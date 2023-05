Krypto News: AiDoge-Vorverkauf läuft auf Hochtouren, 1 Million Dollar in weniger als 24 Stunden eingenommen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Krypto-Vorverkauf des revolutionären Meme-Coins AiDoge ($AI) hat nochmal deutlich Fahrt aufgenommen und hat allein in den letzten 24 Stunden 1 Million Dollar eingebracht. Das bedeutet, dass das aufstrebende Meme-Coin-Projekt, das eine revolutionäre generative KI-Technologie für seine virale Social-Media-Plattform zum Erstellen von Memes nutzt, nun mehr als 3,8 Millionen Dollar von frühen Investoren durch den Verkauf seines $AI-Tokens erhalten hat.

Das bedeutet auch, dass der Vorverkauf in weniger als einem Tag von der vierten in die sechste Phase übergegangen ist – normalerweise dauert eine Vorverkaufsphase etwa eine Woche. Neben Meme-Coins wie SpongeBob (SPONGE), Pepe (PEPE) und Floki (FLOKI), die in den letzten Tagen in die Höhe geschossen sind, sind Investoren stets auf der Suche nach dem nächsten Meme-Coin, der explodiert. Der sich immer noch beschleunigende Anstieg der $AI-Verkäufe in den letzten Tagen deutet darauf hin, dass viele Anleger glauben, dass AiDoge der nächste große Meme-Coin sein könnte, der explodiert.

Wenn sie schnell handeln, haben Anleger immer noch die Chance, sich $AI zu einem stark reduzierten Preis von 0,000028 $ pro Token zu sichern. Da $AI im nächsten Quartal mit 0,0000336 $ an den großen Börsen notiert werden soll, können Käufer, die jetzt einsteigen, sich noch einen garantierten Buchgewinn von 20 % sichern. Angesichts des Gesamtangebots an Token von einer Billion Token wird AiDoge an den großen Kryptowährungsbörsen mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 33,6 Millionen Dollar starten.

Aber viele Analysten glauben, dass diese vollständig verwässerte Marktkapitalisierung viel höher sein könnte, da AiDoge vom großen Interesse zweier beliebter Kryptothemen profitiert. Künstliche Intelligenz und Meme-Coins.

AiDoge führt „Meme to Earn“ Konzept als Gamechanger ein

AiDoge (AI) ist der Krypto-Token an der Schnittstelle zwischen der Welt der Memes und der künstlichen Intelligenz (AI).

AiDoge baut eine revolutionäre neue kryptobetriebene Web3-Plattform auf, die es den Nutzern ermöglicht, Memes zu teilen und über sie abzustimmen, die von den Nutzern mit Hilfe der bahnbrechenden KI-Technologie der Plattform erstellt wurden. Und die User, die die besten Memes erstellen, werden finanziell in Form von AiDoge’s nativen $AI Token belohnt.

Dieses revolutionäre neue Konzept von „Meme to earn“ (M2E), das von AiDoge eingeführt wurde, wird voraussichtlich ein echter Gamechanger. Zum ersten Mal werden die besten Meme-Schöpfer des Internets in der Lage sein, ihr Hobby in eine rentable Einkommensquelle zu verwandeln, während die Blockchain-Technologie, die der AiDoge-Plattform zugrunde liegt, ihre Eigentumsrechte an ihren Inhalten schützt.

AiDoge’s revolutionäres neues Meme-Generator-Tool

Die Plattform von AiDoge „nutzt eine fortschrittliche KI-Technologie, um relevante Memes auf der Grundlage von Texteingaben des Nutzers zu erstellen“, so das Start-up in seinem Whitepaper. „Die Nutzer geben Anregungen als Text für die Meme-Erstellung ein. Die KI verarbeitet die Eingaben und erstellt relevante, ansprechende Memes, wodurch die Meme-Erstellung für alle zugänglich wird.” Meme-Creator posten ihre Inhalte auf der öffentlichen Pinnwand und die Community kann dann über ihre Favoriten abstimmen.

Die Plattform hat einen eingebauten Mechanismus, um die besten Memes zu fördern und ihre Schöpfer mit $AI-Tokens zu belohnen.

In einem Markt, der von nutzlosen Meme-Coins dominiert wird, ist AiDoge ein Juwel, der auch echten Mehrwert liefert.

Der $AI-Token dient als primäre Währung innerhalb von AiDoge.

Er kann verwendet werden, um 1) Credits zu kaufen, um mit der KI-Technologie der Plattform Memes zu generieren, 2) Am Staking teilzunehmen, wodurch es den Nutzern ermöglicht wird, tägliche Belohnungen und andere Vorteile zu erhalten und 3) Community-Mitglieder zu belohnen, die über Memes abstimmen und beliebte Inhalte generieren.

Da die Begeisterung für den revolutionäre neue Meme-Coin zunimmt, sollten Anleger schnell handeln, um sich ihre $AI-Token vor dem nächsten Preisanstieg zu sichern. In etwas mehr als vier Tagen, oder wenn die $AI-Vorverkaufssumme 4,05 Millionen Dollar erreicht, wird der Preis auf 0,0000284 Dollar steigen.

In Anbetracht des Tempos, mit dem die Investoren in den letzten Tagen $AI-Token aufgekauft haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass heute weitere 350.000 $ zusammenkommen und die nächste Preiserhöhung früher erfolgen wird. Es ist einfach, sich am Presale zu beteiligen. Interessenten können $AI-Token mit $ETH, $USDT (ERC-20), $BNB, $USDT (BEP-20) und mit ihrer Bankkarte kaufen.

Unter der Annahme, dass AiDoge eine signifikante Zugkraft entwickelt, da das Projekt von den jüngsten Partnerschaften und seinem Botschafterprogramm profitiert und seine Roadmap in den kommenden Monaten umsetzt, sind 10-fache Gewinne (d. h. eine Marktkapitalisierung in der Größenordnung von 300 Mio. USD) sehr gut möglich, insbesondere wenn die Risikobereitschaft auf dem Kryptowährungsmarkt im Allgemeinen wieder zunimmt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.