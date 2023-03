Krypto News: Australische Regulatoren drängen Banken dazu, Kryptotransaktionen offenzulegen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Berichten zufolge hat die australische Aufsichtsbehörde APRA lokale Banken dazu aufgefordert, ihre Beteiligung an Kryptowährungstransaktionen offenzulegen, um das Risiko ähnlicher Zusammenbrüche im australischen Bankensystem zu minimieren. Die APRA verlangt von den Banken eine bessere Berichterstattung über ihre Krypto-Vermögenswerte und fordert tägliche Updates von ihnen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, mehr Informationen und Einblicke in das Engagement der Banken in Kryptowährungen und die damit verbundenen Risiken zu erhalten.

Es wird außerdem berichtet, dass die APRA damit begonnen hat, die Banken aufzufordern, ihre Engagements in Start-ups und Krypto-Unternehmen zu melden. Dieser Schritt folgt dem Zusammenbruch globaler Banken wie der Credit Suisse und der SVB, die Besorgnis über die Stabilität des Finanzsystems ausgelöst haben. Der Bankensektor steht unter dem Druck von Investoren und Aufsichtsbehörden, das Risikomanagement und die Transparenz zu verbessern.

Die australische Finanzpresse berichtet, dass die Banken auch dazu auffordert werden, ihr Engagement in der Kryptowelt im generellen zu reduzieren, um das Risiko für das Finanzsystem zu minimieren. Die APRA ist besorgt über den starken Aufstieg der Kryptowährungen, insbesondere von Bitcoin, und befürchtet, dass Banken übermäßige Risiken eingehen könnten.

Dieser Schritt der APRA beweist, dass Aufsichtsbehörden weltweit besorgt sind über die möglichen Auswirkungen von Kryptowährungen auf das Finanzsystem. In einer Zeit, in der Kryptowährungen immer beliebter werden und die traditionelle Finanzwelt zunehmend von ihnen beeinflusst wird, ist es jedoch natürlich wichtig, dass Aufsichtsbehörden wie die APRA darauf achten, dass Banken und andere Finanzinstitute verantwortungsvoll handeln und das Risikomanagement verbessern.

Die verstärkte Prüfung von Kryptowährungstransaktionen durch die APRA zeigt auch, dass Australien bereit ist, Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko von Bankenzusammenbrüchen zu minimieren und das Finanzsystem sicherer und stabiler zu machen. Während die APRA die Banken auffordert, tägliche Updates zu ihren Krypto- und Start-up-Vermögenswerten zu liefern, betont Peter Cook, Vorstandsvorsitzender des an der ASX notierten Zahlungsdienstleisters Novatti, dass der jüngste Fallout die Produktivitätsgewinne durch Finanzinnovationen infrage gestellt hat.

Jüngste Zusammenbrüche von globalen Banken wie der Credit Suisse und der SVB haben die Bedeutung von Transparenz und Risikomanagement im Finanzsektor unterstrichen. Analyst Jonathan Mott von Barrenjoey warnt davor, dass das Vertrauen in die australischen Banken schnell geschwächt werden könnte, was die Gewinnspannen der Banken unter Druck setzen würde. Dies ist eine Vertrauenskrise, und die Kreditspreads und Kapitalkosten werden weiter steigen, was den Druck auf die Margen der Banken verstärken wird, während sich die Kreditqualität weiter verschlechtert.

In diesem Zusammenhang hat der Rat der Finanzaufsichtsbehörden (CFR) seine regelmäßige vierteljährliche Sitzung abgehalten, um die Auswirkungen des Zusammenbruchs der SVB zu erörtern. Die APRA wird in Zusammenarbeit mit anderen Regulierungsbehörden und Aufsichtsbehörden weiterhin Maßnahmen ergreifen, um das Risiko von Bankenzusammenbrüchen zu minimieren und sicherzustellen, dass die Banken verantwortungsbewusst handeln und sich an die Vorschriften halten.

Inzwischen haben Länder auf der ganzen Welt auf die Turbulenzen in der Krypto- und Finanzbranche reagiert und Maßnahmen ergriffen, um die Regulierung zu verstärken. Taiwan hat angekündigt, eine spezielle Gesetzgebung nach den Auswirkungen von FTX zu verabschieden, während Dubai und Hongkong ihre Krypto-Regulierung verstärkt haben, um eine digitale Wirtschaft in ihren Städten zu entwickeln und ihren Wettbewerbsvorteil auf lokaler und internationaler Ebene zu stärken.

Dies zeigt, dass Regulierungsbehörden und Finanzinstitute auf der ganzen Welt bestrebt sind, die Krypto- und Finanzbranche sicherer und stabiler zu machen und gleichzeitig Innovationen zu fördern. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Innovation und Stabilität ist entscheidend, um das Vertrauen der Anleger und die Sicherheit des Finanzsystems zu gewährleisten.

