach dem Wochenende ausverkauft. Derzeit deutet also alles darauf hin, als könnte es nach dem DEX-Listing zu einer Kursexplosion bei $BTC20 kommen.

Evil Pepe – Der böse Cousin von Pepe

Was der Pepe Coin in diesem Jahr geleistet hat, ist bisher noch keinem Meme-Coin gelungen. Zwar haben mit Dogecoin und Shiba Inu schon mehrere eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe erreicht, allerdings ist PEPE das in wenigen Wochen gelungen. Seitdem profitieren auch viele andere Meme-Coins, die an PEPE angelehnt sind, vom Hype.

Mit Evil Pepe ($EVILPEPE) kommt ein Meme-Coin, der die besten Voraussetzungen hat, um an den Erfolg des Originals anzuknüpfen. 90 % der Token werden im Presale angeboten, die restlichen 10 % werden für DEX-Liquidity bereitgestellt. Die Liquidity wird auch direkt beim Handelsstart gesperrt, sodass Trader sicher sein können, dass es nicht zu einem Rug Pull kommt. Mit einer Liquidität von rund 200.000 Dollar ist auch gewährleistet, dass der Handel effizient bleibt.

Der Vorverkauf von knapp 2 Millionen Dollar läuft erst seit wenigen Tagen und dürfte schon bald ausverkauft sein. Laut Countdown auf der Website bleiben noch weniger als 5 Tage, um im Presale einzusteigen, mit der aktuellen Dynamik dürfte $EVILPEPE aber bereits nach dem Wochenende ausverkauft sein.

Wall Street Memes – Der nächste Milliarden Dollar-Coin?

Tag für Tag kommen zwar hunderte neue Meme-Coins auf den Markt, dennoch hat bei weitem nicht jeder das Potenzial, der nächste DOGE, SHIB oder PEPE zu werden. Meme-Coins kommen ohne realen Nutzen auf den Markt und sind in erster Linie Community-getrieben. Und wenn es um Community geht, können wohl nur die Wenigsten größere Erfolge als Wall Street Memes ($WSM) vorweisen.

Wall Street Memes hat mehr als eine Million Follower in den sozialen Medien und sogar Elon Musk reagiert auf einige der Tweets. Nun kommt mit $WSM ein Meme-Coin auf den Markt, der beim Community-Aufbau also nicht bei 0 anfangen muss, sondern schon eine extrem starke Reichweite hat. Selbst die Accounts von PEPE können keine Million Follower vorweisen.

Das macht schnell deutlich, dass es sich mit $WSM um den nächsten Meme-Coin handelt, der es tatsächlich zu einer Milliarden Dollar Bewertung schaffen könnte. Vor allem die Tatsache, dass Elon Musk bereits auf Tweets von $WSM reagiert, könnte den Meme-Coin zu einem Raketenstart verhelfen. Derzeit wurden bereits Token für mehr als 18 Millionen Dollar im Presale gekauft, sodass einem starken Anstieg nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen nichts im Weg stehen würde.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

