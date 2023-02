Krypto News: AVAX mit über 20% Rallye, nachdem er Erfolg bei institutioneller Adaption verzeichnet

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Kryptowährungen haben in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen und sind nun auch bei institutionellen Investoren in den Fokus geraten. Einer der größten Treiber in diesem Bereich ist derzeit Avalanche (AVAX), ein Ökosystem für digitale Vermögenswerte und Anwendungen. In den letzten Wochen hat sich Avalanche erneut als eine der führenden Plattformen für institutionelle Investitionen in Kryptowährungen etabliert, was zu einem starken Anstieg des AVAX-Tokenpreises geführt hat.

Diese neueste Adaption zeigt eindrucksvoll, dass institutionelle Investoren die Vorteile von Kryptowährungen und deren Einsatzmöglichkeiten immer besser verstehen und bereit sind, in diesen Bereich zu investieren. Avalanche bietet Investoren eine sichere und regulierte Plattform, um in digitale Vermögenswerte zu investieren und von deren Wertsteigerungen zu profitieren. Diese Entwicklung dürfte auch weitere institutionelle Investitionen in Kryptowährungen ankurbeln und das Wachstum von Avalanche beschleunigen.

Namhafte Partner sorgen für ein starkes Plus im Kurs

Avalanche (AVAX) scheint von den jüngsten Partnerschaften, die sein Netzwerk mit Amazon und der Finanzplattform Intain geschlossen hat, zu profitieren. Obwohl der Altcoin zusammen mit dem Rest des breiteren Kryptomarktes im letzten Quartal des vergangenen Jahres starke Kursverluste hinnehmen musste, hat er es geschafft, sich in dieser Woche als einer der besseren Performer zu erweisen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wechselt AVAX laut Coingecko den Besitzer bei $22,44 und ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 16% gestiegen. Auf wöchentlicher und zweiwöchentlicher Basis verzeichnet die Kryptowährung einen Anstieg von 23 % bzw. 39 %, während der Wert des digitalen Assets in den letzten 30 Tagen um erstaunliche 98 % gestiegen ist.

Diese beeindruckende Rallye, die AVAX derzeit erlebt, scheint auf andere Aspekte seines Ökosystems abgefärbt zu haben, wie der 85%ige Anstieg der durchschnittlichen täglichen Transaktionen, die seine native Blockchain verarbeitet, beweist, die nun einen Spitzenwert von 288.120 erreicht. Darüber hinaus verzeichnete das auf Smart Contracts fokussierte Netzwerk vor dem Ende des Jahres 2022 einen Durchschnitt von 48.023 täglich aktiven Adressen, 3,2 % mehr als im dritten Quartal des letzten Jahres.

Nachdem Avalanche von Juli bis September 2022 nur 18 Transaktionen pro Sekunde registriert hatte, verzeichnete es im darauffolgenden Quartal 33 TPS und verdoppelte damit fast seine vorherige Zahl. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Entwicklungen eingetreten sind, obwohl der größere Kryptowährungsmarkt durch die negativen Auswirkungen von Ereignissen wie dem Zusammenbruch des Kryptobörsenunternehmens FTX und dem langen Kryptowinter, um nur einige zu nennen, getroffen wurde.

Avalanche bewegt sich auf die institutionelle Adaption zu

Es sei daran erinnert, dass Amazon Web Services (AWS) vor kurzem eine Plattform benötigte, auf der die Ausführung und Verwaltung von Smart Contracts für Eigentumsübertragungen und Finanztransaktionen mit Live-Marktdaten erleichtert werden konnte. Da Ethereum der führende Anbieter von Smart Contracts ist, waren Analysten und Experten überrascht, als Amazon sich für Avalanche entschied und damit die Hoffnung auf eine größere und bessere institutionelle Akzeptanz der Blockchain und ihrer nativen Kryptowährung AVAX weckte.

The first institutional Subnet is here!



.@IntainFT, a structured finance platform that facilitates administration of $5.5B in assets, is launching IntainMARKETS, an on-chain marketplace for tokenized asset-backed securities.



Let's take a look at why Intain #ChoseAvalanche / pic.twitter.com/yFGqLIasD1 — Avalanche (@avalancheavax) January 31, 2023

Die Blockchain scheint in dieser Hinsicht die richtigen Karten zu spielen, denn sie kündigte am 31. Januar 2023 eine Partnerschaft mit Intain an – einer Plattform für strukturierte Finanzen, die für die Verwaltung von Vermögenswerten im Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar verantwortlich ist. Damit wird Intain das erste institutionelle Subnetz von Avalanche. AVAX reagiert zweifelsohne positiv auf diese Entwicklungen, da es seine Charts weiterhin in grüner Farbe malt und in den letzten Tagen massive Wertsteigerungen verzeichnete.

So verhält sich der Kurs von AVAX aktuell:

Die Candlesticks von AVAX bilden sich in den oberen Bollinger Bändern und behalten das Muster eines höheren Hochs bei, was auf ein bullisches Momentum hindeutet. Das Beste daran ist, dass der AVAX-Kurs den anfänglichen Widerstand von 20 $ überschritten hat. Jetzt kann der nächste Widerstand bei 25–30 $ liegen, sodass es der richtige Zeitpunkt für kurzfristige Investitionen ist. Im Dezember 2022 bildete der AVAX-Kurs ein Jahrestief von etwa 10 $.

Technisch gesehen können wir ein gutes Volumen für Avalanche auf dem Tages-Chart mit positivem MACD und RSI feststellen, was auf eine Fortsetzung dieses Aufwärtsmomentums in den nächsten Wochen hindeutet. Auf dem Wochen-Chart ist ein Abwärtstrend zu erkennen, aber der jüngste Trend der letzten fünf Wochen deutet auf ein starkes Aufwärtsmomentum hin, wenn Avalanche die 30 $-Marke überschreitet. Die letzten fünf bullischen Kerzen haben die Bollinger Bands-Basislinie gekreuzt und das grüne Histogramm des MACD deutet auf Kaufgelegenheiten für Anleger hin. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wann der beste Zeitpunkt zum Kauf von AVAX-Coins ist!

Die Kerze dieser Woche durchbricht die oberen Bollinger-Bänder, was auf eine Konsolidierung in den nächsten Wochen hindeutet, die der richtige Zeitpunkt wäre, um AVAX langfristig zu akkumulieren.

Man sollte Avalanche auf Ihre Krypto-Beobachtungsliste setzen und zum richtigen Zeitpunkt investieren, um den Schwung der Kryptowährung mitzunehmen. 2023 wird ein schwieriges Jahr für den Kryptomarkt sein, da er aufgrund von Inflation, Rezession und vielen anderen globalen Faktoren volatil sein wird. Daher müssen Anleger den Preis genau im Auge behalten und zum richtigen Zeitpunkt Gewinne verbuchen, um Volatilität zu vermeiden.

