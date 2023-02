Krypto News: Aptos (APT) geht im Jänner als klarer Sieger hervor – Steht MEMAG eine ähnliche Entwicklung bevor?

Ein Blick auf die Trends auf Coinmarketcap bestätigt, was sich schon lange abgezeichnet hat: Aptos (APT) geht unter den relevanten Kryptowährungen als klarer Gewinner vor. HyperChainX hat zwar nochmal wesentlich mehr zugelegt als Aptos, allerdings handelt es sich bei HYPER um einen Coin auf Platz 2.600 während APT auf Platz 26 als wesentlich relevanter einzustufen ist. Der HYPER-Bullrun, der den Coin im 30 Tages-Schnitt mehr als 4.000 % steigen lässt, könnte genauso schnell wieder vorbei sein, wie er angefangen hat, da hier die Marktkapitalisierung einfach zu klein ist. Natürlich gibt es auch bei APT keine Garantie, allerdings beläuft sich hier der Gesamtwert bereits auf mehr als 2,6 Milliarden Doller und hier ist es zumindest unwahrscheinlicher, dass diese Summe sich über Nacht verflüchtigt.

Mit Decentraland und Solana sind auch weitere Größen unter den Gewinnern dabei, die ihren Wert im Jänner weit mehr als verdoppeln konnten. Die bullische Stimmung überträgt sich auf den gesamten Kryptomarkt und davon sind auch ICOs nicht ausgenommen. Der MEMAG-Presale macht deutlich, dass Investoren wieder bereit sind, in neue Kryptowährungen zu investieren und hier hohe Erwartungen haben. Während in den letzten 24 Stunden die meisten Coins an Wert verloren haben, wird der MEMAG-Token von der Meta Masters Guild Mobile Gaming Plattform weiterhin zum Fixpreis im Presale angeboten und ist von diesen Schwankungen nicht betroffen.

Steht Aptos vor weiteren Allzeithochs?

Der Anstieg des neuen Solana-Killers Aptos war bisher bemerkenswert. Innerhalb kürzester Zeit ist hier eine Marktkapitalisierung von mehr als 2,6 Milliarden Dollar zusammengekommen, womit APT inzwischen Platz 26 im Krypto-Ranking belegt. Beinahe täglich war der Coin in den Coinmarketcap-Trends ersichtlich. Das Monatsplus von 378 % kann sich sehen lassen. Unklar ist dabei noch, ob sich der Anstieg als nachhaltig erweist, oder ob Aptos genauso schnell wieder in die Bedeutungslosigkeit rutscht, wie es aufgestiegen ist. Die Real-Time Transaktionsgeschwindigkeit liegt schon seit einer Weile stabil bei 8 Transaktionen pro Sekunde und ist damit meilenweit von der versprochenen Geschwindigkeit von mehreren zehntausenden Transaktionen pro Sekunde entfernt. Wert von bis zu 100.000 TP/S wurden hier in den Raum geworfen und noch lange nicht bestätigt. Täglich kommen laut der Analyse auf der Plattform rund 5.000 neue Accounts hinzu und die Nutzerzahl bewegt sich um 20.000 pro Tag. In den letzten 24 Stunden hat der Kurs um 6,5 % nachgegeben und liegt damit um mehr als 16 % unter dem Allzeithoch von 19,90 USD.

+ 378 % in 30 Tagen – Kann MEMAG das toppen?

Während Aptos in den letzten Tagen unter den bestehenden Coins immer wieder trendet, scheint es auch beim Coin rund um die Meta Masters Guild Plattform kein Halten zu geben. Der MEMAG-Presale erreicht täglich neue Meilensteine und hat innerhalb kürzester Zeit mehr als 2,1 Millionen Dollar umgesetzt. Die Rendite von APT könnten Investoren der ersten Stufe dabei schon fast im Vorverkauf als Buchgewinn verzeichnen. In 7 Stufen wird der Preis im Vorverkauf schrittweise erhöht, bis der MEMAG nach Abschluss des Presales um 0,023 USDT an den ersten Exchanges gelistet wird.

In der ersten Stufe war der Coin noch um 0,007 USDT erhältlich. Das bedeutet für alle, die in dieser Phase bereits eingestiegen sind, einen Buchgewinn von mehr als 228 %, bis der MEMAG überhaupt erst gelistet wird. Wer diese Chance verpasst hat, für den kann sich der Einstieg auch jetzt noch lohnen. Derzeit liegt der Preis für einen MEMAG bei 0,016 USDT. Bis zum Listingpreis von 0,023 ist also noch ein Buchgewinn von mehr als 43 % möglich. Im Anschluss hat der Coin das Potenzial, noch deutlich höher anzusteigen, sobald er an den Kryptobörsen frei gehandelt werden kann.

Bei Meta Masters Guild handelt es sich um eine Web 3 Gaming Plattform, die sich auf mobile Games spezialisiert und deshalb zu günstigen Kosten Play 2 Earn Games auf den Markt bringen kann, die sich bei der Community größter Beliebtheit erfreuen. Die ersten 3 Spiele sind bereits in Entwicklung und Meta Kart Racers soll dabei noch in diesem Jahr gelauncht werden.

Alle Infos zu Meta Masters Guild und die Möglichkeit, den MEMAG noch im Presale zu kaufen, gibts hier.



