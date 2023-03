Krypto News: 48 Stunden vor der Preiserhöhung steuert Love Hate Inu auf 1,5 Millionen Dollar im Presale zu

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist ein Krypto-Vorverkauf, wie man ihn bei weitem nicht alle Tage sieht. Der neue Meme-Coin Love Hate Inu (LHINU) erreicht täglich neue Meilensteine und übertrifft aller Erwartungen. Heute dürfte bereits die 1,5 Millionen Dollar Marke im Vorverkauf überschritten werden. Wer ICOs verfolgt weiß, dass viele Krypto-Projekte im Vorverkauf gar nicht auf so eine hohe Summe kommen, innerhalb weniger Tage schaffen es die Wenigsten. Zusammen mit weiteren Faktoren deutet das darauf hin, dass der Coin nach der Markteinführung explodieren könnte.

Jetzt noch vor der Preiserhöhung Love Hate Inu im Presale sichern.

Love Hate Inu schlägt vom ersten Tag an direkt ein. Wie das bei Meme-Coins häufig der Fall ist, kommen sie oft aus dem Nichts und steigen dann innerhalb kürzester Zeit um tausende Prozentpunkte an. Meist ist es schwer, die Zeichen rechtzeitig zu erkennen, um von diesen Entwicklungen zu profitieren. Beim Love Hate Inu zeichnet sich nun aber schon im Vorfeld ab, dass das der nächste große Wurf sein könnte. Innerhalb von 2 Wochen werden hier 1,5 Millionen Dollar umgesetzt. Vor 2 Wochen hat noch niemand LHINU gekannt, heute scheint das ganze Internet darüber zu sprechen.

Das ist auch kein Wunder, denn der Meme-Coin kommt auch mit einem echten Usecase daher. Vote 2 Earn heißt das neue Konzept, auf das man hier setzt. Die Community soll die Möglichkeit erhalten, Umfragen selbst zu erstellen und an diesen teilzunehmen. Die Teilnahme wird mit LHINU-Token belohnt und sorgt so für ein erhöhtes Engagement innerhalb des Ökosystems. Egal ob zu Personen wie Elon Musk, zu denen so gut wie jeder eine Meinung hat, banale oder ernste Dinge – auf der Love Hate Inu Plattform kann abgestimmt werden und der Zwischenstand in den sozialen Medien geteilt werden, um weitere User zur Teilnahme zu motivieren.

Wozu das Ganze?

Wer sich auf den ersten Blick denkt, dass das höchstens einen Unterhaltungsfaktor hat und noch lange nicht reicht, um von einem “Usecase” in der realen Welt zu sprechen, der sollte nicht zu voreilig sein. Die Meinungsforschungs-Industrie ist milliardenschwer und die Idee hinter Love Hate Inu ist, dass man für die Teilnahme an den Umfragen zwar mit Coins belohnt wird, aber auch welche einsetzen muss (Staking), um überhaupt teilnehmen zu können. Das löst gleich mehrere Probleme, die die Meinungsforschung mit sich bringt.

Zum einen ist es immer schwerer, Menschen zu finden, die sich überhaupt die Zeit nehmen, an Umfragen teilzunehmen. Niemand will mehr angerufen werden und “kurz ein paar Fragen beantworten”, die einem von Fremden am Telefon gestellt werden. Werden User dagegen mit Coins für die Teilnahme belohnt, steigt auch die Bereitschaft, mitzumachen. Zum anderen wird durch die Notwendigkeit des Stakings das Umfrageergebnis verifiziert und ist dabei trotzdem anonym.

Weil Coins eingesetzt werden müssen, um abzustimmen, ist eine Verfälschung des Ergebnis durch Bots ausgeschlossen. In Zeiten, in den die sozialen Netzwerke voll von Bots sind, die auch durch das Teilen und Verbreiten von Falschmeldungen Stimmung machen, liefert Love Hate Inu hier eine echte Lösung.

Revolutioniert ein Meme-Coin die Meinungsforschungs-Industrie? Sei dabei und sichere dir deine Love Hate Inu Token noch im Presale.

Vor allem Unternehmen, die bisher viel Aufwand betreiben, um die Meinung ihrer Kunden zu Produkten, Services usw. zu erfahren, um sich verbessern zu können, dürfte die Love Hate Inu Plattform also in Zukunft sehr interessant sein. Keine Mails mehr mit “Wie zufrieden waren Sie mit unserem Service”, die sowieso nicht beantwortet werden und keine lästigen Anrufe mehr – Love Hate Inu vereint Unternehmen und Privatpersonen und lässt die Meinungsforschung wieder in einem ganz neuen Licht strahlen.

Jetzt noch Love Hate Inu zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Egal ob ernste Themen für Politik und Unternehmen, oder ob banale Dinge im Alltag, Meinungen zu Stars und aktuellen Ereignissen, die Liste der Anwendungsfälle ist lang. Wer sich die Beispielumfragen auf der Love Hate Inu Website ansieht merkt schnell, dass diese das Potenzial haben, viral zu gehen und die social Media Welt bald voll davon sein dürfte.

Das könnte auch der Grund sein, warum Investoren den neuen Coin vom ersten Tag an so zahlreich kaufen. Derzeit deutet alles darauf hin, dass es hier nach dem Listing an den Kryptobörsen zu einer Kursexplosion kommt. Bis dahin hat man noch die Möglichkeit, den $LHINU zum günstigen Fixpreis im Presale zu kaufen. Bis zum Listing an den Exchanges wird der Preis noch mehrfach angehoben und allein daraus ergibt sich schon ein Buchgewinn von mehr als 60 %, wenn man noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigt.

Jetzt Love Hate Inu noch vor der nächsten Preiserhöhung kaufen.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.