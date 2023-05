Krypto News: Anonymous postet, dass Love Hate Inu der nächste Shiba Inu sein könnte – LHINU bald ausverkauft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Montag 1. Mai 2023 – Die weltberühmte Internet-Aktivistengruppe Anonymous hat vor kurzem Love Hate Inu als den nächsten Shiba Inu genannt, der eine Investition von 8.000 Dollar in 5,7 Milliarden Dollar verwandeln könnte. Der Vorverkauf von Love Hate Inu läuft bereits auf Hochtouren und nähert sich der Ziellinie von 10 Millionen Dollar, was bedeutet, dass nur noch wenig Zeit bleibt, um im Presale zu investieren.

Da ein Investment in Love Hate Inu ähnliche Renditen wie bei Shiba Inu bringen könnte, ist es nicht verwunderlich, dass der Vorverkauf inzwischen auf 9,5 Millionen Dollar gestiegen ist. Bis zum Überschreiten der 10 Millionen Dollar Marke dürfte es nicht mehr lange dauern.

Der Kauf von LHINU könnte laut Anonymous 8.000 Dollar in $5,7 Milliarden verwandeln

Anonymous postete vor 13 Stunden an seine 11,8 Millionen Follower auf Facebook Folgendes:

“Wusstet ihr das?

Ein Krypto-Investor hat im August 2020 Shiba-Inu-Coins im Wert von etwa 8.000 Dollar gekauft. Etwas mehr als ein Jahr später haben sich die 8.000 Dollar in einen Wert von etwa 5,7 Milliarden Dollar verwandelt.

Könnte #LoveHateInu das nächste große Ding sein? “

Seit seiner Einführung im August 2020 zu einem Preis von 0,000000000153 $ ist der Wert von Shiba Inu um unglaubliche 7 Milionen Prozent auf 0,00001003 $ gestiegen – ein Anstieg um das 72.000-fache. Obwohl für die letzte Phase des Vorverkaufs noch vier Tage zur Verfügung stehen, wird sie aufgrund des verständlichen Hypes und der FOMO, die das Projekt jetzt anzieht, schon viel früher enden.

Es sind noch weniger als 10 % der für den Vorverkauf bestimmten Token übrig. Man kann also noch für kurze Zeit den $LHINU-Token zum günstigen Vorverkaufspreis von 0,000145 USDT kaufen. Selbst bei relativ niedrigen Investitionssummen könnten Käufer extrem hohe Renditen erzielen.

Der Kauf von Love Hate Inu ist ganz einfach. Käufer verbinden ihre Krypto-Wallet auf der Love Hate Inu-Website und kaufen mit ETH oder USDT (Tether-Stablecoin). Krypto-Neulinge, die keine dieser Coins besitzen, können ETH oder USDT direkt mit Karte kaufen und dann damit LHINU kaufen.

Wird Love Hate Inu die weltweite Nr. 1 unter den Meme-Coins?

Love Hate Inu könnte schon bald der beliebteste Meme-Coin der Welt werden. Love Hate Inu ist eine Vote to Earn-Plattform, auf der Nutzer über alles abstimmen können, was sie für eine Abstimmung für würdig halten – von prominenten Persönlichkeiten, die sie lieben oder verabscheuen, bis hin zu allem, was im Internet und darüber hinaus von Interesse ist. Wer die Love Hate Inu Website besucht und sich dort die witzigen Meme-Umfragen anschaut, wird schnell feststellen, dass diese das Potenzial haben, viral zu gehen.

Love Hate Inu führt derzeit eine Demo-Umfrage über Donald Trump durch, bei der alle Teilnehmer die Chance haben, 10.000 Dollar zu gewinnen. Tausende User, die an dieser und der vorherigen Andrew Tate-Umfrage teilgenommen haben, sind der Beweis dafür, dass das Projekt an der Schwelle zu etwas sehr Großem steht.

