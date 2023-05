Krypto News: AiDoge (AI) Presale sammelt 1 Million Dollar in einer Woche – Investoren stürzen sich auf den Meme-Generator

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mittwoch 3. Mai 2023 – Der Vorverkauf von AiDoge hat innerhalb einer Woche 1 Million Dollar für seine einzigartige Meme Generator-Technologie durch künstliche Intelligenz (AI) umgesetzt. Der AiDoge.com $AI-Token – nicht zu verwechseln mit ArbDoge ($AIDOGE) – kostet in der zweiten Phase des Fundraisings 0,0000264 $ und stößt auf immer größeres Interesse, da er die beiden Trends der Meme-Coins und der künstlichen Intelligenz (KI) vereint.

Phase 2 endet laut Countdown in sechs Tagen, aber da nur noch Token für 300.000 Dollar in dieser Phase verfügbar sind, endet diese Stufe wahrscheinlich deutlich früher. Um sicher zu sein, dass die Token zum günstigsten Preis erworben werden, sollten Investoren schnell handeln, da alle Token der Phase 2 schon in den nächsten Stunden weg sein könnten.

Künstliche Intelligenz und verbraucherorientierte Chatbots, die als Reaktion auf menschliche Eingaben alles von Websites bis hin zu Gedichten erstellen können, verändern unsere Arbeitsweise bereits jetzt.

AiDoge bringt mit Meme-Generatoren einen ganz neuen Bereich ins Internet

Bei so vielen KI-Krypto-Token-Projekten, die den Markt überschwemmen, ist eine gründliche Due-Diligence-Prüfung ebenso wichtig wie die erste Entdeckung einer Gelegenheit. Wer auf der Suche nach einer originellen Idee ist, die KI auf neuartige Weise nutzt, um ein Produkt zu schaffen, das Internetnutzer lieben werden, könnte mit AiDoge nun fündig geworden sein.

Angesichts der Tatsache, dass Krypto-Investoren in den KI-Sektor strömen, ist es keine Überraschung, dass Analysten vorhersagen, dass KI-Coins mit starkem Nutzen wie AiDoge schon bald an der Spitze stehen werden. Als Utility-Token von AiDoge müssen $AI-Token zum Kauf von Credits verwendet werden, um Memes zu erzeugen. Darüber hinaus erhalten die Inhaber durch Staking Credits, Token-Rewards und andere Vorteile. Diese beiden Funktionen untermauern den Wert des Tokens.

Der Wert des $AI-Tokens wird jedoch durch verschiedene Methoden weiter gestärkt, um die Teilnahme am Netzwerk zur Erstellung beliebter Inhalte zu fördern. Da die menschliche Kreativität so ist, wie sie ist, werden Menschen auch seltsame und wunderbare Wege finden, um die kreativen Kräfte von AiDoge zu entfesseln. Da es keine andere KI-Kryptowährung gibt, die das kann, was AiDoge kann, stürzen sich Käufer darauf.

Der Vorverkauf von AiDoge hat 20 Stufen, aber das sollte nicht als Signal verstanden werden, zu zögern. Im Gegenteil, potenzielle Käufer sollten ihre Recherchen beschleunigen, um diesen Vorverkauf des Jahres nicht zu verpassen..

AiDoge soll die Zukunft der Meme-Erzeugung vorantreiben

Wir haben viel darüber gehört, dass die KI große Bereiche der Arbeitswelt auszulöschen droht, indem sie den Menschen ersetzt. Bei AiDoge geht es jedoch darum, KI zu nutzen, um uns bei einem der größten Phänomen unserer Zeit produktiver zu machen – den Internet-Memes. AiDoge.com ermöglicht es seinen Nutzern, Internet-Memes zu erstellen, indem sie einfach einen Text eingeben, der die Parameter dessen beschreibt, was sie erstellen möchten.

