Krypto News: AiDoge.com Presale bald ausverkauft – Vorverkauf steht kurz vor der 14 Millionen Dollar Marke

Donnerstag, 25. Mai – Der virale Presale der neuen, mit künstlicher Intelligenz (KI) betriebenen Plattform zum Generieren und Teilen von Memes – AiDoge.com – ist fast vorbei. FOMO steigt bei Anlegern, da darauf spekuliert wird, dass $AI der nächste Coin sein könnte, der nach dem Presale eine Kursexplosion hinlegt.

In rund einem Monat hat das KI-gestützte Meme-Projekt durch den Verkauf des $AI-Tokens, der als Zahlungsmittel auf der AiDoge-Plattform verwendet wird, mehr als 13,8 Millionen Dollar eingenommen, wobei die Unterstützer von einem neuartigen Konzept schwärmen, das AiDoge in die Kryptowelt einführt: „Meme-to-Earn“ (M2E).

Investoren sollten sich beeilen, wenn sie sich den den $AI-Token (nichgt zu verwechseln mit $AIDOGE) von AiDoge mit einem Rabatt sichern wollen. Sobald der Vorverkauf 14,06 Millionen Dollar erreicht hat, wird er in seine 20. und letzte Phase eintreten, und der $AI-Preis wird um weitere 1,2 % von derzeit 0,0000332 $ auf 0,0000336 $ steigen, was dem Preis entspricht, zu dem $AI später in diesem Jahr an den großen zentralen und dezentralen Börsen gelistet werden soll.

Der Vorverkauf von AiDoge.com hat eine Hard Cap von 14,9 Millionen Dollar. Mit der Geschwindigkeit, mit der Investoren den Token in den letzten Tagen kaufen, bedeutet das, dass der Vorverkauf wahrscheinlich schon an diesem Wochenende enden dürfte.

Das Interesse einiger Anleger am Kryptomarkt hat sich in den letzten Wochen stark in den Bereich der Meme-Coins verschoben. Die Explosion von Pepe Coin ($PEPE) im April, die Kleinanleger innerhalb kürzester Zeit zu Millionären gemacht hat, hat den Hype um Meme-Coins wieder entfacht, von denen seitdem auch einige extrem hohe Gewinne abgeworfen haben.

Die Geschwindigkeit, mit der der $AI-Presale voranschreitet, macht ebenfalls deutlich, dass Anleger stets auf der Jagd nach dem nächsten Meme-Coin sind, der eine ähnliche Kursexplosion hinlegen könnte. Krypto-Projekte, die mit KI-bezogenen Anwendungsfällen verbunden sind, haben in diesem Jahr bisher auch sehr gut abgeschnitten, da das Interesse an generativen KI-bezogenen Technologien (wie ChatGPT) in die Höhe schießt und große Tech-Unternehmen neue KI-gestützte Produkte herausbringen.

Daher überrascht es nicht, dass Analysten ein großes Potenzial für die AiDoge-Plattform und ihren $AI-Token sehen, da sie sowohl die KI- als auch die Meme-Coin-Kriterien erfüllt, nach denen Investoren suchen, und gleichzeitig das aufregende neue Meme-to-Earn Konzept (M2E) einführt.

Im Gegensatz zu Pepe und der überwiegenden Mehrheit der Meme-Coins, die in den letzten Wochen aus dem Boden geschossen sind, bietet der $AI-Token einen tatsächlichen Nutzen und wird von einem legitimen, glaubwürdigen Projekt mit einem spannenden Entwicklungsplan und einer Roadmap unterstützt.

