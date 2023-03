Krypto News: Beliebter Move 2 Earn Coin nur noch für kurze Zeit zum Fixpreis erhältlich – Starker Preisanstieg in wenigen Tagen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Langsam kommt Bewegung in den Markt und die neue Woche könnte neue Gewinne für Krypto-Investoren bringen. Der Bitcoin startet einen erneuten Anlauf auf die 28.000 Dollar Marke und die gesamte Marktkapitalisierung der digitalen Währungen steigt auf 1,162 Billionen Dollar an. Doch nicht nur beim Bitcoin entwickelt sich in den letzten Wochen alles zum Besseren. Im stark bullischen Umfeld kommt auch in den Bereichen Move 2 Earn und Play 2 Earn ein neuer Coin auf den Markt, der beide Welten miteinander verbindet und das Potenzial hat, bald führend auf diesem Gebiet zu sein. Der Vorverkauf läuft nur noch wenige Tage und somit tut sich nun die letzte Gelegenheit für Investoren auf, noch zum günstigen Fixpreis einzukaufen.

Fight Out: Die Brücke zwischen Play 2 Earn und Move 2 Earn?

Fight Out hat schon von Anfang an mit dem Verkauf des $FGHT-Tokens für Schlagzeilen gesorgt. Der FGHT wurde innerhalb kürzester Zeit für 2 Millionen Dollar gekauft, weil Investoren vom ausgeklügelten Konzept gleich beim Start begeistert waren. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Stepn überaus erfolgreich war, obwohl Nutzer hier nur für Schritte mit Coins belohnt werden. Fight Out kann deutlich mehr und liefert ein ausgefeiltes Gesamtkonzept, das Nutzer über viele Jahre bei Laune halten dürfte.

Im Fight Out Metaverse startet man mit einem Avatar-NFT. Dieser ist an die Person gebunden, die ihn besitzt und kann nicht gehandelt werden. Der Grund dafür ist der, dass der NFT von den Anstrengungen des Besitzers in der realen Welt profitiert und durch echtes Training weiterentwickelt werden kann. So werden User nicht nur mit Coins für das Training belohnt, sondern auch mit einem stärkeren Charakter in der virtuellen Welt.

Tritt gegen andere Nutzer an

Das Aufleveln des eigenen Avatars dient nicht nur dem Zeitvertreib. Wer in der echten Welt hart trainiert, um seinen NFT zu entwickeln, profitiert davon mit weiteren Coins. In Fight Out gibt es nämlich die Möglichkeit, andere User in täglichen Challenges herauszufordern und hier gewinnt der, der den stärkeren Avatar hat. Damit wird neben dem Coin-Earning auch ein spielerischer Anreiz geschaffen, der Nutzer mehr Abwechslung im Fight Out Ökosystem bieten soll, als das bei bisherigen Move 2 Earn Projekten der Fall ist.

Fight Out App kommt mit vielen Vorteilen

Move 2 Earn und Play 2 Earn Projekte sind meist nur so lange erfolgreich, wie sie es schaffen, ständig neue Nutzer in ihren Bann zu ziehen, die für steigende Kurse sorgen. Fällt der Kurs, haben die Spiele und Apps meist keinen Nutzen, sodass auch gleich die Nutzer ausbleiben und eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt wird. Fight Out beugt dem vor, indem in der App zahlreiche Vorteile für die User geschaffen werden.

Prominente Profisportler konnte man als Markenbotschafter gewinnen, da sie vom Konzept überzeugt sind und diese liefern Video-Kampfsportkurse, die in der App absolviert werden können. Außerdem erhält man hier individuelle Trainingspläne, die an das Fitnessniveau und die Ziele der Nutzer angepasst sind. Solche Trainings-Apps setzen sich auch außerhalb der Kryptowelt in Fitnessstudios immer mehr durch, weshalb Fight Out die besten Voraussetzungen haben dürfte, Nutzer auch jenseits des Coin-Earnings bei Laune zu halten.

Starker Vorverkauf – Hohes Gewinnpotenzial

Der Vorverkauf der FGHT-Token hat inzwischen ein extrem starkes Ausmaß erreicht und fast 6 Millionen Dollar für die Umsetzung des Projekts eingebracht. Für wenige Tage können Investoren noch zum Fixpreis von 0,0333 USDT einsteigen, was auch dem Listing-Preis am 5. April entspricht. In früheren Phasen wurde der Preis mehrfach angehoben, wodurch sich für alle, die schon vorher eingestiegen sind, schon ein hoher Buchgewinn ergibt.

Wer denkt, dass er die Chance auf hohe Buchgewinne verpasst hat, weil der FGHT jetzt die letzte Vorverkaufsstufe erreicht hat, der irrt sich. Im Presale gibt es nämlich noch die Möglichkeit, einen Bonus von bis zu 67 % auf seine Einzahlung zu erhalten. Wie hoch der Bonus ausfällt, hängt von der Sperrfrist ab, für die man sich entscheidet und von der Höhe der Investition. Es gibt zwar die Möglichkeit, ohne Sperrfrist FGHT-Token zu kaufen, durch das Bonusprogramm haben die Entwickler aber einem starken Preissturz beim Handelsstart an den Kryptobörsen entgegengewirkt.

LESS THAN 4 DAYS LEFT!



Don't miss out on this one, you only have 4 days left to join the #FightOut presale!



Hurry and secure up to a 67% bonus when purchasing $FGHT.



Join now! https://t.co/9pikKGRjSd#Presale #Crypto #P2EGame pic.twitter.com/CExIWKVrON — Fight Out (@FightOut_) March 27, 2023

Dadurch, dass der Coin Anfang April gleich an 7 namhaften Kryptobörsen gelistet wird, die zusammen mehrere Millionen tägliche Nutzer vorweisen können, wird die Bekanntheit von Fight Out beim Handelsstart nochmal deutlich gesteigert, weshalb Experten hier schon bald eine Kursexplosion vermuten. Spätestens mit dem Launch der App dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Fight Out sich weiter verbreitet und der FGHT-Kurs noch deutlich ansteigt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.