Krypto News: Auf der Suche nach dem nächsten PEPE oder BEN? AiDoge erreicht mehr als 7,5 Millionen Dollar im Presale

Montag, 15. Mai 2023 – Der innovative KI-Coin AiDoge.com ($AI) hat mehr als 7,5 Millionen Dollar eingenommen und damit die Hälfte des Presale-Ziels erreicht. AiDoge.com geht in die 12. Phase seines Vorverkaufs, in der der Preis für einen $AI-Token von 0,00003 $ auf 0,00003040 $ gestiegen ist. In den letzten 24 Stunden sind 500.000 Dollar in die Meme-erzeugende Plattform geflossen. AiDoge.com verwendet bildgenerative KI, um Memes als Reaktion auf eine Texteingabe zu erstellen.

Jetzt, da im Vorverkauf mehr als 50 % der zugeteilten Token verkauft sind, wird sich der Ablauf des Presales entsprechend beschleunigen, sodass potenzielle Käufer keine Zeit mehr verlieren sollten, wenn sie mit dem Gedanken spielen, einzusteigen. Der Vorverkauf von AiDoge.com hat etwa zwei Wochen gebraucht, um den Meilenstein von 7,5 Millionen Dollar zu erreichen. Es ist wahrscheinlich, dass bei der derzeitigen Geschwindigkeit der Vorverkauf bis zum Ende des Monats ausverkauft sein wird. Beeindruckend ist, dass der Presale bereits zwei Monate vor dem ursprünglichen Zeitplan läuft.

AiDoge.com ($AI) ist der nächste Pepe-Coin mit wertvollem Anwendungsfall

Derzeit gibt es einen regelrechten Run auf Meme-Coins, da jeder versucht, den nächsten Pepe Coin, Wojak, LADYS oder $SPONGE als Erster zu finden. AiDoge ist jedoch kein gewöhnlicher Meme-Coin ohne Nutzen, sondern hat ein Geschäftsmodell, das es so bisher noch nicht gibt im Krypto-Space. ArbDoge ($AIDOGE) – nicht zu verwechseln mit AiDoge ($AI) – hat zum Beispiel vor kurzem stark gepumpt, aber in der Praxis hat der Coin wenig zu bieten und keinen Anwendungsfall. Im Gegensatz dazu hebt sich AiDoge mit der Meme-Generator-Funktion und durch einen leicht verständlichen und attraktiven Wachstumsplan von der Masse ab.

Obwohl der Vorverkauf in 20 Phasen abläuft, sollten sich Investoren nicht zurücklehnen, wenn sie $AI kaufen wollen. Je länger potenzielle Käufer warten, desto höher wird der Preis sein. Das Hard-Cap-Ziel des Vorverkaufs liegt bei 14.900.000 Dollar, zu diesem Zeitpunkt wird der $AI-Token-Preis auf 0,0000336 $ gestiegen sein. Krypto-Investoren stürzen sich auf der Suche nach Spitzenrenditen in den KI-Sektor. Analysten sagen voraus, dass die Coins mit dem größten Renditepotenzial diejenigen sein werden, die eine starke Roadmap für die Einführung haben, wie AiDoge, sich mit KI befassen und einen echten Nutzen bringen.

AiDoge.com vereint die Kraft von Memes und KI – das ChatGPT für Memes

AiDoge bringt die heißesten Trends der heutigen Kryptowelt zusammen: Meme-Coins und künstliche Intelligenz. Dieses neue Krypto-Projekt nutzt maschinelles Lernen und neuronale Netze für sein KI-Bildgenerierungssystem. Da Investoren sich immer mehr damit befassen, wo sie ihr Geld anlegen könnten, macht sich AiDoge die hohe Akzeptanz von KI-Chatbots zunutze, wie sie beispielsweise beim Marktführer ChatGPT zu beobachten ist.

Das textbasierte Abfragesystem von ChatGPT erzeugt alle möglichen Ausgaben, von Code bis hin zu Memes, und stellt die Art und Weise, wie wir mit Suchwerkzeugen und Software im Allgemeinen interagieren, grundlegend in Frage und verändert sie. KI-Technologien drohen, ganze Branchen umzukrempeln. AiDoge wird dies für die Sprache der Memes tun.

Während KI-Kryptos wie SingularityNET und The Graph darauf abzielen, eine dezentrale Infrastruktur zu entwickeln, an die sich externe Protokolle anschließen können, verfolgt AiDoge einen anderen Ansatz. AiDoge versucht, den bereits bestehenden Massenmarkt der Internetuser anzusprechen, die täglich mit Memes interagieren. Diese Menschen wollen ihre eigenen Memes erstellen, da sie nach Möglichkeiten suchen, online kreativer und ausdrucksstärker zu werden. AiDoge ist hier die perfekte Lösung.

Die geheime Zutat, die AiDoge revolutionär macht

Durch die Anwendung von Machine-Learning-Technologie und großen Sprachmodellen, wie sie von AiDoge und ChatGPT verwendet werden, eröffnet AiDoge eine neue Welt der Möglichkeiten. Die Systeme wurden auf riesigen Datensätzen von Meme-Bildern und Krypto-Nachrichten trainiert. Durch diesen dualen Trainingsansatz ist das AiDoge-System in der Lage, Memes zu generieren, die im Trend liegen. Je mehr AiDoge genutzt wird, desto leistungsfähiger wird es, da es aus den neuen Informationen, auf die es trainiert wird, sowie aus den prompten Eingaben der Nutzer der Plattform lernt.

Wer auf der Suche nach einer bahnbrechenden Idee ist, die das Versprechen der KI voll ausschöpft, ist mit AiDoge fündig geworden. $AI ist der Utility-Token des AiDoge-Netzwerks und wird zum Kauf von Credits verwendet, um Memes zu generieren – es ist dieser Nutzen, der dem Token seinen Wert verleiht. Es wird auch Anreize geben, um die Teilnahme am Netzwerk zu fördern und virale Inhalte zu erstellen, was den Wert des $AI-Tokens weiter steigert.

AiDoge.com wird die Art und Weise online zu kommunizieren verändern

AiDoge verfügt über eine öffentliche Pinnwand mit allen Memes, die die Community-Mitglieder erstellen. Die Nutzer können für die Memes abstimmen, die ihnen am besten gefallen, und die Gewinner werden mit $AI-Token belohnt. Jeden Monat erhalten die Besitzer der Memes mit den höchsten Punktzahlen eine Belohnung in Form von Token. Die Rangliste wird monatlich neu erstellt, sodass die gesamte Community die Chance hat, jeden Monat zu gewinnen.

Die bestplatzierten Meme-Creator erhalten exklusiven Zugang zu Premium-Funktionen und Stimmrechte als Teil der AiDoge-Führung. Ein weiterer Baustein von AiDoge sind die Belohnungen für das Staken von Guthaben. Je nach Höhe des Einsatzes erhalten Staker eine tägliche Belohnung in Form von Coins, was eine zusätzliche Einnahmequelle darstellt. Je mehr die Plattform wächst, desto größer ist das Potenzial, Einnahmen zu erzielen, für die Meme-Ersteller.

AiDoge.com verfügt über ein Geschäftsmodell, das die Plattform in die Top 100 der Krypto-Coins katapultieren könnte. Umwerfende Technologien wie KI gibt es nicht so oft, und es sind die Projekte und Unternehmen, die sie am effektivsten für Verbraucher und Industrie nutzen können, die die Gewinner sein werden. AiDoge ist ein solches Projekt – es soll die Online-Kommunikation revolutionieren und das Engagement im Internet verändern.