Wer also ein Meme erstellen will, das sich über Arbeitgeber lustig macht, die ihren Angestellten die Arbeit von zu Hause aus verweigern, versucht es zum Beispiel mit dieser Aufforderung:

„Erstelle ein Meme, das sich über ein allgemeines Unternehmen lustig macht, das sich weigert, seine Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen, indem du einen Dinosaurier im Cartoon-Stil mit einer Bildunterschrift zeichnest, die darauf hinweist, dass diese Art von Arbeitgebern aussterben wird, wenn sie nicht mit der Zeit gehen und mehr Flexibilität bei ihren Arbeitsmethoden einführen.”

Natürlich kann die Eingabeaufforderung auch kürzer sein oder Teil einer „Konversation“ mit AiDoge sein, bei der Sie AiDoge mit einer Reihe von Eingabeaufforderungen füttern, um das Ergebnis zu verfeinern.

Pepe Pump verpasst? AiDoge Presale nicht auch noch verpassen

Memes sind ein wichtiger und wachsender Teil unserer visuellen Kommunikation im digitalen Zeitalter, und AiDoge stellt sich in den Mittelpunkt dieses wachsenden Paradigmas der Kommunikation. Investoren, die $AI jetzt in Phase 2 kaufen, können am Ende des Vorverkaufs mit einem Gewinn von 28 % rechnen, aber die Renditen können deutlich höher sein, sobald der Handel beginnt und die Produkteinführung startet.

Wer die Kursexplosion bei Unternehmen wie Wojak, Pepe und ArbDoge verpasst hat, dann hat Glück, denn AiDoge hat alles, um die nächste Gelegenheit für extrem hohe Renditen zu sein. Ein Anstieg um das 100-fache ist hier nicht auszuschließen. Wie bei jeder neuen Technologie ist es genauso wichtig wie die Erfindung selbst, eine Vision zu haben, wie sie auf transformative Weise angewendet werden kann. Das Team hinter AI war bereits an anderen erfolgreichen Meme Coins beteiligt und verfügt über das technische Know-how, um seine Vision umzusetzen.

Der TurboToadToken ($TURBO) hat gezeigt, zu was KI in Kombination mit Kryptowährungen fähig ist – $TURBO ist wohl der erste Token, der von ChatGPT4 erstellt wurde und ist innerhalb von 24 Stunden um 1.000 % gestiegen. Die Kehrseite der schnellen Erstellung von Produkt-Token durch KI ist jedoch der Mangel an echtem Nutzen und Robustheit. Im Fall von TURBO rief sein Schöpfer über Twitter dazu auf, den Code des Smart Contracts zu überprüfen – kein besonders professioneller Ansatz, der die Nutzer der Token gefährden könnte.

Um diese Sicherheitsprobleme oder das Problem zu vermeiden, in ein Produkt zu investieren, das keinen Nutzen oder Durchhaltevermögen hat, sollte AiDoge die Nr. 1 auf Ihrer KI-Krypto-Liste sein, da es von einem Team mit starker Krypto-Expertise unterstützt wird.

AiDoge nutzt KI auf neue Weise, die zu einer Explosion der Kreativität führen wird

AiDoge macht sich die generative KI-Bildtechnologie zunutze, wie sie auch bei DALL-E und Midjourney zum Einsatz kommt. Im Fall von AiDoge wird das große Sprachmodell (LLM) jedoch auf Bildern und Text trainiert, nämlich auf riesigen Datensätzen von Memes und Krypto-Nachrichten. AiDoge.com verwendet das generative Pre-Trained Transformer (GPT) Sprachmodell. Solche Modelle werden durch maschinelles Lernen trainiert. AiDoge wird durch den Verbrauch riesiger Datenmengen trainiert, um die Generierung qualitativ hochwertiger und aktueller Memes zu gewährleisten, die aus den Texteingaben der Nutzer entstehen.

