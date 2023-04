Krypto News: Anhörungen der Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses zur Regulierung von Krypto stehen an

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Mai werden die Ausschüsse für Finanzdienstleistungen und Landwirtschaft des US-Repräsentantenhauses gemeinsam mit dem Unterausschuss für digitale Vermögenswerte, Finanztechnologie und Integration sowie dem Unterausschuss für Rohstoffmärkte, digitale Vermögenswerte und ländliche Entwicklung Anhörungen durchführen. Ziel dieser Anhörungen ist es, ein besseres regulatorisches Verständnis für das digitale Vermögenswerte-Ökosystem zu entwickeln. Patrick McHenry, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzdienstleistungen im Repräsentantenhaus, hat erklärt, dass die Anhörungen darauf abzielen, einen Gesetzesentwurf zu formulieren, der die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Kryptowährungssektor klärt. Dies geschieht in Ergänzung zu einem überparteilichen Gesetzesentwurf, der von den krypto-freundlichen Senatoren Cynthia Lummis und Kirsten Gillibrand geleitet wird.

Die Ankündigung dieses Schrittes erfolgte am 27. April in einer gemeinsamen Erklärung von Patrick McHenry, Glenn Thompson (Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses des Repräsentantenhauses), French Hill (Vorsitzender des Unterausschusses für digitale Vermögenswerte, Finanztechnologie und Eingliederung) und Dusty Johnson (Vorsitzender des Unterausschusses für Rohstoffmärkte, digitale Vermögenswerte und ländliche Entwicklung). In dieser gemeinsamen Erklärung wurde betont, dass die Ausschüsse eine beispiellose gemeinsame Initiative ergreifen, um klare Regeln für das digitale Vermögenswerte-Ökosystem zu entwickeln und zu verabschieden. Dabei soll ein angemessenes Gleichgewicht gefunden werden, um die Verbraucher zu schützen, ohne die verantwortungsvolle Innovation zu behindern.

Quelle: PYMNTS.com

Während der Consensus 2023-Veranstaltung am 28. April nahm McHenry an einer Podiumsdiskussion teil, an der auch die krypto-freundliche Senatorin Cynthia Lummis beteiligt war. In dieser Diskussion lieferte er zusätzliche Informationen zu den geplanten Anhörungen im Mai. Er erklärte, dass diese gemeinsamen Anhörungen das erste Mal sein würden, dass eine umfassende Untersuchung der Regulierung und Marktstruktur im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten innerhalb einer Anhörung eines Ausschusses des Repräsentantenhauses stattfinden würde.

McHenry betonte zudem, dass das Hauptziel dieser Anhörungen darin besteht, einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten, der die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Kryptowährungssektor klärt. Dies würde die laufenden Bemühungen um einen überparteilichen Gesetzesentwurf, der von Lummis und Senatorin Kirsten Gillibrand geleitet wird, unterstützen. Der sogenannte Responsible Financial Innovation Act, auch bekannt als Lummis-Gillibrand-Gesetzentwurf, wurde ursprünglich im Juni 2022 im US-Senat vorgestellt. Dieser Entwurf befasst sich unter anderem mit Themen wie der Zuständigkeit der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der Regulierung von Stablecoins und der Besteuerung von Kryptowährungen.

Mengelnde Kryptoaffinität von Senatoren verzögert den Prozess

Der umfassende Gesetzgebungsentwurf hat sich aufgrund seiner Komplexität für Senatoren ohne einschlägige Kryptoerfahrung verzögert. Inzwischen haben Lummis und Gillibrand den Entwurf überarbeitet, und es wird erwartet, dass sie in Kürze eine aktualisierte Version vorlegen werden. Lummis gab einen Hinweis darauf, dass der überarbeitete Entwurf wahrscheinlich einen verstärkten Fokus auf „nationale Sicherheitsbelange“ wie Cybersecurity setzen wird. „Einige der Personen, mit denen ich diskutiere und die digitale Assets mit großer Skepsis betrachten, sind der Ansicht, dass Cyberkriminalität in unserem Gesetzentwurf nicht angemessen berücksichtigt wird. Deshalb glaube ich, dass unser Entwurf einen stärkeren Fokus auf Cyberkriminalität haben wird. Ich denke, man wird einige Bestimmungen sehen, die eine Art von Registrierung vorschreiben, um sicherzustellen, dass Unternehmen angemessen reguliert und überwacht werden.“

Die im Mai geplanten gemeinsamen Anhörungen zielen darauf ab, regulatorische Klarheit für das Ökosystem der digitalen Assets herzustellen und dabei das richtige Gleichgewicht zwischen Verbraucherschutz und dem Schutz verantwortungsvoller Innovationen zu wahren. Die Anhörungen werden sich auf die Marktstruktur in Bezug auf digitale Vermögenswerte in den USA konzentrieren. Dazu gehören Aspekte wie die Beschaffung von Kapital sowie die Umstellung von Produkten von einer wertpapierbasierten Regelung auf eine warenbasierte Regelung.

Quelle: BrightNode

Die möglichen Auswirkungen dieser Anhörungen auf den Kryptospace

Die geplanten gemeinsamen Anhörungen und die möglichen Gesetzgebungsentwürfe haben erhebliche Auswirkungen auf den Kryptoraum, insbesondere im Hinblick auf Regulierung, Adaption und zukünftige Entwicklungen.

Regulierung: Klare Regulierungsrichtlinien werden dazu beitragen, die Unsicherheit zu verringern, die derzeit den Kryptoraum umgibt. Durch die Schaffung von Rechtssicherheit können Unternehmen und Investoren besser einschätzen, welche Risiken und Chancen mit Krypto-Assets verbunden sind. Dies führt zu einer besseren Compliance und mehr Vertrauen in den Sektor, was wiederum das Wachstum und die Stabilität der Branche fördern kann. Adaption: Mit klareren Regulierungsvorgaben und einem stärkeren Schutz der Verbraucherinteressen wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mehr Menschen und Unternehmen Kryptowährungen und Blockchain-Technologien nutzen. Dies kann die allgemeine Adaption von Kryptowährungen als Zahlungsmittel und als Teil des alltäglichen Finanzwesens fördern. Eine breitere Adaption kann auch dazu beitragen, die Volatilität von Krypto-Assets zu verringern und sie zu einer verlässlicheren Wertanlage oder Zahlungsform zu machen. Zukünftige Entwicklungen: Eine klare regulatorische Landschaft ermöglicht es Entwicklern und Start-ups, sich auf Innovationen und die Schaffung neuer Technologien und Anwendungen im Kryptoraum zu konzentrieren, anstatt sich auf regulatorische Hürden zu konzentrieren. Dies kann dazu führen, dass neue und aufregende Projekte entstehen, die das Potenzial haben, traditionelle Finanzdienstleistungen und -systeme zu revolutionieren.

Dementsprechend haben die geplanten Anhörungen und Gesetzgebungsentwürfe das Potenzial, die Zukunft des Kryptoraums erheblich zu beeinflussen, indem sie ein stabileres Umfeld für Innovationen und Adaption schaffen. Durch die Beseitigung von Unsicherheiten und die Schaffung klarer Regulierungsrahmen kann die Kryptoindustrie besser gedeihen, sich weiterentwickeln und einen größeren Beitrag zur globalen Wirtschaft leisten.

