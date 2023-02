Krypto News: 700 Millionen Dollar Trading Volumen bei Solana – kann der DeFi-Coin nun zu alter Stärke zurückfinden?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Solana-Kurs ist heute auf 23,70 $ gestiegen, was einem Anstieg von 1,5 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Diese Bewegung bedeutet, dass der Kurs in den letzten zwei Wochen um 3,6 % und in den letzten 30 Tagen um beeindruckende 64 % gestiegen ist, womit er viele der Verluste, die er im Zuge des FTX-Konkurses erlitten hat, wieder wettgemacht hat.

Der heutige Anstieg ist auch darauf zurückzuführen, dass das 24-Stunden-Handelsvolumen von Solana die Marke von 700 Mio. USD überschritten hat – ein hoher Wert, der auf weitere Bewegungen hindeuten könnte. Und da SOL weiterhin von der Einführung des auf Solana basierenden Meme-Tokens BONK sowie von der laufenden Entwicklung profitiert, könnten die nächsten Wochen eine weitere gute Zeit für den Altcoin werden.

700 Millionen Dollar Handelsvolumen – kann SOL wieder auf 100 Dollar steigen?

Die Indikatoren von SOL zeigen ein starkes Momentum, wobei der Relative-Stärke-Index nach einem leichten Einbruch in der Nähe von 50 wieder in Richtung 60 steigt. Das Gefühl einer anhaltend positiven Dynamik wird durch den gleitenden 30-Tage-Durchschnitt (rot) verstärkt, der im Begriff ist, den 200-Tage-Durchschnitt zu überholen und möglicherweise ein „goldenes Kreuz“ zu bilden, das einen Ausbruch signalisieren könnte.

Ausgehend von den jüngsten Kursbewegungen scheint der Widerstand von SOL bei etwa 26 $ zu liegen. Sollte der Kurs diese Marke endgültig durchbrechen, würde dies den Verdacht erhärten, dass weitere nachhaltige Gewinne bevorstehen. SOL steht wohl eine größere Erholung bevor, denn der Kurs hat sich von seinem Rückgang nach dem FX-Kurs noch nicht wirklich erholt. Anfang November notierte er bei etwa 36,72 $, doch die Tatsache, dass FTX ein großer Unterstützer von SOL war – und die Tatsache, dass die Solana Foundation etwa 200 Millionen $ in Kryptowährungen auf FTX hatte – bedeutete, dass der Altcoin mehr als andere unter dem Konkurs der Börse litt.

Seit November konnte sich Solana jedoch recht gut erholen. Die Einführung des Meme-Tokens Bonk (BONK) Ende Dezember ist möglicherweise der Hauptgrund dafür, denn SOL stieg von 9,60 $ am 30. Dezember auf 24,30 $ am 15. Januar. Bonk hat derzeit etwa 138.000 individuelle Inhaber, wobei der Anstieg von 127.000 am 28. Dezember eine stetige, wenn auch unspektakuläre Anhäufung von neuen Konvertiten zeigt. Dies alles deutet auf eine steigende Nutzung von Solana hin, das vor den Ereignissen im November einer der wichtigsten „Ethereum-Killer“ war.

Im Jahr 2022 wurde Solana außerdem von einer Reihe schädlicher Hacks heimgesucht. Allerdings hat die Blockchain in der zweiten Hälfte des letzten Jahres eine Reihe von Updates herausgebracht, die sie auf den Weg der Besserung gebracht haben, wie die Erholung des Solana-Preises zeigt. Solana beansprucht auch eine der aktivsten Entwicklergemeinschaften in der Kryptowährung für sich, denn im letzten Jahr stieg die Zahl der Entwickler, die an dem Protokoll arbeiten, um 83 %. Auch dies deutet auf zukünftiges Wachstum und Stabilität für das Netzwerk sowie für seinen nativen Token hin.

Kürzlich hat Solana eine Integration mit dem Brave-Webbrowser begrüßt. Dies bedeutet, dass Brave verwendet werden kann, um Solana-basierte Token zu und von seiner Wallet zu senden, was das Solana-Ökosystem potenziell für eine weitere Verbreitung öffnet. Zusammengenommen deuten diese Entwicklungen darauf hin, dass SOL in diesem Jahr mehr als nur ein paar Erholungen vor sich hat. Bei einem Stand von 23,70 $ dürfte die Aktie in naher Zukunft die 26 $-Marke überschreiten, bevor sie bis Mitte des Jahres den Kurs von Anfang November wieder erreicht.