GPT basiert auf einem neuronalen Netz – einer Technologie, die versucht, die „Architektur“ des menschlichen Gehirns zu imitieren. Es genügt zu sagen, dass das System umso leistungsfähiger wird, je mehr Eingabeaufforderungen es erhält und daraus „lernt“. Das bedeutet, dass AiDoge immer besser wird, je mehr es benutzt wird. Dieser Prozess der Verfeinerung bedeutet, dass AiDoge relevante Memes generieren wird, die sich kontinuierlich verbessern, da es lernt, dem Trend zu folgen oder ihm sogar voraus zu sein.

AiDoge.com wird mit der Zeit immer besser darin, herauszufinden, welche Memes statistisch gesehen am wahrscheinlichsten populär werden oder virale Eigenschaften aufweisen.

AiDoge’s öffentliche Meme-Wall wird die Akzeptanz beschleunigen

AiDoge strebt eine breite Akzeptanz auf dem Massenmarkt an, daher wird das Produkt extrem benutzerfreundlich sein. Um dieses Ziel zu erreichen und um Anreize für die Aktivität auf der Plattform zu schaffen, bietet AiDoge einen öffentlichen Pinnwand-Feed für alle generierten Memes. Hier kann jeder für die Memes abstimmen, die er für die besten hält. Herausragende Memes, die von der Community gewählt werden, erhalten die größte Sichtbarkeit und werden mit $AI-Token belohnt.

Außerdem können die besten Meme-Ersteller und andere Nutzer exklusiven Zugang zu Premium-Funktionen erhalten und sogar Stimmrechte als Teil der AiDoge-Führung erhalten. AiDoge bietet Belohnungen für Staking und Premium-Features, die tägliche Credit-Belohnungen beinhalten, je nachdem, wie viel gestaket wird. Jeden Monat erhalten die Memes mit den höchsten Punktzahlen ihre Token-Belohnungen, und die Rangliste wird dann neu erstellt, so dass alle Community-Mitglieder jeden Monat die Chance auf einen Gewinn haben.

Je mehr die AiDoge-Plattform wächst, desto mehr Verdienstmöglichkeiten gibt es für die Meme-Ersteller, was zu einem konstanten Einkommen führt. Das Team von AiDoge ist überzeugt, dass der öffentliche Wallfeed dazu beitragen wird, die Viralität von Memes zu erhöhen, indem er eine reibungslose Verbreitung von Ideen ermöglicht. Weniger Reibung bedeutet größere Chancen für den Erfolg des Projekts und wird AiDoge ($AI) helfen, sich von der Masse abzuheben.

Blockchain-gesicherte KI für maximale Gewinne?

Da AiDoge auf einem dezentralisierten Netzwerk läuft, gibt es keinen einzigen Ausfallpunkt, was es zu einer äußerst sicheren Plattform für die Interaktion mit den Nutzern macht. Das Blockchain-System von AiDoge arbeitet mit smart Contracts, die von Certik vollständig geprüft wurden – die Ergebnisse werden bald verfügbar sein. Nutzer des Netzwerks, die $AI beim Staking einzahlen, können sicher sein, dass der Smart Contract nicht gefährdet ist, von Hackern durch Fehler im Code manipuliert zu werden.

Wer heute in $AI investiert, hat die Chance, am größten Investitionsthema dieses Jahrhunderts teilzuhaben, da künstliche Intelligenz die Industrie und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, arbeiten und spielen, verändert. Memes mögen trivial erscheinen, sind aber in Wirklichkeit eine wichtige Art und Weise, wie wir uns in unseren digitalen Räumen mit Ideen auseinandersetzen und diese weitergeben. Die Revolution der Art und Weise, wie diese Memes auf qualitativer und quantitativer Ebene erstellt werden, ist ein wertvolles Geschäft.

AiDoge ist der einzige Anbieter von Meme-Generatoren auf dem Gebiet der Kryptowährungen oder anderswo – und jetzt haben Investoren noch die Chance, von Anfang an dabei zu sein, wenn hier etwas Großes entsteht.

Jetzt $AI im Presale kaufen.