Fairer Vorverkauf: 90% der Token werden öffentlich ohne Sperrfrist verkauft, kein Privatverkauf

Der $LHINU-Presale ist fair, weil 90% des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden. Das bedeutet auch, dass es keine Gefahr eines Rug Pulls gibt. Es gibt keine Sperrfrist für Käufer von $LHINU-Token und der Mindestkaufbetrag beträgt nur 10 LHINU.

Außerdem gab es keinen privaten Verkauf, so dass der Vorverkauf für alle völlig gleichberechtigt abläuft. Love Hate Inu könnte derzeit eine der besten Möglichkeiten sein, mit Kryptowährungen Geld zu verdienen. Wie so oft ist es auch diesmal der Fall, dass Presale umso schneller voranschreitet, je näher er dem Ende zugeht. Daher sollten sich Investoren beeilen, wenn sie noch mit dem Gedanken spielen, LHINU im Presale zu kaufen.

Analysten bewerten Love Hate Inu als heißeste Kryptowährung des Jahres

Von Umfragen für Unternehmen, die ihre Marke bekannt machen und Engagement aufbauen wollen, über Umfragen zu ernsten Themen bis hin zur Steuerung auf der Love Hate Inu-Plattform – LHINU liefert einen starken Nutzen.

Der starke Vorverkauf von Love Hate Inu macht den Coin laut Kryptoanalysten zu einem der heißesten Meme-Coins des Jahres. Wer Dogecoin und Shiba Inu verpasst hat, könnte hier nochmal die Chance haben, extrem hohe Gewinne zu erzielen.

Der Zeitpunkt des Vorverkaufs könnte nicht besser sein, da sich die Marktstimmung trotz der anhaltenden Preisvolatilität der Kryptowährungen zu Gunsten der Bullen zu drehen beginnt. Investoren bevorzugen nicht mehr unbedingt Meme-Coins ohne Nutzen. Die besten Krypto-Projekte, wie Love Hate Inu, verfolgen den Ansatz des Nutzens und reihen sich unter den Utility-Coins ein. Schaffe ein großartiges Produkt und die Leute werden kommen.

CEO Carl Dawkin: „Anonymous hat LHINU in die Spitzengruppe der Krypto-Assets gehoben“

CEO Carl Dawkins, ein Berater der UK All Party Parliamentary Group on Crypto and Digital Assets, der vor kurzem mit einem anderen Meme Coin, Tamadoge, sehr erfolgreich war, ist begeistert über den unerwarteten Zuspruch von Anonymous.

„Die Gruppe Anonymous gibt normalerweise keine Anlageberatung, da sie normalerweise damit beschäftigt ist, Regierungen und dergleichen zu entlarven. Auch wenn sie die Information nur an ihre Follower weitergeben, ist das die größte Unterstützung für eine Kryptowährung, die ich bisher gesehen habe“, sagt Dawkins.

„Vielleicht waren sie von unserem Geschäftsmodell angetan, bei dem wir die Stimmabgabe sicher, transparent und offen für Einzelpersonen und gemeinnützige Organisationen machen. „Was auch immer der Grund sein mag, Anonymous hat Love Hate Inu nun effektiv in die Spitzengruppe nicht nur der Meme-Coins, sondern der Krypto-Assets erhoben.

„Zu sagen, dass wir uns freuen, auf dem Radar von Anonymous auf diese positive Weise aufgetaucht zu sein, ist eine Untertreibung. Es ist die Art von Bestätigung, für die einige Projekte zweifellos Millionen von Dollar zahlen würden. „Könnte Love Hate Inu das nächste große Ding nach Shiba Inu sein, wie Anonymous vermutet? Auf jeden Fall.

„Das Interesse an unserem Projekt hat sich weltweit explosionsartig entwickelt.“ Dawkins fügte hinzu: „Obwohl ich noch nicht zu viel sagen kann, sollten sich Inhaber und neue Käufer bewusst sein, dass wir derzeit Börsennotierungen für den Token einrichten, da wir erwarten, dass der $LHINU bald ausverkauft sein wird“.

Jetzt noch für kurze Zeit Love Hate Inu im Presale kaufen.