Von da an dürfte eine Rückkehr zu einem positiveren Marktumfeld bedeuten, dass SOL, unterstützt durch weitere Entwicklungen und eine stärkere Akzeptanz, die 50 $-Marke ansteuern kann. Es ist auch erwähnenswert, dass sein Allzeithoch bei 259,96 $ liegt, das im November 2021 erreicht wurde. Es ist also noch viel Platz nach oben, und die zunehmende Nutzung kann langfristig nur bedeuten, dass der Preis überboten wird.

Was macht die Kryptowährung Solana so besonders?

Solana ist eine schnelle, skalierbare und energiesparende Kryptowährung, die von Solana Labs entwickelt wurde. Es wurde im Jahr 2020 eingeführt und hat seitdem eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. Solana ist ein sogenanntes Proof-of-Stake-System, das es ermöglicht, Transaktionen schneller und günstiger abzuwickeln als bei anderen Kryptowährungen.

Eines der größten Vorteile von Solana ist seine Geschwindigkeit. Es kann bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, was es zu einer der schnellsten Kryptowährungen auf dem Markt macht. Solana verwendet auch eine proprietäre Technologie namens Tower BFT, die es ermöglicht, gleichzeitig eine hohe Sicherheit und Skalierbarkeit zu garantieren.

Solana hat auch eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten. Es wird als Plattform für DeFi-Anwendungen (Decentralized Finance), wie Krypto-Handel, Krypto-Lending und Krypto-Versicherung, verwendet. Es ist auch eine beliebte Plattform für die Schaffung von NFTs (Non-Fungible Tokens), die es Nutzern ermöglichen, einzigartige digitale Güter zu besitzen und zu handeln.

Das Zukunftspotenzial von Solana ist sehr hoch. Mit der wachsenden Beliebtheit von DeFi und NFTs, sowie der hohen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, die es bietet, ist Solana gut positioniert, um eine wichtige Rolle in der Krypto-Branche zu spielen. Zusätzlich wird Solana aktiv weiterentwickelt, um neue Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten zu bieten.

Insgesamt ist Solana eine Kryptowährung, die es aufgrund ihrer Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und breiten Palette an Anwendungsmöglichkeiten verdient, im Auge behalten zu werden. Mit ihrem Zukunftspotenzial könnte sie bald eine noch wichtigere Rolle in der Krypto-Branche spielen.

Dieser Coin ist die perfekte Investitionsalternative zu Solana:

Die Kryptowährung $CCHG des Projektes C+Charge ist aktuell eine fantastische Investitionsmöglichkeit und stellt somit eine gute Alternative zu Solana dar. C+Charge will ein bestehendes Web2-Problem lösen, wenn es um das Aufladen von E-Fahrzeugen geht, denn derzeit erhalten die Verbraucher keine Rabatte für Emissionsgutschriften. Stattdessen erhalten nur große Unternehmen – wie EV-Marker und Ladestationsnetzwerke – diese. C+Charge integriert Blockchain und Dezentralisierung in sein System, was es den Verbrauchern ermöglichen wird, nach Abschluss und Bezahlung einer EV-Ladung Emissionsgutschriften in Form von Token zu erhalten.

Die Plattform wird mit führenden EV-Netzwerken sowie einer breiten Auswahl von Start-ups und lokalen Alternativen zusammenarbeiten. 1 % jeder EV-Ladetransaktion wird für den Kauf von Emissionsgutschriften auf dem freien Markt verwendet. Diese werden dann an den jeweiligen EV-Besitzer ausgeschüttet. Um Zugang zu diesem innovativen Belohnungssystem für Elektrofahrzeuge zu erhalten, müssen die Verbraucher den projekteigenen web3-Token – CCHG – erwerben. CCHG kann als Zahlungsmittel verwendet werden, wenn eine der C+Charge-Partnerstationen genutzt wird.

Zudem hat C+Charge eine benutzerfreundliche mobile App für iOS und Android entwickelt, die alles bietet, was E-Auto-Besitzer brauchen, um ihre Einnahmen aus Emissionsgutschriften zu verfolgen. Die C+Charge-App bietet auch viele nützliche Informationen über die in der Nähe befindlichen Ladestationen von Partnern. Grüne Investoren, die der Meinung sind, dass C+Charge eine der besten Web3-Münzen der Zukunft sein könnte, können sich schon jetzt auf das Dashboard für den Vorverkauf begeben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels befindet sich der Vorverkauf noch in der zweiten Phase, was bedeutet, dass die Anleger einen niedrigen Preis erhalten.